讓台灣看到馬來西亞做的音樂，金馬獎提名配樂師盼南洋魅力獲肯定

（中央社）在中國電影集體杯葛下，雖減弱本屆金馬獎星光，但也讓新馬電影業出頭。其中憑「夕霧花園」獲最佳原創電影音樂提名的馬來西亞配樂師辛榮安，正好藉電影展現南洋音樂魅力。

「夕霧花園」是台灣導演林書宇第4部電影作品，由李心潔、張艾嘉及阿部寬領銜主演。這部電影不僅在本屆金馬獎獲得9項提名，也被選為金馬國際影展的閉幕片，近期更入選第24屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元。

作品改編自馬來西亞作家陳團英的同名小說。這部小說獲多項國際文學獎肯定，包括2012年亞洲曼氏文學獎（Man Asian Literary Prize）獎，為首位獲得這項亞洲最高榮譽文學獎的馬來西亞作家。也獲得2013年英國華特史考特歷史小說獎（Walt Scott Prize）。

從事電影配樂4年的辛榮安接受中央社專訪時表示，對於這次入圍非常興奮，除了是成為金馬獎首個入圍配樂的馬來西亞人外，他還很榮幸與偶像坂本龍一一起入圍。不過，他認為金馬獎太難預測，除了坂本龍一外，對手還包括去年原創電影音樂得主林強，因此雖然有信心得獎，但不會抱著太大期望。

他當初並沒有想到會接到「夕霧花園」配樂工作。他透露，由於大部分場景在馬來西亞拍攝，為了方便執行，林書宇決定啟用一批馬來西亞人為劇組人員。

他還記得第一次會面時，林書宇跟他談了一下整個電影概念，並提供一些照片參考，就要他製作一些Demo當作測試。

「一般來說，配樂師都是看了影片後才會有概念，很少情況像這樣，在沒有具體影像參考下就要製作音樂。所以我只能根據導演的描述，製作了幾個音樂範本給他。」辛榮安娓娓道來。

他把音樂範本丟給導演後，原以為沒有希望，沒想到一週後導演就拍板確定由他負責配樂。而而這次配樂經驗與他之前的經歷非常不同，導演先在開拍前3個月時間，讓他去了解整個電影的製作概念與流程，並不斷溝通最終會呈現的作品風格，彼此不斷磨合，最終讓他花了半年的時間在製作配樂。

Photo Credit: 中央社 辛榮安的工作室不大，裡頭掛著他製作過的電影海報，他希望自己能在電影配樂繼續深耕，未來能獲得更多

業界肯定。

辛榮安透露，以往大概只有花一兩個月就完成配樂，而且大部分時候都是在後製部分才工作，即等電影好了之後，導演才會把畫面丟給他去配樂。但這次就先要根據劇本章節去想像，製作了所有配樂後丟給導演，然後導演根據配樂的氛圍去執行，確定運鏡與剪接節奏後，再丟回給他去微調配樂速度與旋律感。

在彼此配合無間的情況下，才讓「夕霧花園」成為了各項技術完成度高的作品，並一舉入圍金馬獎多個獎項。不諳華語的辛榮安認為林書宇功不可沒，並盛讚他流利的英語能力。

辛榮安分析，「我只會說英語與廣東話，原本還擔心與台灣導演溝通不來，沒想到林書宇的英語能力超強。另外，若要比較與馬來西亞劇組的不同，台灣劇組會比較客氣與溫柔，對某些事的要求不會直說，表達方面會比較婉轉。」。

35歲的辛榮安大學主修古典音樂，並飛去美國紐約大學（NYU）音樂學院修讀音樂劇創作碩士班。一畢業就回來馬國參與劇場的音樂製作，直到2015年獲邀參與「Ola Bola」電影配樂，才正式跨進新領域接觸新風景。

值得一提的是，當年由馬國旅美女歌手季小薇演唱的「Ola Bola」主題曲「Arena Cahaya」，也擊敗王菲女兒竇靖童，拿下了當年金馬獎最佳電影主題曲。

負責過8部電影的辛榮安謙虛表示，自己在電影配樂界資歷尚淺，能接到「夕霧花園」的工作算是非常幸運。因為這部電影敘事感很強，畫面運轉比較緩慢，讓他可以慢慢地營造音樂感，而非像其他剪接節奏快速的電影那樣，配樂短促得來無法營造層次感。

他也曾幫過2年前入圍金馬獎、並由張艾嘉參與演出的馬國電影「分貝人生」製作配樂。不同的是，由於「分貝人生」處理方式比較像是紀實片，配樂出現得比較少。

若要比較「夕霧花園」與「分貝人生」的配樂難度，辛榮安認為各有難處。

他認為「夕霧花園」有點像是編制格局較大的音樂劇，宏大且完整，讓他能夠完整地譜寫旋律與節奏；「分貝人生」的挑戰在於這部戲如紀錄片，導演希望很多干擾因素都要降低，因此如何讓配樂適時出現，卻又不會讓觀影情緒覺得突兀，操作難度實際也不容易。

曾5次被馬來西亞Cameronian藝術獎提名的辛榮安來自音樂世家，叔叔辛偉力（Alex San）曾是王菲與張學友的合作夥伴。他希望未來能持續在電影配樂界深耕，並希望馬國電影劇組未來能繼續壯大，成為亞洲不容小覷的電影王國。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜



