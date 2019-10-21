流行趨勢如何成長？「熱潮」、「潮流」與「經典」的產品生命週期

何謂「趨勢」？ Trend（名詞）指一種變化的模式或走向：某種日漸發展、或日益明顯的行為方式或穿著打扮方式。 在特定時間裡流行或顯得時髦的東西。可以是某些「關鍵」品項的風行，或某種穿著打扮（造型）方式，或色彩組合方式。

無論我們是被動的旁觀路人，或有意識地攝取文化，身邊其他人的所做所為和穿著打扮方式都會被我們吸收。當一個人從另一個人身上汲取靈感，將對象的穿著打扮納為自己穿著打扮方式的一部分時，他們就在孕育趨勢的道路上向前推進了一小步，無論這種行為是出於有意或無意。

學者們對於趨勢傳播的成因和方式已經提出過理論，他們的模型可以幫助我們理解趨勢是如何成長的──首先，第一個人開始某種新的穿衣方式，接著一群人採納了這種新風格，一直到這種創意走上伸展台，進入銷售門市，然後（透過銷售通路）風靡街道上的群眾。趨勢的這種上升和下降曲線，也被稱為產品生命週期。

趨勢的種類 Types of trend

趨勢延續的時間可短可長，按照長度通常可分為熱潮（fads），潮流（trends），和經典（classics）。下方圖表顯示按不同速率發展的趨勢。

熱潮迅速崛起，也迅速消退，從早期採行到大眾市場接納往往在短短幾週或幾個月內發生；潮流的生成則緩慢得多──通常要跨越幾季、甚至幾年的時間。潮流從一到兩年的成長區間對趨勢預測者來說正是所謂的「甜蜜點」（sweet spot），提供了充裕時間將趨勢轉化為可行銷的商品。

一則流行趨勢可以因為新潮或有趣而叫好叫座，但只有對人們的生活產生更深遠的意義和用途時，才可能贏得持久的生命。舉例來說，最近流行的高機能運動鞋可搭配任何服飾外出，就滿足了消費者一直以來對於功能性和便利性的渴望。

Photo Credit: 原點出版社

熱潮：三到六個月

熱潮是壽命期很短的打扮風潮或產品，通常只會流行幾個月。搭上熱潮的商品通常被看作一時的「必買品」，但消費者很快就會對它們感到厭倦，也很難作重複購買：一件單品往往就能滿足消費者一時的時尚感。

在許多例子裡，我們都看到熱潮來得越快，就越快燃燒殆盡。熱潮的核心通常是一個古怪或新奇的產品， 實用性（或以時尚術語「實穿性」wearability）有限。另一項限制熱潮發展為潮流甚至經典的因素，是它們對受眾的吸引力有限。熱潮只令特定的族群感興趣或可以穿戴，像是都會青少年，或時尚圈內人士。歷代的重點時尚熱潮，包括1980年代的蓬蓬短裙，2000年後期的Nu Rave派對風，或是2014年極度樸素的Normcore穿搭法。

Photo Credit: 原點出版社 （左）模特兒艾潔妮絲・迪恩（Agyness Deyn）穿著馬汀高筒鞋，為這款鞋成就長期潮流做出貢獻；（右）校園遊樂場製造出許多熱潮，也殺死了許多熱潮，譬如圖中Silly Bandz的動物造型橡皮筋手環。

潮流：六個月到五年

潮流可以是在一段時間裡變得流行的某種風格，或某類型的產品，並對廣大層面的消費者、品牌、甚至產品類型產生影響。重點潮流會被許多人接納採行，之後又褪流行，淪於過氣──或更等而下之，變得不酷。

時尚潮流的生命週期可能各不相同，不過一個成功的潮流至少要延續一季（所謂季節潮流），或繼續發展出新形式，或是被新的消費族群採納好幾年（長期潮流）。厚底高跟鞋（high-platform heels）或機能運動服（performance wear）就屬於這類例子。它跟短期熱潮不同在於，潮流有潛力產生長期影響，甚至能蛻變成新的經典。

季節潮流：6到12個月

季節潮流通常是從時裝秀衍生出的潮流，表現為一些關鍵品項、顏色、服裝輪廓或某些穿搭風格的流行。它們是當季主宰時尚的打扮方式──譬如「牛仔加牛仔」的穿法，或「高級時裝運動衫」──但會在6到12個月內失寵，而消費者又將目標轉往下一個趨勢。

長期潮流：五年

能夠維持五年左右的趨勢，就可以被歸類為長期潮流。延續超過幾季的潮流往往會把焦點放在特定關鍵品項上，這些品項的形式會隨著時間持續發展，例如防水台增高（或一體造型厚底）的高跟鞋。這類產品從最早發布期間（2007年YSL的Tribute高根鞋，底厚1.2吋），一直到2011年超高的2.5吋厚底，變得越來越高、根越來越細。這些經常標誌出一個時代的長期潮流，最後成為想讓自己看起來更時髦的消費者的必備品。它們是「慢燒」的耐久趨勢，消費者購買這些東西可以用不同的方式穿搭，例如衣櫃裡會有好幾條緊身牛仔褲，或好幾款不同造型的厚底高根鞋。

經典：10到25年

經典，是兼具群眾魅力和實用性的打扮方式或品項，它們通常被視為現代「必需品」──大多數人都擁有一件長得類似的東西。以時尚術語來說，它是一件「必備單品」（key garment），譬如風衣、「黑色小洋裝」、牛仔褲。經典產品雖然不斷生產、銷售、使用，它們也會持續演化，發展出適應時代的形式。例如，牛仔褲的造型和顏色，會根據當前的時尚潮流作調整，從喇叭褲、靴型版牛仔褲、窄管褲，到雪花洗、彩色、破洞風格不等。

長期潮流可能演變為經典。最近的一個例子就是隨處可見的緊身窄管牛仔褲，它一開始是最潮的時尚款式，逐漸因為本身的舒適性和多用途性而成為新經典，所有人無論性別、年齡、背景都能穿上它。

Photo Credit: 原點出版社 即使是經典款項，譬如藍色牛仔褲，也會隨著時間不斷演化。《View2》雜誌刊出的圖片，顯示男性牛仔褲風格在10年間的小小改變。

Limiters 助力／阻力

下列因素會對流行趨勢產生正面或負面的影響──過多或過少，可能讓趨勢過度曝光，也可能把它框限在小眾市場裡。

名人採用／推薦（例如金・卡戴珊愛穿戴的修腰連身短裙（peplums），引發人們對這種身型輪廓的熱烈追逐）。

新品牌（例如Vetements風靡世人後，造成磨損牛仔褲和寫上嘲諷自家品牌短語的T恤大流行）。

媒體討論。媒體對特定流行趨勢的嘲諷或支持，可能助長或阻撓趨勢的發展，譬如對於紅毯超級晚禮服的品評。

親密友人和家人。這些圍繞在你身邊親密人士的態度和信念，可能對你購買某類衣物的欲望或打扮方式澆冷水或火上加油。以保守的社群來說，可能就不鼓勵過分大膽的服裝和造型。

文化裡的造型打扮。深紅色指甲油就是一例，烏瑪‧舒曼在《黑色追緝令》裡的角色形象經過媒體報導後，讓這款指甲油的銷量暴增。

可得性──供給太多（飽和）或太少（稀有）。

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書籍介紹

本文摘錄自《跟著潮流預測權威WGSN，抓緊流行商機，把生意做起來：抓住不斷演進的消費者慾望，這一課，全球品牌高價諮詢，現在你可以學會》，原點出版

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作者：葛妮絲・荷蘭、芮・瓊斯（Gwyneth Holland, Rae Jones）

譯者：蘇威任、王淑玫

WGSN靠潮流資訊，每年獲取上億歐元收入。通過網際網路，WGSN遍布全球各地的記者、攝影師、設計師和趨勢分析師們向訂閱服務的客戶，提供大量隨時更新的在線業界資訊，包括活動結束幾小時內便得以上傳的全球時裝秀圖片及評析、超過12萬幅世界各大時尚都市的商店櫥窗展示圖片、行業新聞評論以及由業界權威人士提供的色彩、面料、樣式等，各方面的最新趨勢分析和預測。

本書的兩位作者，都曾任職於WGSN，深知「大趨勢研究」（著眼於娛樂、文化、食物、科技、設計的考察）在當前已是不可或缺的能力。不論是時尚或生活風格產業，甚至旅遊、汽車、食品飲料、家飾、室內設計、科技業等，都能從中斬獲商機。

本書預備引導你認識其中的過程，學習如何善用時代精神，並在培養直覺和整理想法上給予提綱挈領的方針，當然也少不了追蹤趨勢演化的要訣，從最初的靈感發想到具體產品的產出。有一點必須提醒的重點是，預測跟預言不一樣，凝視未來向來難做到十足精準，但是任何花工夫做出的預測，都有助於形塑你在設計、產品開發和品牌形象的未來方向。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航