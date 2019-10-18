直批反送中訴求是顛覆港府，新加坡總理李顯龍表態獲大陸網民讚揚

（中央社）新加坡總理李顯龍表示，香港抗議民眾的雙普選及特赦遭暴動罪名起訴者等訴求，是試圖羞辱並顛覆中國統治的香港政府。

路透社報導，這個以華人為主的東南亞國家與中國關係緊密，在到目前為止最強硬的演說中，李顯龍表示，「反送中」示威者的訴求沒有提供幾個月來因暴力頻仍導致不安的出路。

李顯龍發表這番言論前，香港特首林鄭月娥才因民主派議員抗議，被迫放棄施政報告。

李顯龍在新加坡的商界會議上說：「示威者表示，他們有五大訴求，而且沒有一項能妥協，但沒有一項訴求是試著制定香港問題的解決方案。這些訴求是在試圖羞辱並推倒港府。」

這些要求包括全面民主，以及獨立調查警方在處理騷動時，是否過度使用武力。但李顯龍說：「沒有簡單的解決之道…說我們要雙普選，但香港又不是國家，而是特別行政區。」

他說，可能有辦法執行一些能幫助恢復秩序的立法改革或社會政策，但那不會太容易。

李顯龍表示，這場動亂在各個地區造成爭鬥。「當香港陷入麻煩、當示威或更糟糕的暴動發生、當行政首長被噓出立法會，我認為這對香港是很悲哀的，也對整個地區是很不好的。我們會密切關注。」

新加坡是香港金融中心對手，被視為可能因「反送中」抗議，成為香港商業、金錢外流後的漁翁得利之地。然而，新加坡國會議員一直努力淡化任何獲益之處。

香港示威者不滿北京收緊對港控制，認為當局毀損1997年從英國回歸中國後、在「一國兩制」下維持50年自由不變的承諾。

林鄭在先前的記者會上，拒絕接受抗議人士五大訴求的其中兩項，分別是特赦被起訴的示威者及雙普選，表示前者違法，後者則是超出行政長官的權力範圍。

Photo Credit：Reuters/達志影像 新加坡總理李顯龍在2017年8月3日接見香港特首林鄭月娥。

新加坡英文媒體《南華早報》報導，李顯龍在新加坡的商界會議對香港局勢提出批評的影片，已如病毒般在中國大陸的社交媒體網站傳播，促使許多大陸的社交媒體用戶讚揚的新加坡政府的強大治理。《南華早報》甚至在標題中以“a social media hero”（社交媒體英雄）形容李顯龍在中國社交媒體受讚賞的現象。

新加坡管理大學法學教授陳慶文（Eugene Tan）表示接受《南華早報》訪問表示，中國人的反應不足為奇，他們視李顯龍的觀點為對香港抗議者走得太遠的「外部驗證」。

陳慶文進一步指出，「從中國普通百姓的角度來看，李光耀的言論具有同感，因為他們將新加坡視為華裔佔多數，並且經濟強勁的城市國家，與香港沒有太大的區別。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜