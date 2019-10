「快、狠、準」的關閉神功快掰了！讓低頭族願意停留的置底廣告崛起

本文章內容由「VMFive ADisON」提供,經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。

隨著全球消費者使用行為的改變,數位廣告漸漸地取代電視成為消費者獲取廣告資訊的重要管道,其中智慧型手機上的行動廣告更佔了數位廣告中的最大比例,相信大家都很有感,現在只要在手機上閱覽新聞網頁、自媒體文章或是打開社群App,免不了會接收到五花八門各式各樣大大小小的廣告。

這包括了關鍵字廣告、聯播網廣告,影音廣告與社交媒體廣告等等,看似項目多元,但基本上做的事都一樣,廣告主準備好廣告文案或照片、影片,然後自操或是透過代理商規劃,依照廣告平台的制式素材規範上傳來讓廣告曝光,可問題是大家的廣告長得都一樣(除了內容訴求不一樣),手機螢幕就這麼大,多數的廣告版位可視性又低,難免大幅降低了觀看者的注意力,而過去常見的蓋版廣告雖然全屏版面大卻很容易遭快手關閉。

Photo Credit: VMFive ADisON

行動廣告不是版位大消費者就買單

廣告要被看見又不讓人產生困擾,行動廣告的版位心理戰術就更勝傳統廣告,根據Coalition for Better Ads針對全球18個地區所做的行動裝置用戶廣告偏好研究發現:固定式置頂或置底廣告版位(Sticky Ads on the top or bottom)因為閱聽干擾最低、變化性大(包括展示、動畫、影音等形式),因此觀看者接受度最高。

新創公司VMFive集團ADisON廣告事業部自2019年3月至9月在PMP聯播網上的廣告投遞觀察分析也應證,固定式置底廣告版位在廣告主及觀看用戶成效方面獲得了極大的迴響,廣告主在置底廣告投資比重也越來越高;此時,可能你的手機螢幕下方也正出現了一則小篇幅的廣告,沒錯!它就是無論你怎麼滑還一直乖乖待在下方的固定式置底廣告,在沒有多大的閱讀干擾下,你會讓它停留在你的視線裡久一點,而不是順手馬上關掉。

善用科技讓廣告創意動起來

但目前大多數的固定式置底廣告多只有基本的靜態或帶有Gif轉換效果的廣告格式,再有創意的廣告素材免不了淹沒在大量公式化廣告中,廣告主想要突破重圍該思考將廣告創意從素材擴展到動態廣告格式上。前一陣子曝光的McCafe特選黑咖啡廣告就是採用動態效果的精彩案例,同樣是固定式置底廣告,但為了迅速吸引觀看者目光,廣告的開場是一杯冰咖啡從手機螢幕底部浮出,接著一顆顆的冰塊從螢幕上方落入杯中製造咖啡濺出效果,當觀看者已經被這一連串緊湊的動態畫面抓住眼球後,緊接著出現廣告文案,在極短的時間內就加深了觀看者對廣告的印象。

Photo Credit: VMFive ADisON 固定式置底廣告也能與眾不同,透過動態效果讓人不注目也難。

另外,手機具備互動功能,透過手指的滑動或點擊更可善加發揮廣告素材的使用與創意,譬如讓置底廣告透過手指滑動而上下滾動或左右滑動,也可以做出像是向下翻頁效果,讓原本廣告版位較小的置底廣告突然有了倍數的版面擴張,無論是文字或圖片、影片素材都有更充分的使用空間;另外,對於廣告感興趣的觀看者還可透過自主點擊等方式,讓廣告擴充放大成全屏形式,無須連到外部網站,即時閱覽到更大更完整的廣告內容或影片,甚至再加上一些動態或遊戲效果增加互動延長停留時間。

建立廣告與內容和平共存的時代

固定式置底廣告並非全新的廣告格式,但它的再度興起,證明廣告觀看者並非對廣告無感,有時是太有感反而有可能造成反感,另一個廣告格式 – 原生廣告,就是因為閱讀干擾較低,因此長時間下來受到廣告主與觀看者的高接受度。觀看者當然了解廣告主希望廣告被看見,但換個角度想,大家是為了看文章內容還是為了看廣告才點進這個網頁的?當廣告版面凌駕媒體內容,影響閱讀目的,這樣的廣告難免換來不得人心的瞬間關閉。

也因爲如此,Google Chrome針對蓋版廣告、彈跳式廣告等多種廣告進行阻擋把關,也進而保障觀看者閱讀權,在這個什麼都強調大數據的時代,廣告已具備精準的投放技術,廣告主既然都可以將廣告投遞到所定義的潛在客戶與相符的媒體內容上,那何不再貼心一點,透過值得信賴的聯播網,並選用閱讀不易受干擾的主流媒體版位,進一步運用技術讓廣告創意活起來,來獲得觀看者更大的興趣與好感度。

