【圖輯】西伯利亞小村唯一的老師，教著全村唯一的小學生

現年61歲的庫楚科娃（Uminur Kuchukova）其實幾年前就已達退休年齡，但她選擇繼續留在這個俄羅斯人煙稀少的村莊教書，全是為了一位9歲的小男孩。過去這裡曾有很多人口，不過隨著明（2020）年庫楚科娃離開後，這間學校也將正式關閉。

與大多數散布在俄羅斯偏遠地區的上千座村莊一樣，隨著1991年蘇聯解體、國營的集體農場關閉，西伯亞科沃（Sibilyakovo）也變得蕭條、工作稀少、人口大量外移。

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1970年代是西伯亞科沃最繁華的時期，此地的小學有四個班級，每班有約18位學生，總人口為550人左右。庫楚科娃在這間學校任教已有42年之久。

目前庫楚科娃的房子四周都是廢棄房舍，全村人口僅剩39人，而這位9歲男孩伊茲穆哈梅托夫（Ravil Izhmukhametov）是唯一的小學生。

庫楚科娃（右）正在幫伊茲穆哈梅托夫舉行頒獎典禮｜Photo Credit: Reuters/達志影像

庫楚科娃在距離西伯亞科沃約50公里的塔拉鎮（Tara）買了一棟房子，她打算在學期結束後和丈夫一起到那裡過退休生活，屆時伊茲穆哈梅托夫就到了可以去鄰村上課的年齡了。

距離西伯亞科沃最近的學校，必須乘船30分鐘，渡過湍急的額爾濟斯河，再轉搭20分鐘左右的校車。「對此我很擔心，他的父母還沒打算離開西伯亞科沃，就只好讓他冒險渡過額爾濟斯河，那是一條很危險的河流。」庫楚科娃如是說。

當地民眾搭船渡過額爾濟斯河｜Photo Credit: Reuters/達志影像

西伯亞科沃人口主要是突厥語系的韃靼人，是俄羅斯的少數民族之一。

伊茲穆哈梅托夫的父母是農民，但他們並不希望孩子長大後繼續在這座村子裡。48歲的迪納爾（Dinar Izhmukhametov）說：「我們的大兒子已住在城市裡，對此我非常高興。」

伊茲穆哈梅托夫則說，對於搬到城市他沒什麼興趣，但他很清楚意識到，他別無選擇。

今年九月開學第一天，伊茲穆哈梅托夫上課的情形，一旁是他的家人｜Photo Credit: Reuters/達志影像

當被問到沒有同班同學一起上課的感覺時，伊茲穆哈梅托夫不知該如何回答。「我沒有比較的基準，當然還是希望能有朋友，所以對於去鄰村上課我是挺期待的。」

回顧數十年的教職生涯，庫楚科娃感到哀傷的是，這間她工作超過40年的學校要關閉了。「現在，這間學校就像整個村子一樣，即便矗立在此，卻不再被人們需要，而諷刺的是城市中的孩子連找幼稚園都很困難，從出生的那一刻起就在排隊。」

西伯亞科沃以前的郵務士（右），每天會回到村子送報｜Photo Credit: Reuters/達志影像

即使即將退休住到塔拉，但庫楚科娃也不會忘記在這裡的點滴。

「我的父母就葬在這裡，我的人生一部分也在這裡。我們會在此過每一個紀念日，當有人來紀念已過世的親友時，我們也會好好來照看這些墳墓。」

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