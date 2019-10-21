居港西孟加拉邦人的「杜爾加女神節」

研究︰譚少薇

整理︰陳凱欣

杜爾加女神以武士形象出現，她身穿紅衣、眼神銳利、騎在獅子或老虎身上、十隻手各持不同武器、腳踏被她打敗的惡魔水牛。杜爾加在印度教中是充滿能力、宇宙中無可匹敵的母親神，與我們熟悉的慈母形象可說是完全相反的。但細看其中意義，我們知道祂代表着正義與道德，就是母親教導孩子分清黑白、良知必會戰勝邪悪的重要社教化內容。

印度各地慶祝杜爾加女神節的方式各有不同，節期由四至十天不等，包括每日崇拜、唱頌歌和齋戒，而最後四天則會進行盛大的慶典和宴會。由於節日以印度曆為準，因此每年慶祝的日期都不一樣。

在印度西孟加拉邦，杜爾加女神節是最為重要的宗教節日。香港孟加拉人協會每年都舉辦杜爾加女神節。以往主要在油麻地梁顯利社區中心舉行，而2016年起則在銅鑼灣加路連山道的印度遊樂會進行。一連四天的慶典都向公眾開放，而參與的信眾不限於印度人，還有尼泊爾和華裔等。這幾天參拜的信眾絡繹不絕，而協會的成員不僅非常友善，還十分樂意跟我們一眾參觀者分享他們的文化，為我們詳細解釋節慶儀式和習俗！

雖然遠離故鄉，在港定居的西孟加拉邦人却很重視保存杜爾加女神節的傳統習俗精華——神像是專門向印度的師傅訂制並運送來港，而主持儀式的祭司也是專程從印度請來。儀式中使用的神像背後還有許多宗教象徵意義。協會會員Anindita解釋說，杜爾加女神在印度各處有不同的形象，但只有在西孟加拉邦的神壇上，才會見到杜爾加女神和祂的四個兒女一同出現，祂們各自代表著一種神聖的能力，例如破除困難、掌管智慧、音樂和學術知識等。因此西孟加拉的媽媽們往往趁這個節日，帶着孩子到神壇前參拜，祈求保佑孩子們擁有這些才能。

照片由作者提供 杜爾加女神與她四個兒女像。

宗教儀式是整個節日的重心，每天都有一連串的頌歌、獻燈儀式（aarti）和分發受過神明祝福的食物（prasad）。儀式期間，會堂內迴蕩著有節奏的鼓聲和洪亮的號角聲，喚醒信眾們的感官，大家彷彿全面接通了與神明溝通的管道。在印度，獻燈儀式中會點亮酥油燈。但在香港如果在室內舉辦，往往因場地限制，信眾只好改用電燈泡和電香燭。在2016年， 由於移師戶外， 巨形的帳篷內充滿了油燈的温暖和檀香的香氣， 在煙霧中大家隨著皮鼓強勁的節拍起舞，並以雙手把煙霧撥向自己，象徵接受女神的祝福。此時此刻，信眾集體恢復了對杜爾加女神節的認知，就像重新找到自己的歸屬。

另一方面，杜爾加女神節的親子活動也饒有教育意味，例如宗教圖畫填色比賽，讓孩子學習信仰内容和傳統習俗，通過社區活動把宗教和家庭意識傳給下一代。杜爾加女神節也是推廣文化的好機會，協會請來印度當地有名的舞蹈家，表演傳統舞蹈，又會安排孩子們表演印度文化項目，如2014年小孩子們表演了泰戈爾的音樂劇《瓦爾米基的天才》，作品融入了印度的古典舞蹈、歐洲的弦樂和來自愛爾蘭的民謠，使我們可以看到人們如何利用宗教節慶進行文化交流。

照片由作者提供 印度古典舞表演。

從香港的杜爾加女神節的活動中，我們也不難看到本地化和全球化的影響。例如奉獻儀式中，香港信眾常用中式的不銹鋼碟代替傳統銀碟，又以麥提莎或其他舶來糖果代替傳統印度甜點。又例如女信眾在慶祝杜爾加女神節的時候，在印度都會穿上傳統的紅色莎麗，但在香港她們還會穿上粉紅色、黃色、紫色、橙色甚至黑色的莎麗，認為是ㄧ種現代化的象徵。更明顯的改變是，在慶典結束時，習俗是要把神像放入海裡或河裡，象徵送女神離開凡間回到天上。在香港，信眾為尊重本地法律，會先把神像清理乾淨，並收藏起來待來年再用。

對居港西孟加拉邦人來說，杜爾加女神節不但是宗教節日，更是一個多功能的社區活動，使同鄉團結起來。透過熟悉的氣味、味道和聲音，還有一同投入組織一件盛事，標示出一個對他們和下一代來說都同樣重要的精神面貌與身份認同。同時，香港的社會環境影響了杜爾加女神節的呈現方式，使節日的意義和細節發生了變化。我們不妨到節慶現場，與印裔朋友們一起品嚐節慶食品、了解宗教儀式背後的多重意義。

參考文獻︰譚少薇。2017。杜爾加女神節──流變中的西孟加拉邦節慶。載譚少薇，鄧偉文編《我們在慶祝甚麼？香港的多元文化節慶》，頁134-137。香港：麥穗出版有限公司。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂