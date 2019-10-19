美中貿易談判川普「大獲全勝」，藏了哪些魔鬼細節？

文：郭永興（日本京都大學經濟學博士，現為國立臺中科技大學國際貿易與經營系教授，曾任職中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，教育部早稻田大學台灣研究講座學者，日本慶應義塾大學總合政策學部、中央大學經濟學部訪問學人台中科技大學國貿系教授）

10月上旬中國國務院副總理劉鶴飛抵華盛頓，與美方歷經一天半的談判之後，美國總統川普（Donald Trump）在10月11日宣布，美中達成第一階段貿易協議，美國暫停10月15日起的新一波報復性關稅，以此交換得中國承諾採購四百億到五百億美元美國農產品。中美金融市場都正向的看待，這個中美貿易戰暫時停火的消息，美股11道瓊指數大漲超過300點，14日的上海股市也以上海綜合指數上揚1.15％收盤。

就筆者觀察，這次的中美貿易談判結果，是川普政權大獲全勝。這個勝利有三重意義，且其中的魔鬼細節是，中國極有可能將川普推向2020年美國總統大選的勝選。而這個勝選將會拉長中美貿易戰的戰場，讓中國最大的夢魘，在2020年之後也將持續下去。

這次談判結果的美方第一重勝利是：美國沒有調降或取消對中國的任何一項報復性關稅；但是中國卻得要不加報復性關稅，大幅購買美國農產品。這是中國很大的讓步。

這次談判結果的美方第二重勝利是，川普嚴懲了中國，不遵守六月份中美高峰會的約定。中美貿易戰至今已經持續了18個月，其中的重大轉捩點是在今（2019）年的五月。當時大家以為談判已經接近尾聲，但是根據《日經新聞》報導，中國將已經初步完成的160頁協商草案，刪到只剩下110頁再寄回給美國。被刪除的50頁，內容多是關鍵的中國經濟結構性改革。中國擺明態度，經濟結構有關國家政策主權無法退讓，中美貿易談判至此破裂。

談判破裂後，川普政權威脅對尚未徵收懲罰性關稅的3000億美金中國進口商品，加徵新的懲罰性關稅，全球也擔憂中美貿易戰會更加惡化。還好六月底在日本大阪的G20高峰會中，川普與習近平的會談確定了。美國暫時停止加增新的懲罰性關稅，同時雙方重啟貿易談判，但條件是談判的開始階段，美國對中國的懲罰性關稅都還沒撤銷，中國就要買入大量的美國農產品。

然而之後中國在購買美國農產品這件事上拖拖拉拉，川普看不到中國的誠意，便在八月初宣布，9月1日起對3000億美金中國進口商品加增懲罰性關稅（第四波關稅戰）。中國也立刻進行了反擊，施加新的報復關稅。針對中國的報復，川普政權也不示弱的宣布除了第四波關稅戰加碼，再提高關稅率外，第一波到第三波關稅戰原本25％的關稅，要增加到30％。

這個前三波關稅戰商品關稅率再加5％的新措施，因為美國跟中國剛達成的貿易協定，是暫時停止了。與六月底相比，中國除了要購買大量美國農產品外，被美國課徵報復關稅的對象，從2500億美元商品，增加到3600億美元。新增加的1100億美元商品，是川普政權在9月1日開始的第四波關稅戰的對象，也可以視為川普對於中國不遵守六月中美高峰會承諾的懲罰。

這次談判結果的美方第三重勝利是，中國購買美國的大量農產品，使得中國在中美貿易戰中已經無牌可打，並且讓川普在農業州的支持率回升，有助於其贏得2020年總統大選。

中美貿易戰對於中美兩國經濟的傷害是不一樣的。對中國而言，第一波到第三波共2500億商品被課徵25％，以及第四波1100億美元商品被課徵15％的懲罰性關稅，總和起來中國出口到美國商品的約65％被課徵了懲罰性關稅。這些關稅使得中國輸往美國商品減少，企業移轉生產基地到台灣、越南、泰國或其他國家，讓中國製造業業績不振、失業率升高、民間消費萎縮。

除此之外，中國報復美國的方式，是對美國輸往中國的商品施加報復性關稅，其中農產品是大宗。結果是，中國民生物資價格上揚。然後中國減少進口美國豬肉，改進口東歐與俄羅斯豬肉，反而把無疫苗可救的非洲豬瘟引進國內，導致中國養豬產業倒地不起。到頭來讓今年的豬肉價格，比去年升高了約1.5倍，成為中國頭痛的內政問題。所以這次的貿易談判，中國承諾買進大量美國農產品，其實也有搶救國內豬肉、食品價格高漲問題的實際意義。

Photo Credit: AP/達志影像

對於美國來說，對來自中國進口商品課徵報復性關稅的最大隱憂，是因為關稅會轉嫁到商品價格，進而引發通貨膨脹。然而一方面美國因為GDP規模大，貿易依存度本來就不高，加上人民幣貶值沖淡關稅效應，廠商又以生產基地移轉等方式來規避中美貿易戰，實際上美國2019年以來的消費者物價指數上升率（與前年同期相比），都維持在2％以下，算是溫和且合理的通貨膨脹範圍內。因此對美國以及川普政權來說，發動對中貿易戰爭，基本上成本是很低的。

唯一的高成本是中國的報復措施，使得美國的農產品部門，失去了中國這樣一個大客戶，這也是中國在中美貿易戰中唯一會讓美國頭痛的一張牌。根據FOX新聞網報導，2019年與2018年相比，美國的大豆出口減少17％，玉米出口減少19％的。而中西部是川普的重要票倉，中西部農民的不滿，將使得川普在2020年的大選，蒙上一層陰影。

這次貿易談判結果的魔鬼細節在於，中國承諾要購買400到500億的美國農產品。依照過去的歷史經驗，中國一年最多可以購買260億的美國農產品。所以400到500億的規模，意味著中國要購買兩年，也就是說，到2020年11月的美國總統大選之前，中國對於美國農產品都是買不停的狀況。中國等於是幫川普穩固了中西部的農民選票。

中國要大量買美國農產品，等於是幫美國解決了中美貿易戰的最大副作用。之後除非中國在買美國農產品這件事情上搞小動作（那美國就可能會施加新的報復關稅），不然美國可以很悠閒的維持現有的大範圍、高稅率的懲罰關稅，然後以逸待勞的慢慢跟中國進行貿易談判。且除非中國願意配合美國要求，進行經濟結構改革，停止不公平的產業補貼與優惠國營企業政策，不然美國應該是不會跟中國達成第二階段的貿易談判協議。

對於中國而言，不加報復關稅的大量購買美國農產品，可以解決中國眼前的豬肉貴、糧食貴的問題。但是對於全球生產鏈逐漸轉移出中國，除了提高優惠來留住企業外，中國政府是無法可解決。因為企業不知道，美國何時會再施加新的報復措施。而全球生產鏈的最高層，世界知名的領導品牌商，例如蘋果、HP電腦等，為了風險規避，也應該不會停止要求代工廠至少移轉部分中國產能到其他國家。

中美貿易戰的第一段協議達成，美國至少未來兩年沒有後顧之憂（農產品滯銷問題解決），可以繼續對中國施壓，貿易戰的鉗子還是夾在中國的脖子上。美國也是可以繼續將貿易戰跟其他美國社會關心的議題綁在一起，例如香港的人權問題。對於中國來說，可能就是優先解決人民吃不到豬肉的民怨後，再來想下一步怎樣跟美國周旋。只是中國萬一日後又不遵守這次的協議，不好好買滿400到500億美元的農產品，那美國的新報復措施，恐怕會對中國與世界經濟都帶來嚴重衝擊吧。

那中國可能什麼時候翻臉不認協議呢？筆者認為，如果中國要做，明（2020）年的年中，大概是六月到八月，是一個中國翻桌機會比較大的時間點。從中國在今年八月跟九月已經開始陸續買美國大豆的情況來看，中國的豬肉與食品價格危機，讓中國現在沒有什麼翻臉的本錢。中國需要靠進口美國豬肉跟糧食，來穩定國內物價。

豬隻的成長大約需要半年，這也是說如果中國順利的進行產業調整跟非洲豬瘟疫情的控制，並且用大量進口的美國穀物飼料，來恢復中國的養豬產業，同時囤積足夠的肉品跟穀物。到了明年的六月到八月，中國就可能擁有暫時不進口美國豬肉跟穀類，也能維持豬肉跟食品市場價格穩定的本錢。這時候中國如果突然翻臉，停止進口美國農產品，是施壓美國在貿易談判上退讓的好時機。

因為九月是美國穀物開始採收的季節，農民眼見採收在即，但是主要市場之一的中國拒買，那將會對川普政權造成很大的壓力，尤其十一月總統大選就要投票。明年美國總統大選之前，中美貿易戰會有怎麼樣的發展呢？我們拭目以待。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航