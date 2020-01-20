《矽谷帝國》：談到高等教育，矽谷並不認為一個人需要讀大學才能成功

文：露西・葛芮妮（Lucie Greene）

教育：另一個「新市場」

而在政府缺乏作為的時候，矽谷則是正面迎向教育問題。對於目前被認為大有問題的教育，科技界不只是從慈善的角度出發，更認為這是一個能夠發展出規模的產業、是一個值得顛覆的新市場。科技同時進入各個教育階段，從國小、中學，一直到成人自我提升不一而足。而就科技看來，教育業一如科技所介入的所有產業，同樣需要被重新思考、重新裝備、重新設計，好培育出未來的勞工。猜猜怎樣？確實有某些形式的科技，能夠有益學生學習。

無論在美國或全球，大多數的科技慈善家都把焦點放在教育。2018年，蘋果就宣布投資馬拉拉基金（Malala Fund），要讓全球女孩都有受教機會。陳與祖克柏基金會也在東帕羅奧圖成立免費的私立「全人學校」（The Primary School），為弱勢兒童提供教育與醫療保健。至於甲骨文（Oracle），則是在位於加州紅木市（Redwood City）的園區內成立「設計科技高中」（Design Tech High School）這所公辦民營特許學校（charter school），入學資格透過抽籤決定，入選者除了受教育，還能有甲骨文的員工親自指導、接受關於穿戴式科技的課程。Salesforce則承諾捐出1億美元給舊金山公立學校系統。另外據CNBC報導，該公司執行長貝尼奧夫與舊金山各校長見面時，是將這筆錢看成風投資金。

矽谷領導人正逐漸探索教育的運作方式。

例如比爾暨梅琳達．蓋茲基金會，不但對教育的投資十分知名，參與教育改革運動的名聲也相當響亮。祖克柏與賈伯斯的遺孀蘿琳．賈伯斯（Laurene Powell Jobs）也都投資支持新的教育計畫及教育理論。祖克柏的投入始於2010年，向紐澤西捐出1億美元，協助面臨倒閉的學校。目前普遍認為此舉失敗，但這可以看到祖克柏早期對於改變教育的想法，其中一點就是要用更具競爭力的薪資，吸引更好的教學人才。他近來則與許多科技領導者一樣，開始談到量身打造的課程是種更好的學習方式。根據矽谷投入教育的重要人士表示，常見的解決方案認為量身打造的個人化學習（personalized learning）會比標準化的測驗更有效。而在這一點上，科技就成了降低成本（或說擴大規模）、拓展課程的方法之一。（稍後會詳細介紹。）

蘿琳．賈伯斯透過自己協助設計的「XQ：超級學校計畫」（XQ: Super School Project）競賽，對全美中學投資1億美元：中學只要願意嘗試找出全新、更好的學習模式，就能申請獎勵補助金。她告訴《紐約》（New York）雜誌：「大家其實是會因為解決問題而感到興奮的。我非常強烈地感覺到，我們要解決的問題非常困難，否則過去早就解決了。但現在輪到我們。我們要帶進不同學科的人，他們對事情的看法都會略有不同。有時候這些人可能會挑戰極端，所以如果我們真要殖民火星（這其實不可能），那麼第一步是什麼？你就是得倒推回來，想像如果你已經在火星生活了幾十年，應該就會覺得『這也不是做不到嘛。』想要能在早期發現所有癌症很困難，但要在美國對所有孩子提供良好教育就簡單多了。」

成功不必讀大學

而講到矽谷與教育，還有一個更宏觀的文化觀點。至少談到高等教育時，矽谷並不認為一個人需要讀到大學才能成功，甚至認為，並無必要參與各種傳統體制。如果你可以自己創業，何必受雇於人？又何必要受到政府的監管呢？

提爾對大學的批評還在繼續。他說大學都是精英導向，不是在讓人準備面對未來。他在2011年設立了提爾獎學金（Thiel Fellowship），為剛起步的創業者提供10萬美元，讓他們走出課堂、去「打造新事物」。他批評的比較不在於教育本身，而是認為大學機構及教學方式已經過時。而彷彿也在證明這件事的是，從馬克．祖克柏、比爾．蓋茲到史蒂夫．賈伯斯，這些矽谷最成功的領導者都是大學肄業，而賽吉．布林也未完成博士學位。但有趣的是，這些人都是先進了名聲頂尖的大學（哈佛大學、里德大學、史丹佛大學），然後才選擇離開；他們並不是完全迴避了這個體制，而幾乎是把入學當成實力的證明，接著就帶著那種可以拿來吹噓的權利而跳船了。

現在的教育真的大有問題嗎？矽谷或許也不是完全錯誤。

相關書摘 ▶《矽谷帝國》：在許多方面，祖克柏政治覺醒的步調與千禧世代同步

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷帝國：商業巨頭如何掌控經濟與社會》，天下雜誌出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：露西・葛芮妮（Lucie Greene）

譯者：林俊宏

世界的下一批強權將是創業家，而不是民族國家

從私部門到公部門，從地球到太空

科技企業正在重新思考一切、重新發明一切

但是──

矽谷定義的進步，是我們想要的進步嗎？

矽谷想要的未來，是我們能接受的未來嗎？

脫序的擴張，變調的創新

我們對矽谷巨頭的權力應有的反思與恐懼

如果你對科技商業巨頭還不覺得害怕

本書會讓你完全改觀！

隨著民眾對政府及其機構的信心迅速流失，這個空缺正在由矽谷企業逐步填上。一小群企業擁有巨量的現金、人才和野心，正在世界各地掌握領導權與消費者的信心。

儘管科技帶來美好的承諾，對於科技企業勾勒的創新願景，我們卻不能照單全收。相反地，在我們把未來交給一小群精英公司之前，必須先認清科技企業的商業本質，理解它們對政治和社會經濟制度可能造成的影響，從而對抗它們的利益、偏見和固有缺陷。

本書中，著名的未來學者暨國際智庫領導者露西・葛芮妮訪問企業領導者、重要風投資本家、學者、記者與運動人士等，探討矽谷因其全球影響力必然帶來的緊張局勢，洞察這些公司真正著眼的利益所在，還有它們對不知情的公民擁有怎麼樣的巨大力量。

理解谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書如何在全球發揮影響力

洞察矽谷巨頭企業如何全面蠶食我們的環境

本書帶你見識：

矽谷的影響力：它如何從晶片中心變成全球的強勢集團？

矽谷的未來版圖：創新跨界的深、遠、廣，超乎你的想像

矽谷的陰暗面：壟斷、操縱、歧視，嚴重的文化缺陷

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航