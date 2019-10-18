零距離科學：當腦袋「壞了」

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

不知道大家會覺得哪一個是人體最神祕的器官？於我而言，一定是我們的大腦。其中一個最困擾科學家的問題—意識的特性—正是與大腦有著密切的關係。舉一個例，科學家發現人類的意識有著統一性，我們從不同感官接收到的訊息會聚合成一個統合的經驗，那究竟人腦的哪一個部位負責統合訊息？

這個問題讓發現DNA結構的諾貝爾獎得主弗朗西斯·克里克（Francis Crick）在臨終前一刻仍費煞思量，希望找到當中的玄機……大腦的神祕，在於它結構的複雜性，功能的多樣性，而且它難以被還原（reduced），但這些也是它引人入勝的地方！

神通廣大的大腦

大腦就像是一個終端機，絕大部分你想得到的身體功能也跟它脫不了關係。無論是你小時候的回憶、肌肉的收縮放鬆、五官對外界的感知，大腦都有一份。可能你會覺得奇怪，看東西不是用眼睛麼？其實，我們「看到」東西，是因為外界的影像刺激到我們在視網膜上的感光細胞，再經過一連串的化學和電子反應，最後電子訊號經視覺神經傳送到大腦，在大腦中重建這個影像，讓我們「看見」。「看見」、「聽見」、「嚐到」全都是腦部的反應，所以大家在睡夢中，即使眼睛緊閉，仍然會「看見」，現代科學家甚至能單單刺激大腦的區域，讓你能「看見」。

正因大腦的角色是指揮身體各部分，當大腦出問題時，浮現的癥狀也是五花八門。大家最常聽到的應是「認知障礙症」，患者出現記憶力和判斷力衰退等癥狀。不過，大腦疾病不單會為人們帶來一些關乎思考、記憶的障礙，也會導致運動的錯亂，例如「癲癇症」（Epilepsy）患者會出現手腳的抽搐，「柏金遜症」（Parkinson’s Disease）患者則會出現不自主的動作。

最新一集的「零距離科學」，正是追蹤幾位患上不同大腦疾病的病人，讓我們理解他們的患病經歷、不同階段的治療方案、內心的掙扎和跟家人的相處點滴。

挑戰膽量的手術

其中患上「癲癇症」的病人，因為已經不能以藥物控制抽搐，決定接受腦外科手術，切除引起癲癇的問題腦組織。這個手術有點駭人聽聞，需要病人從麻醉中甦醒，一同參與手術！這當然有其醫學理由，因為要切除的腦部組織跟病人負責語言的區域接近，為免影響病人往後的溝通能力，醫生需要小心避免切除過多的組織。

醫生會先移除病人部分的頭骨，以致能對病人的腦部作直接操作，接著會喚醒病人，一邊以電極刺激病人腦部不同位置，一邊要求病人回答一些簡單問題，從而確定負責語言的區域，並在切除問題組織時小心避免。一般而言，通過這個手術，病人的抽搐情況都會大為改善，甚至可以不用再服藥。

照片由作者提供 在切除引起癲癇問題的腦組織手術中途，需要把病人喚醒，醫生會以電極刺激病人腦部不同位置，同時向病人問簡單問題，以確認腦部負責言語的區域。

另一位病人則受「柏金遜症」困擾，走路姿勢受到嚴重影響，經常有不自主動作。病人在醫生的推薦下，考慮接受一項名為腦深層刺激（Deep Brain Stimulation）的腦外科手術，希望可以改善病情。這個手術是把導線植入腦中負責運動的區域，然後把導線連接至腦部節律器（Brain pacemaker），節律器以電池驅動並一般植入在病人的鎖骨位置，持續透過導線釋放電刺激，調控腦部不正常的電子訊息，從而達致減輕病癥之效。但手術也有機會影響病人的思考和記憶，帶來副作用。

治療的考量

做手術，還是不做手術？這確是一個艱難的考量。病人的出發點，不一定是希望減輕自身的痛苦，更多的是減輕照顧者的辛勞。家人的支持，是患者的動力；但當病情需要家人時刻的關注時，就會造成患者的壓力……盼望科學界能盡快研發更佳的藥物，取代風險較大的手術，緩解患者的病情，讓他們不用再去作出做手術與否的艱難決定。

照片由作者提供 家人是患者最強的後盾，他們背負着「照顧者責任」。

《零距離科學》集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於10月18日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。節目網站：www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sciencewithyou

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊