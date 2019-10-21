不成共識的「九二共識」，如何成為中國影響台灣大選的利器？

長期以來，「兩岸因素」、「中國因素」一直影響台灣發展，各黨的「兩岸政策」主張往往成為選戰主題，因而「兩岸因素」、「中國因素」在客觀上必然介入與影響選舉過程 。

2019年9月，五天內索羅門與吉里巴斯接連與台灣斷交，台灣當局國安會指出中共當局為介入2020年台灣選舉，年底前可能再斷1至2個邦交國。10月時台灣當局外交部長吳釗燮則提出：「這個可能性當然存在」；陸委會副主委邱垂正接見「美國進步中心」表示，陸方近期暫停自由行、抵制金馬獎、連奪2個邦交國，皆只是介入總統大選的「首部曲」。

儘管，中共當局一再宣稱從未台灣大選；然台灣當局卻振振有詞直指，「中國因素」試圖介入台灣大選。隨著總統大選到來，中共當局試圖不斷加大對台政策施壓力度，試圖改變選民的投票行為影響選舉結果。斷交風潮、暫停陸客自由行、限制電影工作者參與金馬獎，皆引起台灣民眾、泛藍政黨對民進黨政府欠缺兩岸治理能力質疑。中共當局運用「九二共識」原則，明顯區隔支持或抗拒統一願景政治勢力。

2019年10月1日美國國防部主管印太安全事務助理部長薛瑞福指出，美國正在採取一些舉措以便台灣此民主同伴能有一個自由、公平的選舉，得以保持其獨特地位。薛瑞福公開表示中國必然會尋求干預台灣選舉，在台灣之前的每一場選舉皆然。例如1996年是透過飛彈演習、2000年是朱鎔基反對台獨訓示，2020年是社交媒體和網路手段而比較複雜。

但如同2018年台灣九合一地方選舉，美國上至副總統下至在台協會理事主席皆宣稱「中國因素」介入台灣選舉，民進黨藉此操作中共介入台灣選舉，但選舉結果僅贏取六席縣市長，顯示在地方選舉中過度操作「兩岸因素」，其效果似乎相當有限。

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邦交國的爭奪，背後都是為了「一個中國」

首先，中共當局確實以「九二共識」，作為決定外交壓制與外交休兵之政治原則。台灣內部各政黨或政治團體對「九二共識」認知與接受程度不同，源自於相異國族認同及國家利益界定。「九二共識」作為有效區隔對待台灣內部各政黨組織的準則，對承認「九二共識」的國民黨採行「外交休兵」默契，馬英九執政時期較無遭受對岸外交壓制，甚至協助台灣參與世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織年會等。

蔡英文執政以來至此次索國、吉國與台灣斷交，總共已喪失七個邦交國，超過陳水扁執政八年喪失六個邦交國，儘管蔡英文並無宣稱類似陳水扁所提「一邊一國論」、「公投制憲」的激進路線，仍主張「維持現狀」，然其兩岸治理能力備受質疑。台灣國際活動空間日益縮小，包括無法參與馬英九執政時期可參與的世界衛生組織、國際刑警組織及國際民航組織年會；同時七個以中華民國為名稱駐外辦事處，紛紛被迫改名為台北辦事處。

目前台灣的友邦帛琉和馬紹爾群島、海地和吐瓦魯，其與台灣的邦交關係並非十分穩定，正面臨轉向中國之吸力。中國國家主席習近平面對香港反逃犯條例風波、中美貿易戰衝突、經濟增長放緩、失業率高、物價飆高等民生問題挑戰，可能會選擇採取對台壓制策略，藉此轉移國內矛盾焦點。換言之，在台灣大選前，中共對台政策的壓制與反制，仍會持續；甚至若蔡英文連任成功，更會加大「地動山搖」的幅度。

其次，中共當局以「九二共識」作為兩岸城市交流基礎，運用「地方包圍中央策略」，孤立民進黨執政的中央層級政府。蔡英文執政時期，公開否定「九二共識」 作為兩岸共同政治基礎，國民黨從原先執政的八縣市拓展至十五個縣市政府，因承認「九二共識」而有八縣市造訪國台辦，試圖在兩岸交流上利用「地方包圍中央」策略，爭取兩岸論述話語權。

與此同時，中共當局也是運用「九二共識」，有條件選擇、區隔泛藍與泛綠執政縣市，作為其城市交流對象。

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「一中原則」和「一中各表」，你說的共識是哪一個？

中共當局運用「地方包圍中央策略」，導致兩岸事務趨向「地方化」發展，例如中共當局自8月1日起宣稱暫停陸客自由行，這衝擊泛藍執政縣市觀光業發展，尤其是花蓮、新北、台中、南投、高雄皆屬重災區。

確實，自2018年九合一大選後，國民黨獲15席縣市長大勝，兩岸關係趨於緩和，2019年1至6月與2018年同期相比較增加約近40萬陸客自由行來台。不僅泛藍執政縣市獲致經濟利益，而中央執政的民進黨政府也取得「外溢效果」。然而，暫停陸客自由行勢必衝擊泛藍執政縣市觀光業，故離島三縣首長共同拜會國台辦，希望對離島採取特殊政策。中共當局應允彈性例外處理，並於9月15日宣稱解除三個離島縣的陸客自由行限制；但9月16日則與索羅門建交。對承認「九二共識」的國民黨執政地方政府給予懷柔，對反對「九二共識」的民進黨執政中央層級政府施以壓制。

目前，中共當局再度鬆綁陸客自由行政策，但僅侷限於國民黨執政三個離島縣，其觀光效益固然有限。但對台灣本島各縣市民眾產生一種示範效果，即表明只有回歸到「九二共識」軌道，即可以重新恢復陸客來台自由行。藉此製造壓力團體施壓影響民進黨當局，並左右台灣大選中間選民的投票行為取向。

最重要的是，中共當局界定「九二共識」就是「一中原則」，試圖不同程度地邊緣化國民黨、民進黨兩岸論述。中國外交部宣稱高度讚賞對索羅門群島政府作出承認「一中原則」，並重申「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」並宣稱已與178個國家建立正式外交關係。這與中共十九大政治報告及國家主席習近平發表「習五點」相同，皆顯示「一個中國」就是「中華人民共和國」，台灣當局只有承認「一中原則」，並無「一中各表」的空間。

用「一中原則」換陸客，台灣的選民會買單嗎？

中共當局並無法接受「一中各表」，其所謂「九二共識」就是「一中原則」，既往「一個中國」表述存在某種程度的「內外有別」，現則「內外一致」。

這樣表述不僅壓縮泛藍所提「九二共識、一中各表」的兩岸論述話語權，也邊緣化民進黨政府的兩岸論述主導權。儘管中共當局公開場合表示無法認同「九二共識，一中各表」，然無庸置疑的是，國民黨兩岸路線與中共當局更為接近相向，皆主張「九二共識」，但其內涵並不同。2008至2016年馬英九執政期間採取「外交休兵」及簽署23項協議，即奠立在「九二共識」基礎，而中共當局硬化、窄化「九二共識」內涵為「一中原則」，就形同壓縮國民黨兩岸路線的表述空間。

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中共當局以「九二共識」作為政策差異化原則，勢將產生雙面刃效應，既能爭取團結相同政治主張的政治聯盟，也會強化敵對勢力的對抗。試想，三個離島縣皆承認「九二共識」故能取消限制陸客自由行，但這樣「示範效應」會進一步發酵嗎？斷交風潮能讓民進黨當局回頭接受「九二共識」嗎？台灣民眾是否因此而選擇支持主張「九二共識」政黨呢？

上述這些，都需要2020年大選進一步檢定，然在此之前，「九二共識」議題不僅穿透分隔中央執政的民進黨與地方執政的國民黨，也區分國民黨地方執政在離島與本島的差異化，而中共當局對台政策仍採行單邊主義行動，相較起來收放自如得多。

「中國因素」、「兩岸因素」深深影響台灣大選及未來發展，尤其在「九二共識」的運用之下，議題更能發揮引導政策效果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航