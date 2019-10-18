警察平時鐵甲威龍，上庭卻要特別保護？

自稱香港警隊的武裝集團，執勤之時蒙面、無號碼還不知足，現在還要奢求在司法程序上，一樣要給他們隱藏身分的特權。

荒天下之大謬。

公開審訊，是法治的基本要求，除了極少數好像性罪行中的女受害人以外，一定全程公開，為的，就是要給公眾監察，以防當權的偷偷拉人坐監。

搞笑極了，平時一副鐵甲威龍，見人不是喝罵就是揮棍亂打的大漢，要上庭了，卻突然變成「容易受傷的女人」，要法庭特別保護？

上庭指証「暴徒」，不是一件很光榮的事情嗎？執勤時受傷，更光彩了，簡直名揚天下，就算沒有「光頭」士沙一樣可以去北京睇閱兵，最少也要在港花車巡遊一下嘛，不是嗎？為什麼要藏頭露尾？

差人的標準答案，是「起底」。

四個月了，請問一下，給起底了，又如何？差人從來沒有實際的說明。究竟，給起底了，有沒有好像民陣召集人一樣，給打穿頭？沒有，一個也沒有（葵涌那單，差人也不敢入起底的數）。目前唯一已知的實際後果，不過是差人結婚擺酒之時給騷擾一下而已，其餘的，都是口水上的滋擾。

我當年跟師之時，跟過一單「O記」（有組織罪案及三合會調查科）派卧底滲入黑社會的案件，宣判入罪了，法官一走入內庭，犯人即刻在犯人欄大大聲問候兼恐嚇在場負責案件的O記幫辦，事後我問那幫辦怕不怕給尋仇，他輕鬆的笑說，怕就唔當差。

如果起底真的能夠帶來真實威脅的話，請問一下，「光頭」士沙為什麼又那麼高調接受訪問，自我起底？他一家大細，為什麼不怕？

根本不是怕給報仇，而是很多差人自知犯罪深重，怕有一天風向轉了，被追究刑責，因此個個巴不得好像恐怖分子一樣把自己包起來。

最近傳聞警隊高層移民的移民，有的就主動要求調離指揮中樞，不知是真是假。但是真的話，一點也不奇怪，畢竟，讀書少的差人，給上面哄兩句了，以為自己好威水，但讀多一點的，心裡有數，單是721，涉案的差人就最少要坐幾年，倒不如提早退休遠走高飛好了。

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