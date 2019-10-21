《阿富汗史》：玄奘懷著求法的誠心，來到佛教聖地梵衍那國

文：何平

懨噠人在阿富汗的統治危機

懨噠人在中亞與北印度建立的國家存在了近百年。其間，懨噠人並不注意發展國內生產，穩固統治秩序，而是一味地擴張領土，爭戰殺戮。在國內，由於懨噠人游牧部落的特性，它並不注意加強君主勢力，建立中央集權。有勢力的懨噠貴族往往以其城堡為中心，控制周圍一片領地，形成自治。當時，僅巴克特里亞地區就擁有二十七個小國。阿富汗其他地區也有很多莊園式的獨立小國，這些小國擁兵自立，不受懨噠王之命，使國內統治秩序極為混亂。

對外，除了繼續入侵印度北部外，502年，懨噠人聯合薩珊波斯進攻東羅馬帝國，結果大敗而還。503－513年，懨噠與薩珊波斯間又進行了長達十年的戰爭，對雙方消耗都很大。

懨噠王壓制佛教的政策，激起當地佛教信徒的強烈反抗，這在印度北部尤甚。532年，由於不堪忍受懨噠王對佛教徒的殘暴統治，耶輸陀曼領導北印度人民進行起義，將懨噠王趕出了印度北部，一舉推翻了懨噠人在印度的統治。

薩珊波斯與突厥滅掉懨噠

然而，懨噠人最大的外部敵人還是薩珊波斯，後者對被懨噠奪去的中亞廣大領地一直耿耿於懷。菲魯茲之後的薩珊波斯諸王在與懨噠保持交往的同時，始終沒忘收復故土。531年，薩珊波斯王庫思老一世繼位，他被認為是薩珊波斯短暫中興時期的偉大君主。庫思老向西積極發展與東羅馬帝國的關係，雙方曾簽訂互不侵犯的和約，保障了波斯東部邊境的暫時安全。隨後，庫思老轉向東方，尋找機會收復被懨噠占領的中亞。

這時，在巴克特里亞北部，一支新的游牧部落突厥迅速強大起來，對南部懨噠人的領土也蠢蠢欲動。突厥人原居中國北部，433年，被中國北魏太武帝拓跋燾打敗，遷至西部柔然境內。六世紀中期，他們擊敗柔然，壯大了自己的勢力，建立起一個從蒙古延伸至黑海的國家。

庫思老決定聯合強大的突厥共同對付懨噠人。他親自迎娶了突厥可汗的一個女兒，與突厥人結為同盟。558－567年間，薩珊波斯與突厥聯合對懨噠發動多次戰爭，最終將其滅掉，並瓜分其領土。按規定，庫思老收回到包括巴克特里亞在內的阿富汗大部分地區，將波斯領土再度擴展至阿姆河岸。而突厥人則得到阿富汗北部及犍陀羅地區。

一位來自中國的訪客

西元620年，中國唐朝僧人玄奘開始了他著名的西天取經之旅，玄奘在自己往返印度的路上，都經過了阿富汗地區。他首先到達的是阿富汗北部的巴爾赫省（玄奘稱之為貨邏故地），他記載道：「（貨邏故地）酋豪力兢，各擅君長，依川據險，分為二十七國。」這些反映了中古初期巴克特里亞的混亂局勢。玄奘還注意到，當地居民的語言與其他地方不同，它們由二十五個字母組成，「轉而相生」，這說明了當時阿富汗北部的人民仍在使用希臘語。在貨邏故地相繼穿過八個小國後，玄奘來到了巴克特里亞都城巴爾赫城（玄奘稱之小王舍城），這座城市儘管受到懨噠入侵者帶來的破壞，但仍然「伽藍（寺廟）百餘所，僧徒三千人」，玄奘於是拜訪了其中最著名的納縛僧伽藍，並參拜了佛牙。

離開巴爾赫，玄奘穿過阿富汗昆都士省來到了興都庫什山（大雪山）腳下。儘管「峰崖危險，風雪相繼」，並且山中還常有強盜出沒，玄奘還是懷揣求法的誠心，克服種種困難，翻越了興都庫什山。翻過雪山，又走了六百多里，玄奘到達巴米揚城（梵衍那國）。巴米揚是當時阿富汗的佛教聖地，尤以佛教塑像聞名於世，玄奘參觀了城東北山崖上所雕刻的巨大佛陀像。其中「立佛石像，高百四五十尺，金色晃曜，寶飾煥燦」，讓人歎為觀止（這座著名的佛像已被塔利班組織炸毀）。

從巴米揚出發，玄奘東行不久到達阿富汗的貝格蘭城（迦畢試國）。迦畢試國國王是懨噠人，但他篤信佛教，因此這裡有「僧徒六千餘人」。迦畢試國除了有佛教徒外，還有「或露形，或塗灰」的其他宗教信徒千餘人。赤身裸體的那些人就是耆那教的天衣派信徒，而在臉上塗抹灰燼的則是婆羅門教的大自在天派教徒。迦畢試國王安排玄奘在質子伽藍中休息，這座寺廟就是貴霜帝國強盛時期迦膩色伽拘留各國人質的場所。玄奘在迦畢試國待了一段時間，參觀了這裡很多寺院和名勝。最後，他向東出發翻過一片群山，終於到達印度境內。

儘管玄奘是在前往印度的途中經過阿富汗，但他關於阿富汗歷史地理、風俗民情、宗教信仰等方面的記載，為中國認識這一中亞古國提供了寶貴的資料。這是繼張騫出使西域以來，中國與阿富汗及中、南亞諸國的又一次重要交往。唯如此，玄奘的宗教之旅才更有意義。

相關書摘 ▶《阿富汗史》：長途跋涉的僧人見到巴米揚大佛，必會感到難以言表的精神慰藉

書籍介紹

本文摘錄自《阿富汗史：文明的碰撞和融合》，三民書局出版

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作者：何平

聽到阿富汗你的第一印象是什麼？阿富汗曾經讓二十世紀的軍事大國蘇聯為之喪膽，也曾經讓十九世紀的日不落國英國聞之色變，甚至連亞歷山大大帝都在阿富汗吃盡了苦頭。

她一方面全力抵抗外來的入侵者；另一方面兼容並蓄，揉合來自四方的文化。歷史證明阿富汗就像那擎天的玉柱，聳立在中亞的高原上。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航