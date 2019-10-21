小熊維尼全面下架、評分太低買不了高鐵票，這些「黑暗大陸」傳聞是真的嗎？

文：東山人言

在台灣，只要扯上對岸的事情，幾乎都是負面的，只差沒說對岸根本是不適合人居的黑暗大陸而已，所以各種似是而非的訊息也似乎被無形的手推扯，而不停的流竄，當然有部份的人已經根深蒂固的認為只要是中國大陸的訊息，負面的都是真的，所有的好事都是假的，那也是無可奈何，但是真相真的是這樣嗎？

小熊維尼被全面下架？其實網路上都還找得到

之前傳聞因為小熊維尼跟對岸領導人的形象有點接近，有點像是嘲笑對岸領導人的身型，所以有段時間在微博上「小熊維尼」變成禁字，後來某些比較大型的網路平台也有一些跟進，這個是真實的事情。

畢竟在中國這種地方，就算只是聽聞，大家沒事還是盡量不扯上這類政治麻煩事，所以有些網路公司怕麻煩，就直接先禁止，不過現在做測試，已經沒有這種限制了，不論是微博、微信都可以打出小熊維尼，甚至可以找到維尼的討論跟小短片。即便最近南方公園又把小熊維尼抓出來鬧，也沒有因此禁止。

至於傳聞小熊維尼在中國被禁止、商品被下架、甚至進入海關只要是相關產品都不能帶、連配色相似的產品都會被沒收等等，但是，實際上只要你用百度去搜尋「小熊維尼」，就可以發現小熊維尼的商品還是有在賣，甚至天貓都有小熊維尼的旗艦店，最近上海迪士尼也有小熊維尼的特賣會，基本上這隻小熊，在中國還是活得好好的。

作者截圖提供

百度貼吧（類似台灣的ptt討論區）也有小熊維尼的討論專區（代表百度沒有禁字），淘寶上搜尋可以找到一大堆小熊維尼商品，看起來是沒有禁賣，更別說維尼商品不能帶入中國境內了。

而「維尼與跳跳虎」的卡通，也依然在對岸的網路平台找到，依然還是可以看，至於最近的維尼真人版電影沒人代理，那也是中國代理商自己的選擇，而不是所謂的「被禁」。

至於之前，某款台灣製作遊戲，被大陸網友發現裡面有個符咒上面寫「習近平小熊維尼呢嘛叭唭」（音近「你媽八七」）而代理商立刻下架的事件，反問大家，今天一款對岸團隊做的遊戲，裡面有個隱藏的彩蛋出現諷刺台灣總統是外星生物尤達呢嘛叭唭，台灣鄉民同樣也不可能默不作聲，可以想像政客會開始大肆批評，商品也是會面臨下架的壓力，所以不是因為遊戲出現說了「習近平小熊維尼」就被下架，而是已經牽涉到用不雅文字謾罵的層次。

話說回來，美國有不少遊戲跟電影電視節目很愛諷刺川普，而美國人都當成幽默，也沒聽政治人物出來批評或是提告，或是網友群情激憤，確實也證明美國國民有相對高度的言論自由涵養，畢竟在中華文化中，罵到國家領導人似乎就是一種大不敬，這點兩岸在文化DNA上實在很類似。

邪惡的中國社會信用評分制度，其實是摻在一起的「三合一」

最近流傳一篇文章，說中國在杭州開始試驗「社會信用評分制度」，並將其描寫成是魔鬼般的監控人民的系統——是個與《黑鏡》媲美的可怕的社會控制實驗，每一個中國人的一舉一動都被監視者。

甚至有媒體報導這一套體系已經在中國開始執行，報導圖片中稱每一個中國人的手機裡都有一個App告訴他們自己評分的狀況，但是仔細看，這App居然是「芝麻信用」，如果真的有在對岸生活或工作的人，應該都知道這用途：這是支付寶旗下獨立的徵信機構，主要是呈現個人的信用狀況。換句話說，這是阿里巴巴自己內部的信用體系，你的芝麻分高，就可以在阿里的體系內的服務，享受更好的福利。

深入分析，在這個芝麻信用有一個決定分數的項目是「人脈關係」，也就是系統根據妳經常往來的人的信用來打分數，也就是說如果常跟你有金流往來的人分數高，就會提升你的評分。根據阿里巴巴自己公布的資料，芝麻信用評分主要通過五個方面綜合評估，它們各自占著不同的比重：信用歷史35%、行為偏好20%、履行能力25%、身份特質15%、人脈關係5%。

而這占5%的人脈關係指數，這可能就是該文想像的「信用連坐法」的原型吧！

實際上，這部分影響的分數極少，而且如果密切往來的朋友信用破產，對自己是不會扣分的。因為評分方式不是只看你加入多少朋友，而是是否經常有金流往來，比如轉帳或發個紅包啥的才算數，實際上，對岸的民眾幾乎都不太在乎這個項目。

其實所有金融體系發達國家都存在自己的信用評分體系，每個人每月還款情況、金流支出收入等，直接影響你信用卡和貸款的額度。在台灣還有一個聯合徵信中心，可以查到你這個人的資產跟是否有卡債跟還款狀況等等，銀行也會以此來決定你的貸款額度跟條件，還有信用卡審核等等，並不是什麼控制奴役人民的系統。

而目前在杭州實行的杭州市民卡，有所謂「錢江分」 ，端看就是該文所指「社會信用評分制度」試驗。分數高的人可以享受校園健身免審核、看病先診療後還款、免押辦理圖書借閱證、公交掃碼先享後付等給人方便的措施，比如，分數高的人去市圖借書可以免押金或證件，分數低的人還是可以借書，但是需要押金，並非分數低就完全不能使用各種公共設施。

這跟幻想中信用分數低就會寸步難行，有相當大差距。

而文中不能買高鐵跟機票的情況，確實有，但那指的是中國法院的「失信被執行人名單」，是用來針對有能力但拒絕履行法律規定義務的人的懲罰。例如，沒有支付法院判決的罰金，或是法院判決敗訴，必須給付賠償金卻不履行的情況，經過法院的裁定就會被納入黑名單。

這種預防人欠錢跑路，逼其還錢的措施，其實各國立法例都有類似制度，真的要說，台灣的《強制執行法》第25條就有管收的規定，可以直接拘留在看守所，比這還狠。

最有名的例子，是格鬥狂人徐曉冬，因為被列為失信被執行人名單而無法搭乘高鐵或購買出國機票，但這背後的原因，是因為他羞辱被他打敗的武師而被告上法院敗訴，之後他本人又不履行法院的判決，才會形成這樣的禁令，而不是網路上說得罪哪位大咖被信用調降成最低級，哪都去不了。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

所以，即使你可以擔心未來這些評分系統可能整合、有資安疑慮，或可能被中共政府拿來惡意運用，但單就目前關於「中國社會信用評分」的報導，多是把中國大陸包括芝麻信用、社會信用、失信被執行人名單，等三個不相干領域系統制度，還有監視器掃臉辨識這些結合在一起，幻想出來的邪惡監控系統。

其實，如果說廣設監視器就是監控人民，那台灣監視器的密度可是世界前幾高，而不管台灣、美國、日本，也都存在各種明的或暗的監視體系，像是維基解密的史諾登就早就告訴大家美國NSA（國家安全局）與CIA都在無孔不入的做網路監控，可以得到任何人的資料數據。

當然你也可以說中國是集權政府，民主的美國就算有資料也不會亂搞，這我就不多爭辯了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航