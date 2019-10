事情一團亂時，該如何用英文表達「出包」、「搞砸」？

影片中的這些超強應變能力和唬弄本領,是否也讓你看得拍案叫絕、笑聲不斷呢?但在現實生活中,我們不太可能像影片中那樣總能順利過關,難免會有「出錯、出包、搞砸事情」的時候。你知道該怎麼用英文表達嗎?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

「搞砸、出包」的常見表達法

英文中其實有很多相關表達法,常聽到的有像是:

screw up 犯錯、搞砸、弄糟

形容詞screwed有「搞砸的、糟糕的」的意思,而要表達某人出包或搞砸時,就能使用這個screw up片語。例如:

You’d better gear yourself up for the coming event so you don’t screw it up.(你最好為即將到來的活動上緊發條,才不會把它搞砸。) The moment the boss walked in looking angry, I knew that I had screwed up.(老闆一臉怒氣走進來時,我就知道我搞砸了。)

mess up 犯錯、搞砸、弄糟

動詞mess有「把...弄亂」的意思,因此mess up自然就是指「搞糟或弄糟某事」囉!例如:

Are you sure you want to assign such an important task to her? I'm afraid she might mess up again.(你確定要把這麼重要的任務交給她?我怕她可能會再次出包。) He messed up on the driving test the first time but successfully passed on his second attempt.(他第一次考駕照時搞砸了,但第二次嘗試就順利通過。)

blow it 錯失機會

動詞blow有「毀掉自己的成功機會或浪費一個良機」的意思,因此要表示「錯失良機」時,我們就可以使用這個片語,或者也可以說blow one’s chance。來看個例子:

This is your one chance to make up for your mistake. Don’t blow it.(這是你唯一一次彌補錯誤的機會。別搞砸了。)

drop the ball 搞砸、犯錯、出包

字面意思是「掉球」。可以想像一下,在打球時掉球,意味著不小心犯錯或搞砸某個機會,因此這個片語經常用來表示「搞砸」自己份內的事。例如:

Kevin was down in the dumps because he dropped the ball again.(Kevin很沮喪,因為他又出包了。)

slip up 因粗心而失誤、犯錯

名詞slipup是「錯誤、失誤」的意思,動詞片語slip up則可以用來表示「犯錯、失誤」,特別指因為「粗心」而出錯。例如:

He slipped up on a couple of spellings probably because he didn’t get enough sleep last night.(他粗心拼錯了幾個字,很可能是因為昨天晚上睡不夠。)

除了上述這些片語之外,有些動詞在某些情況下也會有「搞砸」的意思,像是:

ruin(嚴重)搞砸

動詞ruin有「毀掉」的意思,也可以用來表示「搞砸某事」,通常用在程度比較嚴重的情況。例如:

He put his foot in his mouth and completely ruined his chance of getting promoted.(他說了不該說的話,完全毀掉了自己的升遷機會。)

spoil 毀掉、搞砸(驚喜)

動詞spoil有「破壞、毀掉、糟蹋」的意思,常用來表示「糟蹋一個原本很美好的事情」。例如:

My father got drunk and spoiled the party.(我爸喝醉,把好好的派對給毀了。) I’m sorry I spoiled the surprise. It just slipped out when I was talking to her on the phone.(我很抱歉我搞砸了驚喜。我跟她講電話時無意說溜了嘴。)

學會這些表達法後,下次若有搞砸或出包的狀況發生,相信就知道該如何表達囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「搞砸、出包」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航