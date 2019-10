你知道fake除了「形容詞」，也能當作「名詞」和「動詞」嗎？

看完了倫敦中心的兩棟「假」房子,我們也來看一下英文中fake(假)這個字可以怎麼用吧!你知道fake除了可以作為「形容詞」之外,也能當作「名詞」和「動詞」嗎?今天就跟著希平方深入了解一下吧!

fake作為形容詞的時候,意思是「假的、不真實的」。

常放在要修飾的名詞前面,像是影片中提到的fake house「假房子」。其他常見應用還有像是fake goods「假貨」、fake news「假新聞」、fake document「假文件」、fake passport「假護照」、fake diploma「假文憑」、fake accent「假口音」...等。例如:

The man was arrested for forging and selling fake passports.(那名男子因為偽造和販賣假護照而被逮捕。)

fake也可以用來表示「情感虛假的、不是發自內心的」。

像是「假笑」英文可以說fake smile或fake laugh,「虛假的眼淚」英文則可以說fake tears。來看個例子:

If you want to tell a genuine smile from a fake one, see if the eyes close up, forming wrinkles as the cheeks move upwards.(如果你想分辨是真笑或假笑,就去看看眼睛有沒有瞇起來,隨著臉頰上抬而出現皺紋。)

fake還能用來形容人,意思是「冒牌的」。

The police are warning the public to be cautious of fake police officers as more and more people fall victim to fake-police-officer scams. (警方警告社會大眾要當心冒牌警察,因為有越來越多人成為冒牌警察詐騙事件的受害者。)

fake作為名詞的時候,可以指某個物品是「贗品、假貨、冒牌貨」。

Though this sculpture is delicately made, it has proven to be a fake.(雖然這個雕刻品製作得很精緻,但已經證實是個贗品。)

fake作為名詞的時候,也可以指某個人是「冒充者、騙子」。

He claimed that he was a staff member, but it turned out that he was just a fake.(他聲稱自己是工作人員,結果證實他只是冒充者。)

fake作為動詞的時候,有「偽造」某事物的意思,是及物動詞,後面直接加上偽造的事物。

Mary was charged with faking her father’s signature on his will.(Mary因為偽造他爸爸遺囑上的簽名而被起訴。)

fake作為動詞的時候,也可以用來指某人「裝出某種情感」或「裝病」,後面同樣直接加上偽裝的情感或病症。

He didn’t want to go on a blind date arranged by his parents, so he faked a headache.(他不想去他爸媽安排的相親,所以他假裝頭痛。)

Sam is a hypocrite. He doesn’t really care how you felt; he was just faking it.(Sam是個偽君子。他並不是真的在乎你的感受;他只是裝作在意。)