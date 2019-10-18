《生日快樂》：在外婆手中長大的孩子

文：錢安男｜圖：香港電台

準媽媽懷着喜悅心情期待新生命來臨，妊娠反應因人而異。接近三十歲懷第一胎的Julia懷孕初期曾因胎兒不穩休息了一個多月，媽媽Jenny當年懷着她時也曾受孕吐困擾，理解Julia狀況，陪伴她渡過關鍵時刻，而曾修讀陪月課程的她無微不至，為女兒預早準備了坐月餐單，每一餐都編排得井井有條，細微至每天不同的代茶湯水也都規劃妥當。Jenny說：「突然要做未必做得到，預備好就不會匆忙。」Jenny儲存了大包小包藥材，當中百合和蓮子用來煮炒米茶，「也用南棗，孕婦食用比較補血。」這位準外婆說。

懷孕的Julia（左）聽媽媽Jenny（右）叙述自己出生那天的趣事。

Jenny把女兒的坐月餐單編排得井井有條。

Julia每年生日都與家人度過：「我有這個生日都是媽媽給我的。」將為人母的她與媽媽Jenny一起回憶自己出生那天的狀況，Jenny只記得當日等待丈夫回家一起去醫院時很緊張，丈夫的印象反而比較深刻：「因為那天Leslie（張國榮）開演唱會，他買了演唱會門票，但不能去看。」女兒Julia哈哈大笑，問媽媽第一次看見自己「這團東西」時有甚麼感覺，Jenny說醫護把女兒放在自己肚皮上，她感到一股暖意。Julia以為媽媽被自己融化了，Jenny回答：「也是，其次是因為產房很冷，這東西很舒服，很暖。完全沒有嫌棄的感覺。」

當年為了謀生，Jenny只能在周末與女兒及家人共聚天倫。

Jenny在1989年12月誕下女兒，正值香港金融業黃金期，當時不少婦女已是職業女性。Julia出生後，Jenny重返職場，把女兒交託給自己媽媽照顧了七年。Julia外婆當年才五十出頭，手腳勤快，除了處理外孫女餐飲雜事，還負責往返學校接送，雖然忙碌，但她甘之如飴：「她不罵我，我從來不罵她，很乖，是寶貝。」輕撫着外孫女隆起肚皮，外婆說：「將來生了下來，更是個寶貝，老人家都是這樣的。」當時年幼的Julia只有周末才能回家與媽媽和爸爸相聚，見外婆的時間比見媽媽多，曾不理睬媽媽：「小朋友很小已懂得分辨誰出現得比較多，陪伴自己做些甚麼，所以我期望可以在工作和家庭中取得平衡。」

Julia年幼時由外婆照料，是她的寶貝。

孩子順利誕生後，Julia與當年自己媽媽一樣要重返職場，為了讓兒子得到貼心照料，她做了一個與媽媽當年相同的決定，就是把孩子交由自己媽媽親手照顧，然而，她每天晚上都盡量把孩子接回家共處，雖然辛苦，但Julia覺得父母的角色很重要，不能被取代：「小朋友小時候最需要妳，畢竟他對這世界仍很陌生。（父母）有責任給小朋友安全感，和他相處，他長大後就有自己的世界了。」

兼顧事業與家庭的Julia每天晚上都盡量與丈夫一起照顧孩子。

本來想享受私人時間，對於照顧孫子有些猶疑的Jenny抱着孫子愛不釋手：「好像疼愛孫子多些，自己的子女也疼愛，不過不像現在的心態，沒見到他就很想念。」小時候的Julia由外婆照顧，成為她的寶貝，現在兒子成為媽媽Jenny的寶貝，她說：「在媽媽身上彷彿看見當年婆婆的影子。」一代又一代的香港人無論經歷了幾多時代變遷，能成為媽媽總帶着愛。

Jenny覺得疼愛孫子與疼愛子女的心態不同。

香港電台電視節目《生日快樂》逢星期六晚上8時在港台電視31及31A播映。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂