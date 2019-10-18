政大出現「中國版」連儂牆，學生團體：「享受言論自由，很棒吧？」

（中央社）香港反送中延燒，台灣多所大學校內設連儂牆聲援，政治大學有簡體字貼文挺港警，學生團體認為，正常表達意見不會被強制移除，這就是台灣的民主和言論自由。

學生團體「政大野火陣線」17日傍晚在臉書貼文提到早上有來自中國的朋友在政大連儂牆上，貼滿「支持香港警察、反對踐踏法治」的標語予以反制，也引起巨大迴響。

貼出的紙條上寫著許多用簡體字的貼文：「支持港警依法合理使用武力」、「有權力表達觀點，但不意味著可以肆意踐踏法治」、「反對暴力示威，反對破壞公物，反對綁架他人合法權利」，反對污名香港警察、維持香港法治、支持港警等。

後來也引發不少學生以貼文或便利貼留言回應「民主是個好東西」、「這裡是台灣，歡迎你行使言論自由的權利」等。

政大野火陣線提到，在台灣多所大學，都曾發生中國學生、遊客將連儂牆便條紙或標語惡意撕毀的情形，只因自己擁護不同意見；這幾天有網友在南京中山陵遊玩時，拿出「中華民國國旗」照相留念，旋即被扭送派出所，進行一連串政治思想審查，這正是中國人民引以為傲的「中國式民主」。

政大野火陣線表示，這些來政大求學的中國朋友們，只要用正常方式表達意見，可以自由自在地在牆上貼滿自己的意見，不會被強制移除，更不會被扭送警察局、接受思想審查；台灣的民主是前輩們流血流汗爭取而來，更應戮力珍惜、捍衛得來不易的民主，站穩台灣的民主地位。

中国的朋友們：享受言论自由，很棒吧？

台灣各大專院校的「連儂牆」後續如何？

世新大學學生於9月27日自發在校門口附近醒目的地標卓越光廊（俗稱山洞口）牆壁設置連儂牆，卻在10月2日發現遭人撕毀破壞，經調閱監視器查看有4人涉案，世新境外會代理會長孫雪莉10月7日到派出所報案，提告毀損。

但提告約一週後，世新學生15日下午已到派出所撤告，也未說明相關原因，由於毀損罪屬告訴乃論，全案結案。

世新大學山洞口連儂牆已於10月11日正式結束使用期限，並於同日晚間10時完成「FREE HK．遷連儂牆」儀式。

清華大學學生會在校園內設置連儂牆，9月30日被劉姓中國交換生撕毀牆上海報，會長賴永岫16日說，劉女雖是同校學生，為捍衛民主自由，將不與劉女和解、提告到底。全案檢方偵辦中。

在撕毀事件後，連儂牆雖未再出現大規模的惡意撕毀，但仍有人在牆面上以不雅圖像、變造文字破壞。對此，賴永岫說，連儂牆上便利貼特點能貼上覆蓋後，還可隨手翻閱，但是針對惡意塗改破壞便利貼，學生會將追究。

新竹地檢署今（18）日偵結，劉女毀損學生會所管理物品，撕毀相關海報、報紙，依毀損罪嫌向法院聲請簡易判決。

文化大學9月24日晚間有香港學生在校門附近連儂牆張貼支持香港反送中的貼文，遭到中國學生阻止，雙方發生肢體衝突，警方獲報後到場處理，受傷的香港學生也決定提告。

不過，雙方於10月14日在士林地方檢察署由檢察官開偵查庭並達成和解協議，當事人將和解聲明書交由學生會公布在臉書粉專2週。文大學生會15日表示，雙方已和解，陸生也將和解聲明書交由文大學生會公布，並在聲明書中向港生道歉。

陸生在聲明書中向港生道歉，也提到自己既然在台灣，應該要尊重台灣的法律及言論自由，不應該單因立場不一樣而傷人。

而銘傳大學日前傳出拒絕學生申請設連儂牆，而以「電子連儂牆」取代，但許多學生不買帳，日前還發起「連儂人」活動，直接由穿著黑衣、黑褲的人在校內定點，讓民眾在其身上張貼留言紙條，創意行為引起網路討論。

「香港邊城青年」呼籲校方從善如流，儘速解禁。但銘傳校方表示近日已多次回應媒體，沒有新的說法，仍維持電子連儂牆的措施。

至於之前號召「撕一貼百」的中山大學，自從9月30日中山大學學生會向學校申請，並正式啟用「連儂隧道」，學務長楊靜利當時表示，校方保障言論自由，「連儂隧道」內創作都屬校內公物，會請校警隊巡邏，不得破壞。

不過，高雄市政府文化局文資中心10日行文中山大學，要求對隧道「歷史建築」妥善管理維護，文資中心主任李毓敏指出，要求校方落實日常管理維護是善意提醒，無關設置連儂牆的問題，也強調西子灣隧道是「歷史建築」，受文化資產保存法規範，如果歷史建築遭破壞，依文資法106條規定，違者依法可裁罰新台幣30萬元到200萬元。

也因此，「中山連儂隧道」已於10月7日舉辦中山連儂晚會，並邀請現場的群眾一同將連儂牆來自台灣的心意，蒐集起來，寄往香港理工大學。

國台辦：鼓吹港獨必遭中華兒女抵制

針對陸客日前撕毀台大連儂牆上的挺香港海報後被驅逐出境，中國國台辦發言人馬曉光16日聲稱，在台灣校園內公然鼓吹港獨支持暴力，必遭所有愛港的「中華兒女強烈反對和抵制」。

馬曉光宣稱，「在香港發生的激進示威和違法暴力活動，已經激起了香港市民和海內外中國人的強烈憤慨」。他又說，在台灣校園內公然鼓吹港獨和支持違法暴力活動，必然遭到「所有關心香港、愛護香港的中華兒女的強烈反對和抵制」。

一名30歲的李姓陸客7日上午公然撕毀台大連儂牆上的挺香港海報後被捕，並依毀損罪嫌移送法辦。經檢方偵訊後，被交由移民署驅逐出境。

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核稿編輯：楊之瑜