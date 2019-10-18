直批反送中訴求是顛覆港府，新加坡總理李顯龍表態獲大陸網民讚揚
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由於新加坡是華人佔多數的國家，同時在各方面與香港存有競爭關係，因此當近日新加坡總理李顯龍表態批評香港反送中相關訴求是為顛覆港府後，其演說內容在大陸社交媒體瘋傳，並獲大陸網民讚揚。
（中央社）新加坡總理李顯龍表示，香港抗議民眾的雙普選及特赦遭暴動罪名起訴者等訴求，是試圖羞辱並顛覆中國統治的香港政府。
路透社報導，這個以華人為主的東南亞國家與中國關係緊密，在到目前為止最強硬的演說中，李顯龍表示，「反送中」示威者的訴求沒有提供幾個月來因暴力頻仍導致不安的出路。
李顯龍發表這番言論前，香港特首林鄭月娥才因民主派議員抗議，被迫放棄施政報告。
李顯龍在新加坡的商界會議上說：「示威者表示，他們有五大訴求，而且沒有一項能妥協，但沒有一項訴求是試著制定香港問題的解決方案。這些訴求是在試圖羞辱並推倒港府。」
這些要求包括全面民主，以及獨立調查警方在處理騷動時，是否過度使用武力。但李顯龍說：「沒有簡單的解決之道…說我們要雙普選，但香港又不是國家，而是特別行政區。」
他說，可能有辦法執行一些能幫助恢復秩序的立法改革或社會政策，但那不會太容易。
李顯龍表示，這場動亂在各個地區造成爭鬥。「當香港陷入麻煩、當示威或更糟糕的暴動發生、當行政首長被噓出立法會，我認為這對香港是很悲哀的，也對整個地區是很不好的。我們會密切關注。」
新加坡是香港金融中心對手，被視為可能因「反送中」抗議，成為香港商業、金錢外流後的漁翁得利之地。然而，新加坡國會議員一直努力淡化任何獲益之處。
香港示威者不滿北京收緊對港控制，認為當局毀損1997年從英國回歸中國後、在「一國兩制」下維持50年自由不變的承諾。
林鄭在先前的記者會上，拒絕接受抗議人士五大訴求的其中兩項，分別是特赦被起訴的示威者及雙普選，表示前者違法，後者則是超出行政長官的權力範圍。
新加坡英文媒體《南華早報》報導，李顯龍在新加坡的商界會議對香港局勢提出批評的影片，已如病毒般在中國大陸的社交媒體網站傳播，促使許多大陸的社交媒體用戶讚揚的新加坡政府的強大治理。《南華早報》甚至在標題中以“a social media hero”（社交媒體英雄）形容李顯龍在中國社交媒體受讚賞的現象。
新加坡管理大學法學教授陳慶文（Eugene Tan）表示接受《南華早報》訪問表示，中國人的反應不足為奇，他們視李顯龍的觀點為對香港抗議者走得太遠的「外部驗證」。
陳慶文進一步指出，「從中國普通百姓的角度來看，李光耀的言論具有同感，因為他們將新加坡視為華裔佔多數，並且經濟強勁的城市國家，與香港沒有太大的區別。」
新聞來源：
- 新加坡總理：反送中相關訴求是想顛覆港府（中央社）
- Singapore’s Lee Hsien Loong a social media hero in China for Hong Kong protest comments （南華早報）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜