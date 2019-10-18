「約翰遜版本」英國脫歐協議獲歐盟通過，新版與之前有何不同？

（中央社）英國首相約翰遜（Boris Johnson）17日趕在本月底脫歐大限前與歐盟達成新版脫歐協議。究竟約翰遜版與先前3度在國會遭封殺的前首相文翠珊版協議差在哪、這回能否讓國會買單等問題，以下是重點整理。

英國《衛報》指出，讓文翠珊下台的舊版裡爭議最大的愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）這次被代換；美國財經媒體CNBC指出，兩個版本最大差別就在北愛爾蘭相關定位。

關於「北愛爾蘭關稅」

根據新版協議，英國的北愛爾蘭將是英國關稅領域的一部分，而非歐盟關稅領域。部分英國議員先前封殺文翠珊版協議，就是因為舊版的邊境保障措施將使北愛成為有別英國其他地方的個別關稅領域。

即使北愛仍留在英國關稅領域，但新版協議賦予北愛仍適用特定歐盟規則，包括農產品。

北愛爾蘭將繼續留在英國關稅區，但按照協議的複雜關稅系統，從其他國家運抵北愛的貨品將適用所有歐盟程序。愛爾蘭島上不會有關稅檢查，檢查將在港口進行。至於從英國其他地區運入北愛爾蘭的貨品，則被視為未離開英國，因此不適用歐盟關稅。 旅客從愛爾蘭進入北愛爾蘭攜帶的個人貨品，將不須支付歐盟關稅。歐盟關稅豁免適用的第2類項目，是只能立即消費無法後續加工的貨品，這將在英國脫歐後由英國和歐盟設立的「聯合委員會」（Joint Committee）來加以定義。 此外，英國將能夠在不破壞歐盟的國家補助規則之下，提供北愛爾蘭企業貨物稅補償。北愛爾蘭還將從英國和全球其他地區達成的貿易協議獲益。且只要當地貨物不跨越邊界進入愛爾蘭和歐盟的單一市場，就只適用於英國關稅。

新版協議規定，北愛議會得以過渡期結束的2020年12月投票，決定是否再繼續採用這種模式4年。

英國脫歐後，北愛爾蘭議會將必須就是否繼續遵循歐盟管理規則表示同意。脫歐4年後，北愛議會將再度表決是否施行歐盟管理規則，只要達投票數的簡單多數就代表同意，同意後再施行4年。若屆時獲得跨黨派支持，則相同運作系統將再延長8年，直到下一次表決。 若北愛爾蘭議會並未通過同意，將進入2年冷靜期，期間各方將必須找出新方法解決愛爾蘭島上可能恢復硬邊界的問題。 而若北愛爾蘭議會不開會或不表決，原運作系統將作為預設方式繼續施行。這和英國國會否決的原脫歐協議包含的「邊境保障措施」（backstop）不同，這套系統不會被英國和歐盟達成新的貿易協議所取代。這是歐盟方面做出的一大讓步。

此外，根據約翰遜版協議，北愛的產品產地將標註「來自英國」；英國將可從北愛收到增值稅（VAT），意即在北愛的生意往來將由英國課稅，而非歐盟。另據新版協議，將設新的工作組監督北愛規章的運作，工作組每月開會一次，由英歐雙方共同召開。（歐盟執委會新聞稿）

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

「新版」過得了英國國會這關嗎？

約翰遜需要320票才能讓新版脫歐協議在英國下議院過關。上回文翠珊在3月第3度闖關時，獲得279票相挺，這些可視為贊成協議的基本盤，但約翰遜9月開除部分立法阻止無協議脫歐的保守黨同僚，七除八扣後，約翰遜想讓新版協議通過約需再拉61票。

媒體分析，約翰遜可下手的方向包括先前被他開除而另組政團的前保守黨議員19票、保守黨盟友北愛民主聯盟黨（DUP）10票（但DUP已堅決向新協議說不）、保守黨內先前堅拒文翠珊版協議的「斯巴達派」28票、工黨內支持落實2016公投派21票、支持過舊版協議的獨立議員5票，以及有望支持脫歐協意的游離票約2票。

約翰遜若能從這85票裡挖來61票，就能讓新版協議過關。任務看似艱難，但非不可行。這次負責游說議員者是約翰遜的政治秘書克魯格（Danny Kruger），因為他不光與保守黨內議員，也能與潛在可能支持協議的反對黨議員講上話。

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年10月17日

約翰遜在推特上寫道，新協議「拿回主導權」。新協議取代了前首相文翠珊（Theresa May）達成卻處處碰壁的脫歐協議。約翰遜也敦促英國國會「週六搞定脫歐」。

若是約翰遜無法在19日前獲得國會支持新協議，他就必須致函歐盟，要求延後至2020年1月31日脫歐。

若新版仍過不了關 依法需再將脫歐順延

若新版協議在19日仍遭英國下議院封殺，將啟動國會先前所通過的立法，要求約翰遜致函歐盟各國領袖尋求再展延脫歐大限3個月至2020年1月底。

雖然約翰遜多次表明絕不再展延，但脫歐大臣柏建熙（Steve Barclay）也講過，政府必須遵守法律。

歐盟隨後聲明，容克表示歐英已達成新協議，可保護愛爾蘭島的和平與穩定，並充分保護歐盟的單一市場，是歐盟和英國之間一項公平且均衡的協議。

而歐盟峰會今天已通過與英國達成的新脫歐協議，不過法國總統馬克宏示警需關注英國國會是否會通過，而歐盟執委會主席則說若未通過，無意再延後脫歐期限。

媒體追問若英國國會若不通過是否又會延後脫歐？歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，說已經達成協議就沒有理由進一步拖延，協議必須被通過，無論如何都不會延後。

不過，容克的任期只到今年10月31日，新任歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在11月1日上任，她今天也出席峰會，喊話希望協議能得到英國國會的批准。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜