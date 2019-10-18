歐盟通過「新版」英國脫歐協議，強森的版本有何不同？

（中央社）英國首相強森（Boris Johnson）17日趕在本月底脫歐大限前與歐盟達成新版脫歐協議。究竟強森版與先前3度在國會遭封殺的前首相梅伊版協議差在哪、這回能否讓國會買單等問題，以下是重點整理。

英國《衛報》指出，讓梅伊下台的舊版裡爭議最大的愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）這次被代換；美國財經媒體CNBC指出，兩個版本最大差別就在北愛爾蘭相關定位。

關於「北愛爾蘭關稅」

根據新版協議，英國的北愛爾蘭將是英國關稅領域的一部分，而非歐盟關稅領域。部分英國議員先前封殺梅伊版協議，就是因為舊版的邊境保障措施（backstop）將使北愛成為有別英國其他地方的個別關稅領域。

即便北愛仍留在英國關稅領域，但新版協議賦予北愛仍適用特定歐盟規則，包括農產品。

北愛爾蘭將繼續留在英國關稅區，但按照協議的複雜關稅系統，從其他國家運抵北愛的貨品將適用所有歐盟程序。愛爾蘭島上不會有關稅檢查，檢查將在港口進行。至於從英國其他地區運入北愛爾蘭的貨品，則被視為未離開英國，因此不適用歐盟關稅。 旅客從愛爾蘭進入北愛爾蘭攜帶的個人貨品，將不須支付歐盟關稅。歐盟關稅豁免適用的第2類項目，是只能立即消費無法後續加工的貨品，這將在英國脫歐後由英國和歐盟設立的「聯合委員會」（Joint Committee）來加以定義。 此外，英國將能夠在不破壞歐盟的國家補助規則之下，提供北愛爾蘭企業貨物稅補償。北愛爾蘭還將從英國和全球其他地區達成的貿易協議獲益。且只要當地貨物不跨越邊界進入愛爾蘭和歐盟的單一市場，就只適用於英國關稅。

新版協議規定，北愛議會得以過渡期結束的2020年12月投票，決定是否再繼續採用這種模式4年。

英國脫歐後，北愛爾蘭議會將必須就是否繼續遵循歐盟管理規則表示同意。脫歐4年後，北愛議會將再度表決是否施行歐盟管理規則，只要達投票數的簡單多數就代表同意，同意後再施行4年。若屆時獲得跨黨派支持，則相同運作系統將再延長8年，直到下一次表決。 若北愛爾蘭議會並未通過同意，將進入2年冷靜期，期間各方將必須找出新方法解決愛爾蘭島上可能恢復硬邊界的問題。 而若北愛爾蘭議會不開會或不表決，原運作系統將作為預設方式繼續施行。這和英國國會否決的原脫歐協議包含的「邊境保障措施」（backstop）不同，這套系統不會被英國和歐盟達成新的貿易協議所取代。這是歐盟方面做出的一大讓步。

此外，根據強森版協議，北愛的產品產地將標註「來自英國」；英國將可從北愛收到增值稅（VAT），意即在北愛的生意往來將由英國課稅，而非歐盟。另據新版協議，將設新的工作組監督北愛規章的運作，工作組每月開會一次，由英歐雙方共同召開。（歐盟執委會新聞稿）

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

「新版」過得了英國國會這關嗎？

強森需要320票才能讓新版脫歐協議在英國下議院過關。上回梅伊在3月第3度闖關時，獲得279票相挺，這些可視為贊成協議的基本盤，但強森9月開除部分立法阻止無協議脫歐的保守黨同僚，七除八扣後，強森想讓新版協議通過約需再拉61票。

媒體分析，強森可下手的方向包括先前被他開除而另組政團的前保守黨議員19票、保守黨盟友北愛民主聯盟黨（DUP）10票（但DUP已堅決向新協議說不）、保守黨內先前堅拒梅伊版協議的「斯巴達派」28票、工黨內支持落實2016公投派21票、支持過舊版協議的獨立議員5票，以及有望支持脫歐協意的游離票約2票。

強森若能從這85票裡挖來61票，就能讓新版協議過關。任務看似艱難，但非不可行。這次負責游說議員者是強森的政治秘書克魯格（Danny Kruger），因為他不光與保守黨內議員，也能與潛在可能支持協議的反對黨議員講上話。

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年10月17日

強森在推特上寫道，新協議「拿回主導權」。新協議取代了前首相梅伊（Theresa May）達成卻處處碰壁的脫歐協議。強森也敦促英國國會「週六搞定脫歐」。

若是強森無法在19日前獲得國會支持新協議，他就必須致函歐盟，要求延後至2020年1月31日脫歐。

若新版仍過不了關 依法需再將脫歐順延

若新版協議在19日仍遭英國下議院封殺，將啟動國會先前所通過的立法，要求強森致函歐盟各國領袖尋求再展延脫歐大限3個月至2020年1月底。

雖然強森多次表明絕不再展延，但脫歐大臣巴克萊（Steve Barclay）也講過，政府必須遵守法律。

歐盟隨後聲明，榮科表示歐英已達成新協議，可保護愛爾蘭島的和平與穩定，並充分保護歐盟的單一市場，是歐盟和英國之間一項公平且均衡的協議。

而歐盟峰會今天已通過與英國達成的新脫歐協議，不過法國總統馬克宏示警需關注英國國會是否會通過，而歐盟執委會主席則說若未通過，無意再延後脫歐期限。

媒體追問若英國國會若不通過是否又會延後脫歐？歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，說已經達成協議就沒有理由進一步拖延，協議必須被通過，無論如何都不會延後。

不過，榮科的任期只到今年10月31日，新任歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在11月1日上任，她今天也出席峰會，喊話希望協議能得到英國國會的批准。

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核稿編輯：楊之瑜