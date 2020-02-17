用權力封住醫生的嘴，中國體制出現深深的裂痕

文：Mathias Bölinger

一位醫生發出了將爆發一種怪異疾病的警告。然而，人們不僅沒有聽從他的警告，反而對他進行威脅，禁止他談論這種疾病。一個月後，這位醫生死於他試圖警告人們防範的這種疾病。國家也進入了緊急狀態。但是這種病毒仍然在繼續傳播，威脅著全國人民的生命安全。

聽起來這像是一部災難片中的情節，但這卻是現實。李文亮醫生的逝世引起了全國人民的悲傷，並令他們感到憤怒。在中國的社交網路上很少有引發如此巨大關注的話題，因一個人的逝世引起廣大民眾的悲慟與憤怒並紛紛發文引爆網路，這樣的情況實屬罕見。憤怒的情緒蔓延至社會各層，揭示了人們內心深處的恐懼和不滿。

掌握權力是為人民服務

一直以來，共產黨自稱具備了維護國家穩定的能力。他們宣稱其手中的權力是為人民服務的。中國的宣傳機器不斷向老百姓宣揚，儘管世界充滿混亂和刑事犯罪，但中國人生活安定。為了維持這種穩定，黨剝奪了公民的自由，並對他們實施幾乎是毫無限制的壓迫手段。

這些壓制手段包括公然的反人類罪，例如在該國西部對穆斯林少數民族的大規模拘禁和對持不同政見者實施酷刑和被失蹤，以及工作中的打壓和警方警告等較溫和的措施。這些壓制手段同時有廣泛且完善的審查制度做後盾。當然其背後還有一個龐大、訓練有素的監視系統，可以立即識別威脅穩定的危險。

當首批有關冠狀病毒的消息出現在醫生的微信群聊中時，當局立刻意識到了這種疾病對其權力的威脅，因此立即做出了回應。然而，他們不是決定與這種病毒作鬥爭，而是壓制談論這一疾病的醫生。他們禁止醫生們分享有關這種疾病的任何訊息，同時安撫民眾。在此期間，病毒正在不受控制的肆意蔓延。

直到三週之後，政府才做出反應。當局以前所未有的方式封鎖了成百上千萬人居住的大片區域。全國各地公共生活廣泛停止。這樣做是為了展示國家的強大，是一場做秀，為的是向人民展示，政府正在竭盡全力保護人民免受病毒感染。但是到目前為止，共產黨的集權並沒有能夠阻擋病毒的傳播蔓延。

他是醫生不是異議人士

據我們所知，李文亮並非持不同政見者。他不是與國家權力對著幹的人。他只是一個年輕的父親和一名發現了疫情並提醒同事們要小心的醫生。他做了一位有責任感的醫生都會做的事情。他是當時在阻止病毒傳播方面做得比政府更多的人。許多人認為，如果他和其他醫生的警告被公開，或許能夠及時遏制疫情。

許多人突然間看到了言論自由缺失與一場危險疫情之間的直接聯繫。是共產黨使用其權力對醫生封口，才造成了這次疫情的傳播。

已經有一些觀察家將此次疫情的爆發稱之為中國的車諾比事件。就如同最初掩蓋核事故的蘇聯體制幾年後崩潰一樣，冠狀病毒也將動搖中國的獨裁統治。也有人將李文亮比喻為通過自焚引發了阿拉伯之春的布阿齊茲（Mohamed Bouazizi），這或許有些誇張。雖然中國共產黨憑借其靈活且又肆無忌憚的壓制手段，戰勝了對其權力的多次威脅，但是有一點很清楚，這就是中國的體制已經出現了深深的裂痕。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航