香港即使沒有陳同佳，那虛假繁榮也終將付諸一炬

陳同佳去信林鄭，願意到台灣自首。

相信他從來都沒有想過，自己一時激憤（涉嫌）犯下的罪行，最終竟然引發一場，令曾經看似美好的香港化為灰燼的社會運動。

或許他心底會希望，到台灣自首可以彌補他的罪；在（涉嫌）殺害女友潘曉穎這一點上，或許他是對的，但若果他希望自己的自首，可以消弘香港這場劫，抱歉，不可能。

運動早已超出了修訂《逃犯條例》，而是更廣泛的警暴、獨裁、社會不公，這早就已經是反抗極權的公民和政權間的鬥爭，陳同佳、潘曉穎以至她的家人，（不幸地）都不過是過橋後被抽走的板，無論陳同佳有多善良的意願，都於事無補。

有人戲稱潘曉穎是香港的費迪南大公，陳同佳是塞族槍手，事實上，歷史告訴我們，即使槍手沒有打出開向大公那一槍，巴爾幹半島從來都是火藥庫，只等待點燃火種那一刻。

而香港即使沒有陳同佳，沒有那一宗謀殺案，沒有修訂《逃犯條例》，種種對人民的壓迫、制度的不公、權力的濫用，一直都壓在公民的頭上，只是等待爆發；一旦火藥點燃，往著美輪美奐的遮羞布、金碧輝煌的虛假繁榮，都會付諸一炬。

DQ議員、一地兩檢、西九故官、高鐵、國歌法、明日大嶼，還有很多很多，陳同佳和潘曉穎，以至那條條例，都不過是一個注定的意外。

所以，陳同佳不必過份自責，殺人當然是錯是罪，但香港走到今天不是你的責任，你也沒有能力讓我們回到從前，但最少你願意為自己的罪負責，已經比那些只懂用謊言掩蓋謊言、用權力暴力止暴制亂，以圖延續權位的千古罪人，高尚得多。

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