結婚後才發現另一半婚前劈腿，生米都煮成熟飯了該怎麼辦？

在瀏覽新聞的時候，有一則新聞吸引了我的目光：〈婚前劈腿睡5女！ 張致恒演藝形象全毀「餐廳打工」落魄近況曝光〉，不過還好這即使爆發了這些事件，夫妻兩人感情仍就和睦。

其實多數的婚姻糾紛，不外乎是外遇、老公很廢、感情不睦等因素，基本上都是婚姻已經「有問題」的案件，而我曾遇過一個相當特別的案件，他們婚姻生活和睦、老公也體貼備至，交往了八年後結婚，生活、價值觀都已經磨合過，在外人來看是一段幸福的婚姻。

但是（人生就是這個But），婚後老婆才在一次偶然事件中發現老公「交往時劈腿」（婚前劈腿），這讓老婆難以忍受。畢竟如果結婚前知道男朋友在交往的時候劈腿，女方當時就會對婚姻有所保留。

但結婚了怎麼辦？生米都煮成熟飯了啊！

我要離婚，可以嗎？

如果老公不願意的話，抱歉，很難。

《民法》第1052條中規範的離婚十大條件，是針對結婚後的，所以婚前的行為不在法律的規範範圍裏面，畢竟老公婚後也沒做錯事，所以法律拿他沒轍。

當然，離婚十大條件也是有例外的「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。」這句話翻譯過來就是我們常看到的選項「其它」，可以是感情不睦、丈夫不養家、小孩教養等等，不過這些理由最後能否被法官判決離婚，就考驗律師跟當事人所提的證據了！

所以除非老公婚前劈腿，已經造成你們婚後感情不睦等種種情況，否則單單靠要「婚前劈腿」的理由來離婚其實難上加難。

前一種情況是針對走離婚手續中的「裁判離婚」來看，若老公不願意的話要法院判決離婚是比較不容易做到的，另一種情況是夫妻雙方針對離婚已有共識，那麼接下來只需要簽訂離婚協議書，協議好財產、監護權的分配即可。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我選擇原諒，我可以怎麼做？

「雖然老公婚前劈腿讓我很氣憤，但他婚後也都好好的，我想原諒他。」

的確，也許婚後老公已經改過自新，如果也真心道歉的話，似乎也不一定非離婚不可（尤其打官司還不容易贏），這時候如果想原諒老公，有沒有什麼辦法能減少以後老公外遇的機率呢？

記得以前跟健身教練討論過，如果想要減少吃零食的機會，最好的辦法就是減少誘惑出現的機會。具體做法就是讓環境中減少零食的出現，或者如果偷吃零食就要被罰錢（增加吃零食的成本）。順著這個思路，如果想減少老公未來外遇的機會，其實可以參考「防出軌保證書」，這個保證書在條文中的規範，進而減少老公與異性發生曖昧的機會並且提高成本，不失為一種保障自己的手段。

如果我還沒結婚，可以怎麼做？

當然，最棒的婚姻還是兩人坦承相對，接納對方。

不論對方婚前如何，只要他婚後痛改前非，或許還是可以給他一個機會。兩人婚姻的維持最重要的是彼此願意花心思，如果不願意花心力投入，就算有再多規範防止外遇或者法律面上沒辦法離婚，這樣勉強維持的婚姻仍然不會幸福。

所以不論婚前的溝通，還是婚後的相處，充分的互相了解及坦誠是非常重要的，才能避免之後為了離婚而耗心耗神！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航