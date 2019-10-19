「寫作文有什麼用？」認真回答孩子這個問題，你就輸了

文：洪俊彥（鴻雁寫作教室老師）

「寫作文到底要幹什麼？以後又用不到！」這位媽媽無奈地嘆口氣，「每次教我兒子寫作文，他就拿這個問題來壓我，我一氣之下，上網找了很多文章印給他看……」

她開始跟我細數找了哪些文章，從會考、學測及國考的作文考試分數所佔比重的分析文章，到出社會後會運用到的寫作體裁說明……等等數十份資料——結果呢？很遺憾，孩子還是意興闌珊。

聽到這裡，我除了為白白印出來又隨即進入資源回收桶的紙張感到惋惜，也為媽媽的用心良苦感到不捨。雖然媽媽很努力激發孩子的寫作動力，只可惜畫錯了重點而徒勞無功。

究竟重點在哪裡呢？

當孩子質問：「寫作文到底要幹什麼？」你以為他是誠心誠意想了解寫作的功能與目的嗎？

回想一下，孩子是否曾經在投入什麼熱衷的活動時，忽然喊卡，走過來問你：「媽，打電動到底要幹什麼？」或「爸，我打籃球打得好開心呀，但這到底有什麼意義呀？」——想必是不會吧。

由於他們熱愛這些活動，便一頭栽了進去，根本不會考慮將來有沒有用的問題；相反的，他們痛恨寫作文，才藉由質疑它的用處來逃避它。所以，我們應該要思考的問題應該是「怎麼樣讓孩子喜歡寫作？」

如果小朋友討厭寫作，但後來運氣不錯，遇到一位善於啟發孩子的作文老師，也許會扭轉他對於寫作的看法，從此愛上它；不過，趁孩子還小的時候，爸媽其實就可以在家中營造寫作風氣，孩子在耳濡目染下，會自然而然體會到寫作的魅力，不用期待恩師的出現。

在生活中，善用書寫彌補口語交流的不足

在一般人的印象中，作文是分起承轉合四大段的那一種，唯有在課堂上埋頭跟稿紙奮戰才算是練習寫作文。事實上，爸爸媽媽在生活當中，多用點心思，抓住任何用得上文字的地方和孩子一起書寫，都是在進行寫作的基礎練習，而且可以彌補口語交流不足的部分。

親子間透過口語的溝通互動雖然不可或缺，但有它的局限。比方說：不管是爸媽叮嚀小朋友要注意的事情，還是小朋友請爸媽幫忙的事情，口頭交待總是容易被當成耳邊風。與其動怒，爸媽不如主動點，養成寫便條的習慣，把要交辦或提醒的事情貼在醒目的地方；久而久之，孩子漸漸也會把這一招學起來。當你有一天下班回家，看到冰箱上貼著一張便條，上面寫著：

爸爸、媽媽，冰箱裡的巧克力蛋糕是我為同學慶生買的，千萬不要把它吃掉哦！

恭喜你，你家小朋友已經完成寫作的第一課——言簡意賅，也就是運用簡潔的文字準確地表達意思。

再舉一個例子：等孩子大一點，開始鼓勵他參與家庭事務，留意居家狀況，像是馬桶堵塞、燈泡壞掉、牆壁龜裂、冰箱內有異味……等，即使小朋友不知道如何處理，也該懂得觀察情形並回報。

我在《我是說在座的各位爸媽——都是作文老師！》一書中，教家長運用〈居家修繕／改善單〉引導孩子把需要修繕的項目記錄下來回報給父母，目的是在建立一個回報機制。爸媽可以準備一個「居家狀況回報箱」，小朋友填完表格後投遞進去，等待大人有空時處理。

當孩子寫起〈居家修繕／改善單〉越寫越上手，恭喜你，他不但培養出細微的觀察力，也鍛鍊出發現問題的能力；而這兩者，同時也是寫好文章應具備的能力。

諸如此類，都是把書寫放進日常生活中活用的好方法，孩子們會在不知不覺間，實踐寫作的實用性功能，就像拿筷子吃飯一般容易，有什麼好怕的呢？

Photo Credit: AP/達志影像

從書寫中得到正面回饋，體驗寫作的價值

面對一個陌生的事物要如何產生好感，並樂在其中？「正面回饋」扮演了非常關鍵的角色。

當孩子吵著要什麼東西而父母不允許時，要不是哭得撕心裂肺，就是生悶氣，好一陣子不跟你說話，搞得親子關係陷入僵局。我在書中推薦了一個陽春版的〈企劃書〉，透過它，親子一起思考、對話，深入了解孩子想要的動機，並說明自己的看法，再請孩子站在大人角度全盤考量，想出解決方案或平衡點。

如果孩子寫得頭頭是道，難以反駁，不妨認真考慮他的請求吧。比起用吵鬧逼父母就範，寫過〈企劃書〉的孩子，已經在運用理智思考，且具有同理心。當他們的願望被滿足之後，便會產生「只要理性跟爸媽溝通，並為他人著想，願望就有可能會實現」的觀念。此外，孩子也從書寫中得到正向的回饋，親身體驗寫作的價值。

〈企劃書〉寫得好，可藉由他人來實現願望；相比之下，撰寫〈計畫書〉便是對個人負責，自我實現的方式。我在書中的第三、四章，教父母帶子女一同檢視作息，擠出多餘的時間來研擬〈計畫書〉，提高執行力。假如計畫徹底落實，達成目的，小朋友便會產生「書寫，可以幫助我完成目標，生活更充實」的觀念，持續累積正向回饋。

有了充足的正向回饋作為信心的基石，根本不用擔心孩子討厭寫作，他自己就知道該為何而寫了。

用書寫來舒泄，洗滌負面情緒

每一個學期，我都會出一個隱藏版的作文題目，像是〈不開心要說〉、〈最討厭大人說的一句話〉、〈說謊的經驗〉……等等。寫完後，孩子可以自行選擇要不要帶回去給父母看，不想給父母看的，由我幫他保管。

只要聽到我說：「這一篇文章，你可以不要帶回去給你爸媽看。」小朋友的眼睛便亮了起來，一下筆，如有神助——不管是氣媽媽老愛拿別人跟自己比較、怨阿嬤幫自己報名太多才藝，還是恨爸爸不把自己的委曲當一回事……等，無不傾盡全力、掏心掏肺把心中的怨懟給挖出來。

我知道，寫作無法為他們解決現實中的遭遇，但至少這一刻，所有的鬱悶找到了一個出口，宣洩而出。說來可悲，聽到子女心聲的不是朝夕相處的父母，而是一週見一個半小時的作文老師。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

華人父母向來不擅長口頭表達感情，沒關係，用寫的也行。比方說：給孩子讚美，用嘴巴說說可能講得不夠完整，不如寫張卡片給他，告訴他好在哪裡；和孩子嘔氣，氣頭上可能口不擇言，那就試著用寫的吧，當口語經由大腦轉化為文字的過程中，情緒也會在理智的調節下緩和，找到衝突的癥結。長久下來，孩子也會嘗試用這個方式和父母溝通，那些嘴巴說不到的點，就交由文字來達成。

可見，寫作的用處不用等到升學考試或出社會才能發揮，只要用心——生活處處皆題材。

「寫作文有什麼用？」認真回答孩子這個問題，你就輸了；把問題的答案具體落實在日常生活中的父母，才是贏家！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航