太過「正常」的小丑，甚至比不上我們要面對的現實瘋狂

或許是事先期望太大，雖然整個觀影過程是歡愉的，但以被贊揚「史上最佳」而言，《小丑》和期望實在頗有落差。

別誤會，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）絕對交出影帝級表現，全程幾乎獨腳，將一個演員的技藝發揮到淋離盡致，甚至有些意義不算太大，明顯是特意讓其showoff的場口設定，從形體到聲線面貌表情，就是他展現技巧的大平台。

不過也是由此，斧鑿太明顯太有企圖，於我而言﹐若單論喜歡與否，這次華堅馮力士在《小丑》的爆發能量演出，反不及他在《觸不到的她》中內收而無盡深沉的寂寞。

但這不是重點。

《小丑》劇照

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劇不劇透也無其實無甚關係，因為整個劇本，非常典型，不入場都能猜到十之八九。

自小被家暴和精神虐待產生的扭曲人格，幻想和渴求的關注和愛一直得不到滿足，最終在一個瘋狂的不公世界裡，一個人的一切希望和愛都破滅，反而在殺戮和血之中找到自己的存在，一個完滿的瘋子於焉誕生。

多麼典型、多麼合理。

就是太典型、太合理、太工整，甚至敍事上亦是直白的順時序，所以充滿違和感。

這套路其實本來也無不可——若不是小丑的話。

但一旦將這個典型、合理而工整，鉅細靡遺的背景故事，「可恨人總有可憐之處」、「社會壓迫令人瘋狂」，套用到漫畫史上其中一個最著名的瘋子身上，這種近乎TVB劇集式慘烈身世催生的悲劇，就未免來得太理智、合理以至抵觸，令本來大有玩味處的角色，變了一個扁平的stereotype。

相比之下，早幾年希夫烈達（Heath Ledger）——準確點講是路蘭（Christopher Nolan）描寫的——那個just want to see the world burn的小丑，可能反而來得更有「人性」，現在華堅馮力士版的，更偏向是一種舖排編寫出來、格式化的「偽瘋子」。

而更要命的，是這個小丑所謂的瘋狂，甚至比不上我們一離開戲院的密閉空間就要面對的現實。

有被害妄想症、強迫別人愛她的「母親」？我們有，而且和小丑一樣，都是收養的繼母；只是幻想出來、實際上從不存在的希望？我們也有，例如雙普選、例如高度自治、例如公平公正公義；我們也有「篤灰」的同事、生病的社會、被壓迫的無權者。

電影中的種種，我們每天都在品嘗，但分別是，華堅馮力士，抑或小丑，他媽的掏槍轟掉了那些社會精英的頭，然後他挺直腰板，跳舞；戲院外的現實中那些被壓迫的人，明天只能繼續如常醒來、工作、回家。

所以說，這樣的小丑，太正常、太合理，他竟然還會有如哲學家般，敲問自己為何存在，而這城市的人，可能早就接受了，自己的存在，並不為何。

本文獲授權轉載。

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