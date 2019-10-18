集思廣益︰開拓國際戰線的注意事項

文︰Rublev Andrei

前天美國眾議院一致通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》（禁止向香港出口鎮壓用武器），再過參議院一關就可正式實施。《立場新聞》的報導有近12萬like，非常驚人。[1]配合數小時後林奠因立法會內議員抗議而無法宣讀近年來最短的施政報告，繼廿萬人美國領事館遊行後，再一次說明中屬香港政府合法性已經歸零。

近月開始多人提出，《中英聯合聲明》是國際公約，一國兩制是各國接受香港主權移交給中國的前提，香港實際上由各國「共同管治」云云。我覺得這樣說太誇張，不符合事實。但說到底，香港特殊的位置是各國利益所在，在中美貿易戰的背景下更是向中國施壓的提款機／「春袋」。加上香港人因這個特殊位置得到種種國際聯繫，得以令全世界看到香港的抗爭。

如是者，在各地的民間，無數人以行動、輿論和物資援助香港。在西方、台灣及中亞的國內政治上，政客可利用香港的抗爭打反中牌。在外交方面，中國又多了一個弱點。

到今日為止，香港的抗爭者，從聯絡外地民間的援手、進行國際文宣、組織海外全球行動，到在各國國內及外交渠道遊說，配合中國政府以海外投資和海外學生組織作為武器打壓外國平民言論自由的野蠻行為，至少在英文輿論上完全壓倒中國政府及其香港傀儡。

Photo Credit: Vincent Yu / AP Photo / 達志影像 在6月28日G20峰會開幕前後，香港人眾籌於多個國家的報章上刊登廣告，尋求聲援，其後這些報紙廣告於香港展出。

然而嘲笑五毛和自干五同時，我們打國際線有一些需要注意的事項，以免因表達方式引起誤會，更重要的是避免影響判斷形勢和策略。以下列出幾點，集思廣益。

注意事項〇︰如果覺得TLDR，總有兩句口訣可以記住：

世上不是只有美國和西歐。 能夠伸出援手的可以是平民而不是政府。

注意事項一︰建立自己的聯繫

多聯絡外地朋友，多講香港最新事態發展，很多人都會想了解。另一方面，最近多人呼籲去Twitter或Reddit發言，這事沒有朋友在外地的人都能做到。

另外，用不是自己最熟悉的語言寫作，先proofread後出post是常識吧。以前見過一個打入日本Twitter圈子的教學，千叮萬囑不要Google翻譯或勉強用日文——原因不止是因為文法錯誤令人摸不著頭腦，更重要的是文句不通令人尷尬而不想轉發。

Photo Credit: Yonhap News Agency / Newscom / 達志影像 8月31日，居於首爾的港人聲援香港示威。

注意事項二︰惡補世界發生了什麼事

要跟遠方的人談政治，稍為了解該地的政治好像很基本，不懂就問。尤其是，不要將香港的政治狀況投射在任何外地上，因為必定會錯．得．離．譜，然後成為笑料或激怒他人。

錯得離譜可以錯到什麼地步？前日看到連登一個題為〈[警世] 奧巴馬收左諾貝爾和平獎 結果係乜〉的帖文[2]，內文稱奧巴馬得到諾貝爾和平獎的「結果」是從伊拉克撤軍導致ISIS興起，又不肯出兵敘利亞，以論證諾貝爾獎令得獎人劃地自限，提名對香港抗爭不利。然而事實是，2015年美國在伊拉克和敘利亞共投下22,110枚炸彈[3]，到了2016年更在兩地投下24,287枚。[4]更加不談撤出伊拉克最重要的原因是沉重軍費和成為顯眼的被攻擊目標，與和平獎基本上沒關係。

帖文更令人吃驚的是，形容另一名得獎者昂山素姬「只要做左一啲唔符合『和平』既事，佢受到既譴責係更加嚴重」。我想說的是，了解世界發生什麼事，指的不但是事件和背後因由，還包括了解一些被廣為接受的價值觀。如果認為鼓吹種族屠殺、成為執政黨太上皇、囚禁進行調查報導的記者、仿效中國發展模式然後受譴責是和平獎帶來的「綁手綁腳」，聽者必定會疑惑，這個人，甚至這個抗爭究竟在追求怎樣的價值。

以上帖文有沒有代表性或是不是帶風向什麼的，我不管。但內文及大量正評充分示範錯得離譜可能導致什麼問題，就即管用作反面例子。

現時多了很多中文網頁講世界各地發生的事，要惡補絕不困難。以下列出幾個來源，大家加油︰

轉角國際UDN Global

換日線Crossing

安那其的文字烏托邦

韓半島新聞平台

焦點事件

惟工新聞

注意事項三︰使用其他地方的旗幟或政治標語前，盡可能先徵詢該地朋友的意見

9月29日，我帶了一句印尼話「Solidaritas dengan buruh tani mahasiswa Indonesia」去遊行。這個標語取自印尼抗爭歌《Buruh Tani》的歌詞，感覺問題不大，但還是先問在香港工作的印尼朋友。他說OK，我就放心去了。不過他亦有提醒不要展示印尼國旗，也不要使用印尼國旗的紅白二色。那沒問題，我不喜歡國旗。

要問清楚的原因很簡單。每個地方的政治都非常複雜，雷區無數。加上文化差異，極容易被誤解。當然，更基本的是，如果你本身不懂那種語言，標語寫錯會好柒的。

10月10日之前，有人提議搞青天白日滿地紅旗旗海，不少台灣朋友撰文勸止，據說在網上得到極不禮貌的回覆，其實相當失禮。不知到頭來有多少人聽得進去，不過當日總算沒有出現旗海。街坊在旺角橋掛滿綠色台灣旗及中華民國旗，非常港式的折衷。

Photo Credit: Chiang Ying-ying / AP Photo / 達志影像 9月29日，台北有遊行聲援香港。

當然我不覺得村民點諗大晒，有充分理由的話自行賦予意義不是不行。例如我認為Chinazi應該繼續講，而且要大講特講。原因另文再述。

注意事項四︰想得到別人聲援，就不能做自私精

簡單來說，帖文〈[置頂]咪撚去加泰狗集會！勿被帶風向！！！〉[5]之類的人渣言論，即割。跟上文例子一樣，這種帖文不一定有代表性，但因為反映一種令人擔心的傾向，就即管用作反面例子。

也不是什麼深奧道理，只是非常簡單的換位思考。其實美國也認為西藏、新疆、台灣、香港是中國的一部分，完全不支持獨立。如果按照帖文的說法，應該跟所有藏獨疆獨台獨港獨份子割席才是——而這樣當然是戇㞗的。大概不用解釋。

Photo Credit: Ashwini Bhatia / AP Photo / 達志影像 8月31日，西藏婦女協會於印度達蘭薩拉發起遊行，以示跟香港抗爭者團結。

正如加泰隆尼亞前總理普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）所言，土耳其政府以西班牙鎮壓加泰隆尼亞獨立運動為藉口，合理化土耳其攻打庫爾德自治區的行動。[6]全世界想維持「領土完整」的政權必定會互相維護，因此反過來，作為反抗、爭取自治和獨立的一方，不但不應割席，更加應該找到互相支援的方式才是。

其實我們在不知不覺間已經做了。法國、印尼、加泰隆尼亞，以及無數地方的手足因為我們的抗爭而得到激勵和啟發。因此我喜歡說，做好自己的抗爭，就是對所有正在抗爭的人最好的支援。

注意事項五︰國際聲援是重要，但最重要的是走出屬於自己的道路！

毫無疑問，沒有國際社會的政治、貿易、輿論等各種壓力，香港早已完蛋。國際聲援是重要，但最重要的是走出屬於自己的道路！我們的利益不一定等於各國的利益。在另一些時間空間，香港不一定會得到那麼多國際支持。

例如雨傘革命期間，美國總統對19萬人白宮聯署的回應是是「支持香港按《基本法》落實普選」。而英國外交部的聲明指出「示威等一切的活動需要在法律範疇內」，而「各方必須要持續進行有建設性的對話」。難道那時我們會因為英美支持不足而馬上停止抗爭嗎？當然不會。

在香港的抗爭，說到底是我們為自己負責。抗爭的走向，不會是所有香港人都喜歡，更不會是世上所有人都喜歡。最重要的還是繼續眾人的意志和集思廣益，承接著過去四個月的跌跌碰碰，繼續在一片迷霧當中砍出一條小路。

參考資料︰

本文獲授權轉載，原載於作者面書。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂