《攝影訪談輯2》：攝影的外延領域，跳脫圖像思維

文：陳沛妤

《攝影訪談輯》（PHOTO-LOGUES）於2019年來到了第二期的問世，本訪談計畫由台灣藝術家姚瑞中發起、資深獨立編輯章芷珩主編，以2014年獲得新加坡亞太藝術獎的獎金為基礎，加上幻影堂與學學基金會的贊助款，希望能全面性的瞭解台灣老、中、青三代的攝影創作者，並暫定分為三期出版。

2018年出版第一期時，王咏琳曾在《新活水》撰寫〈似如一片荒原的台灣當代攝影〉，指出台灣的攝影教育以及攝影史的嚴重世代斷裂，缺乏傳承與專業度的培養，只能靠自己各方面的摸索與自學，並針對技法與媒材等特性加以發揮。

的確，攝影教育在台灣往往都是由私人講堂舉辦，某些大學的相關科系頂多只有攝影課程，卻未有系統性的攝影系，更遑論攝影學院或大學。諷刺的是，現代人幾乎每天都看的到影像，甚至人人都擁有一台可以隨時拍照的方形小物，那麼攝影還需要學嗎？我們需要學的「攝影之道」會是什麼呢？

從構圖的探索到展示媒材的考量

攝影，最重要的概念不外乎是透過影像與他人交流自己的內心世界，作為人與人溝通的橋樑或是歷史的見證。而在傳統攝影圈與視覺藝術圈對攝影的想像有許多差異，例如情感、視覺與技法等不同的面向，以及社會批判的功能。在《攝影訪談輯》系列的攝影創作者選擇上，第一期大多以強調影像本身的張力為主，在於透過影像框架內的被攝物，以燈光或擺設的技巧強調如靜物般的雕塑感，例如鄭婷或吳孟真等。或者是強調影像中人物的戲劇效果，例如侯怡婷或蘇匯宇等。或使用紀實攝影探索空間與人物並記錄台灣早期珍貴歷史與政治事件的徐揚聰與蔡文祥等。

Photo Credit: 陳沛妤提供 吳權倫作品

這些特殊性不外乎是台灣攝影創作者獨具特色與「台味」的觀察視野，也發展了自我風格強烈的觀念攝影。其中，陳順築將平面的「攝影作品」帶到社會空間之中，並藉由「攝影－空間展示－再攝影」等重新拼貼影像的手法，或將照片置入手提箱等概念，將攝影的展示方式不只是單純的牆面，而是有更多觀看角度的可能。

Photo Credit: 陳沛妤提供 黃建樺作品：《空景-迎風飄逸是如此奢侈》

第二期的主題看似延續並更擴大了攝影與視覺藝術之間的想像力，大部分的攝影作品都刻意用數位修圖的方式將攝影當作繪畫的媒材，去描繪自己想像中更真實的視覺效果，例如黃建樺與吳權倫用電腦繪圖與3D模型等工具，重新創造了另一個人與動物之間的觀看與陳列的幻想關係。

Photo Credit: 陳沛妤提供 瓦歷斯・拉拜作品

瓦歷斯・拉拜與張哲榕則是分別使用投影及平板的影像工具置放在攝影作品裡，用以取代人物的面容或場景，除了訴說不同的文化衝突之外，更補足了其議題的完整度，例如投影代表靈魂、平板影像代表動漫媒體等。同樣是拼貼影像的方式，邱國峻與李詩儀則是將攝影作為基礎材料，運用刺繡或塗鴉等方式重新與攝影作品結合，讓攝影作品本身呈現立體感，成為無法輕易複製輸出的藝術品。

Photo Credit: 陳沛妤提供

從這些攝影者的創作概念與作品呈現方式可以觀察出，攝影概念已經不只是單純的從創作發想的擺拍與構圖到最後以攝影機作為紀錄工具的拍攝，而是在拍照與輸出之後對於照片本身進行的加工與再創作，將攝影視為裝置藝術的樣貌展現。

Photo Credit: 陳沛妤提供 邱國峻作品

不只是拍照與分享的時代，更要促進討論

本書更特別針對攝影本身所外延出的各種必要條件的攝影創作者進行訪談，例如最基本的輸出與刊物的論述場域。以陳斌華的「藝術公寓」而言，專業影像作品輸出所具備的條件與堅持，往往是攝影創作者最容易忽略的小細節，無論拍攝的條件為何，輸出的精細程度是攝影展是最後一個至關重要的環節。尤其，輸出的成敗往往受限於經費與經驗的限制，而攝影輸出不同於繪畫或雕塑可以由藝術家自行掌握，輸出經由機械設備與他人之手而轉化了作品的誕生狀態。為了以更少量的經費卻要達到高品質的效果，陳斌華於2016年開始進行〈CC0〉計畫，公開在網路上提供高畫質影像並供人下載的文件，探索攝影從拍攝到進入觀眾之間的關係、作品與文件保存的概念，以及當代數位科技所帶來的另類攝影典藏模式。

Photo Credit: 陳沛妤提供 李詩儀作品

另一方面，曹良賓的「Lightbox攝影圖書室」則是近年台灣攝影圈最主要的攝影論述場域，為了更能有系統性的收納各種關於台灣攝影的資訊，於2016年以攝影圖書館的概念收集各方與攝影相關的文獻，並常態性的舉辦一系列的講座、課程、工作坊。針對本書的訪談是關於曹良賓的本人的創作，他早期的作品藉由影像探索人與空間之間的關係，2018年的〈想像之所〉開始將自己從圖書室收集而來的文獻資料重新組裝成一個有系統性的展覽計畫。他主張，攝影必須要被討論與解讀，才能有機會傳承給未來對攝影有興趣的創作者一份關於台灣攝影的簡史。

Photo Credit: 陳沛妤提供 曹良賓作品：〈想像之所〉

目前在台灣有許多獨立的攝影機構，攝影博物館卻仍在醞釀初期，如果台灣能針對影像教育提供給大眾普遍的基本觀念，那麼無論是對藝術知識的涵養或對社會媒體的批判能力，都對於社會、歷史與文化發展有更多的可能。《攝影訪談輯》的計畫，不僅止於讓大眾認識這些攝影創作者，更重要的，是能藉由這些「訪談」與「對話」的交流中，讓對攝影有興趣的人可以在閱讀的過程中尋找到各種靈感的蛛絲馬跡。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航