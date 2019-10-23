「抽菸能夠舒緩過敏性鼻炎」，這種說法是真的嗎？

文：林郁敏（NOW健康）

在網路上有網友宣稱，抽菸可舒緩過敏性鼻炎。資深耳鼻喉科醫師李宏信直言，的確有根據，因抽菸之尼古丁會使症狀暫緩，甚至對嚴重過敏者也有幫助，但長期抽菸對健康恐造成致命的傷害。

香菸產生的熱氣、尼古丁、煙霧會刺激鼻黏膜，血管收縮，鼻黏膜消腫，抽菸者當下會感覺產生鼻子暢通。但香菸含有焦油等有毒物質，鼻黏膜長期受有毒物質刺激，反而變得更脆弱、敏感，進而導致慢性氣管炎及其他心肺疾病，發病頻率也會更頻繁，甚至會造成腫瘤之慮。奉勸民眾應盡早戒菸找出病因，才能真正改善過敏性鼻炎症狀。

與一般人相比，鼻過敏患者的鼻神經較為發達敏感，因為鼻腔內富有密集神經、血管，患者一遇到空汙、塵蟎等過敏源刺激，鼻子便開始發癢、頻頻打噴嚏，加上鼻腔血管大量充血，鼻黏膜就會腫脹，產生嚴重鼻塞。患者呼吸不順，身體就容易缺氧造成產生慣性支氣管炎、氣喘等其他不適症狀。

過敏性鼻炎主要症狀包括打噴嚏、鼻塞與流鼻水，有些患者甚至頭痛、頭昏，因為生活受症狀持續干擾，難以於讀書、工作時集中精神，睡眠品質也大受影響。此外，過敏性鼻炎也常引發鼻涕倒流、氣管炎、慢性咽喉炎等併發症，患者往往苦不堪言。

一般治療過敏性鼻炎主要以類固醇等藥物、鼻噴劑為主，多數患者用藥後，症狀雖暫時獲得控制，但只要停藥，症狀便容易復發。至於像雷射、電燒、手術、射頻電波、紅外線等手術，雖可治療一般鼻病，但對治療鼻過敏，效果非常有限。

李宏信指出，對於較嚴重鼻過敏患者，建議可將鼻過敏神經截除術列為治療選項。傳統鼻過敏神經截除術的手術是掀嘴唇，鑿開鼻竇再進行神經截除術，傷口較深，出血機率較高。目前採改良式手術，以特製探頭進行治療，探頭由鼻腔進入鼻腔最後端側上方，鼻過敏神經進入鼻腔處，運用電波射頻低溫熱透法，截除多餘鼻過敏神經。手術僅需要局部麻醉，外觀沒有開刀傷口，時間約半小時，門診即可進行。

多數患者術後約能改善7至9成鼻過敏症狀，即由原先打噴嚏10次降低至2到3次，鼻過敏症狀幾乎不再復發，生活品質也大幅獲得改善，深受病人及家屬肯定。

家醫科李政道醫師提醒，鼻過敏患者一定要戒除菸癮，並盡量遠離過敏原，平常也要睡眠充足，避免熬夜，多運動及選擇溫熱性食物，避免食用寒涼性食物，如此免疫系統才會比較健康，鼻過敏也較不會復發、干擾生活。

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