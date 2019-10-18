美國宣布：土耳其同意先停火5天，讓庫德民兵撤出

（中央社）美國副總統彭斯（Mike Pence）在17日與土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）會談後表示，土耳其已同意於敘利亞東北部停火5天，讓庫德族民兵得以撤出。

經過4個多小時商談後，彭斯在記者會上指出：「今天，美國與土耳其同意在敘利亞停火。」

彭斯今天稍早抵達安卡拉會晤艾爾多安，敦促土耳其停止在跨越土、敘兩國邊境進行的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。安卡拉當局之前為了清除敘利亞境內的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），設置32公里寬的「安全地帶」。

彭斯說：「土耳其將暫停和平之泉行動（Operation Peace Spring），以便人民保衛軍有120小時自安全地帶撤出。」

他指出：「根據和平之泉行動進行的所有軍事行動將暫停，一旦庫德族民兵完成撤退，和平之泉行動將徹底終止。」

.@VP: Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. pic.twitter.com/SXAsYq8Xnm — Department of State (@StateDept) 2019年10月17日

川普派副總總統彭斯（Mike Pence）赴安卡拉安撫與北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其的齟齬，代表團成員包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。艾爾多安曾一度表示，將會拒見兩人，「川普來的時候，我才談」。但總統府方面隨即表示，艾爾多安確實有意接見彭斯。

艾爾多安今天下午在安卡拉的總統府接見彭斯。據《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency），兩人展開一個小時40分鐘的閉門會談後，雙方再進行代表團層級會談。艾爾多安與彭斯會談後未發布聲明。

彭斯行前曾表示，將就土耳其立即停火向艾爾多安表達華府的承諾，也會提出協商解決危機的條件，並且重申除非達成解決方案，否則川普將尋求祭出「懲罰性經濟制裁」。

艾爾多安昨天則說，除非庫德族主導的部隊「今晚之前」從土耳其定下的邊界區域撤離，否則不會停止軍事行動。

艾爾多安在16日說「沒有任何力量可將我們擋下」的話言猶在耳，讓人開始想像土軍坦克在冬季泥雪中作戰的場景。他當時強調：「（敘北）曼比季（Manbij）到伊拉克間350公里長的地帶肅清、當我們能設置安全地帶，這項軍事行動就會停止。」

安卡拉計劃沿著土、敘邊界，從曼比季一直到敘利亞與伊拉克邊境設置一片緩衝區，讓有意返國的敘利亞難民得以重新安置到當地。土耳其目前接納逾360萬敘利亞難民。

分析認為，土耳其想要藉阿拉伯裔敘利亞人移入來稀釋庫德族人口，藉以改變人口結構，達到避免當地成為庫德自治區的目的，將有助於安卡拉打擊口中所謂的「庫德族恐怖分子」。

川普讚艾爾多安做正確的事

對於土耳其同意暫停對敘利亞北部庫德族民兵的攻勢，美國總統川普今天讚揚這項決定，並表示這對土耳其人和庫德族人來說是「很棒的一天」。

川普告訴記者：「我們有5天停火。」人在德州沃斯堡（Fort Worth）舉行連任造勢活動的川普說：「這對美國來說是很棒的一天，對土耳其而言是很棒的一天。」

川普還說：「這對庫德族人來說是很棒的一天，對文明世界而言是很棒的一天。」「這是所有人都開心的情況。」

川普也開心的在Twitter上宣布「來自土耳其的大新聞」：

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月17日

美國突然從土耳其邊界附近的敘利亞北部撤軍，替安卡拉當局對付庫德族行動鋪路，川普在華府因而遭受兩黨人士的猛烈抨擊。庫德族先前是美國對抗伊斯蘭國（IS）的盟友。

川普對土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）讚譽有加，「他是極棒的領導人，他做了正確的事。我非常敬重這位總統。」

川普被問到艾爾多安11月是否仍計劃訪問華府，他說：「那可能性非常高。」「我會說，是的，他將會來訪。他做了一件很棒的事。」

川普表示，美國將不需要對土耳其祭出制裁，「制裁不再必要，原因是土耳其正在做他們該做的事。」

川普被問到是否相信停火將會持續下去，他說：「我認為會持續。」「我認為艾爾多安總統非常聰明，他想要持續停火。」

川普說：「土耳其是我們的朋友、我們的鄰居，也是北大西洋公約組織（NATO）成員之一。土耳其現在的狀況是，他們將不必殺數百萬人，且數百萬人也不會殺他們。」

不過，川普日前在土耳其準備跨境出兵敘利亞之際致函土耳其總統艾爾多安，要他「別當傻子」。而《BBC》引述土耳其總統府方面消息人士報導：「艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）總統接獲這封信，徹底拒絕並且丟進垃圾桶裡。」川普發信時，土耳其正就跨境出兵進行部署。

川普當時在落款日期為10月9日的信中對艾爾多安說，「你不會想背負屠殺數千人的罵名，我也不想為摧毀土耳其經濟負責－但我會這麼做」、「別當死硬派、別做傻子」。土軍於當地時間9日下午4時發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），跨境出兵敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸打擊庫德族民兵。

敘利亞庫德族民兵接受協議

土耳其今天同意停火5天，讓庫德族民兵撤出土方曾試圖占領的「安全地帶」。庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）總司令表示接受與土耳其在敘北的停火協議，並採取必要行動落實。

《路透社》報導分析，一旦協議落實、庫德族民兵撤離，土耳其本月9日宣布展開攻勢的主要目標都會實現，包括掌控一片深入敘利亞境內30多公里的地帶。這裡是庫德族昔日在美軍支援下所占的地盤。

目前也不清楚敘利亞民主力量（SDF）是否會完全遵守協議。SDF總司令柯巴尼（Mazloum Kobani）表示，這項協議「僅是開端」，不會讓土方達成目標。

柯巴尼今天告訴《Ronahi電視台》，SDF會接受與土耳其在敘利亞北部停火協議，但也表示限於敘利亞城鎮拉斯埃恩（Ras al-Ain）和特爾阿布雅德（Tel Abyad）之間的邊境地區。

美土會談後發出的聯合聲明說：「安全地帶將主要由土耳其武裝部隊負責施行。」聲明說，華府和安卡拉當局將聯合處置被關押的伊斯蘭國（IS）戰士及家屬，還表示擔憂這個激進組織可能捲土重來，再度攻擊西方國家目標。

土耳其一名官員告訴《路透社》，土方在與美國會談中得到的結果「正是我們想要的」。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示這是暫停行動，全是為了讓庫德族戰士撤離。

卡夫索格魯說，庫德族戰士將被迫放棄重型武器，他們的據點也將被摧毀。他拒絕稱這是「停火」協議，還稱只有合法各方才能達成停火協議，而庫德族民兵被土耳其視為恐怖組織，因此不具合法性。

卡夫索格魯說：「恐怖分子完全離開安全地帶後，我們就會停止整場行動。」

土耳其攻擊敘北 觀察組織：超過30萬人流離失所

土耳其對敘利亞東北部庫德族控制地區發動長達一週攻勢，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）的負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「自從攻擊開始以來，已有超過30萬名平民流離失所。」

阿布杜拉曼說，過去幾天來自特爾阿布雅德（Tel Abyad）、科巴尼（Kobani）及哈塞克省（Hassakeh）附近地區的新一波逃離潮，讓被迫離開家園的人數暴增。

他表示，大部分顛沛流離的平民偕同親戚試圖逃往較安全地區，有些人露宿果園，有些人則到充當緊急避難所的40所學校棲身。

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核稿編輯：楊之瑜