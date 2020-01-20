《矽谷帝國》：在許多方面，祖克柏政治覺醒的步調與千禧世代同步

文：露西・葛芮妮（Lucie Greene）

千禧世代的政治覺醒？

至於祖克柏的各項公開聲明，也繼續一派的冠冕堂皇。他的2017年哈佛畢業典禮致詞充滿著對公民的呼告，呼籲千禧世代要看清世界面臨的挑戰，要擁抱共同的使命及社群，要透過創新、創業精神和勇氣，解決人類面臨的最大問題。他呼籲制定一項「新的社會契約」，透過像是普遍基本收入（universal basic income）及持續的成人教育，希望讓人人都能夠因應不斷的科技變革，於是也都享有平等的機會。

在這場常春藤盟校的畢業典禮上，他對著這群被雨淋濕的畢業生、家長及學者表示：「我們這一代的挑戰，是要創造出一個人人都有某種使命感的世界。」他以過去的太空競賽以及甘迺迪、胡佛等重要人物為例，指出那是個美國人站在一起、大步向前、成就非凡的時代。

講到這些挑戰，祖克柏說：「在我們的父母畢業時，工作、教會、社群都必然能帶來使命感。但到了今日，科技與自動化正使許多工作消失，各種社群的人數節節下滑，許多人感到孤單脫節、灰心沮喪，而希望能夠填補這種心靈的空白。我走訪各地的時候，曾經和少年觀護所的孩子和毒品成癮者促膝長談，而他們告訴我，如果只要讓他們有事可做，他們的生活可能就會不一樣⋯⋯

「每一代都會有它們最重要的成就⋯⋯數百萬志工，讓全球的兒童注射疫苗、預防小兒痲痺。又有幾百萬人，建造了胡佛水壩與其他偉大的工程。

「這些計畫不只是讓人得到使命感，更讓我們全國上下感到自豪、覺得我們能夠成就非凡。而現在輪到我們去做偉大的事了⋯⋯」

在許多方面，祖克柏政治覺醒的步調是與千禧世代同步，許多人這時達到候選年齡，而投入政治參與。追隨祖克柏腳步的人可能還會很多。例如36歲的創業家暨經紀人史庫特．布勞恩（Scooter Braun）也開始多角化經營，從當小賈斯汀（Justin Bieber）的經紀人，加上了政治人物這個身分，據稱正考慮競選加州州長。他的公司SB Projects自稱是一家「多元化的娛樂暨媒體公司，跨足音樂、電影、電視、科技及慈善事業。」

從歷史上看，千禧世代一向對政治相當冷漠。對於像婚姻平權、漸凍人之類的議題，他們做的就是在社群媒體按「讚」支持，或是以冰桶挑戰之類的活動表達心意；另外，他們也會選擇購買倫理商品（ethical goods）。但在不久之前，講到要實際去投票，這群人的參與度還是低到不行。然而，由於學生債務、生活成本上升、氣候變遷，千禧世代其實面臨著極沉重的經濟挑戰，對比他們的政治冷感，令人更覺諷刺。

時至今日，美國大選與英國脫歐餘波蕩漾，兩者都可見到巨大的世代對立（而年輕人屬於弱勢的一邊），於是他們也開始積極參與。在接下來十年間，這可能會造成巨大變化。皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，在2016年的美國總統大選中，千禧世代與X世代的選民人數首次超過嬰兒潮世代。在英國，工黨在2017年大選搶下的席次意外亮眼，主要也是要歸功於年輕選民。《標準晚報》（Evening Standard）的一項調查顯示，在35至54歲的民眾當中，政治傾向大幅轉向左傾的工黨。而就整體而言，千禧世代的態度和價值觀也都較偏向自由派。

祖克柏會是下一位總統候選人之一嗎？他的政治表態在去年大幅升高，但之後很明顯就是一場長期運動，要將他重新定位為一個討人喜歡、面面俱到的公眾人物。

在某些方面，祖克柏可說是下一代政治人物的典範。如果說以前的政治人是律師和銀行家，穿著西裝、打著領帶，那麼這位32歲、會說中文、穿著運動鞋的馬克．祖克柏，身兼科技巨擘、慈善家、全球主義者與社群媒體代表等身分，就正是千禧世代價值觀的體現。

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書籍介紹

本文摘錄自《矽谷帝國：商業巨頭如何掌控經濟與社會》，天下雜誌出版

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作者：露西・葛芮妮（Lucie Greene）

譯者：林俊宏

世界的下一批強權將是創業家，而不是民族國家

從私部門到公部門，從地球到太空

科技企業正在重新思考一切、重新發明一切

但是──

矽谷定義的進步，是我們想要的進步嗎？

矽谷想要的未來，是我們能接受的未來嗎？

脫序的擴張，變調的創新

我們對矽谷巨頭的權力應有的反思與恐懼

如果你對科技商業巨頭還不覺得害怕

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隨著民眾對政府及其機構的信心迅速流失，這個空缺正在由矽谷企業逐步填上。一小群企業擁有巨量的現金、人才和野心，正在世界各地掌握領導權與消費者的信心。

儘管科技帶來美好的承諾，對於科技企業勾勒的創新願景，我們卻不能照單全收。相反地，在我們把未來交給一小群精英公司之前，必須先認清科技企業的商業本質，理解它們對政治和社會經濟制度可能造成的影響，從而對抗它們的利益、偏見和固有缺陷。

本書中，著名的未來學者暨國際智庫領導者露西・葛芮妮訪問企業領導者、重要風投資本家、學者、記者與運動人士等，探討矽谷因其全球影響力必然帶來的緊張局勢，洞察這些公司真正著眼的利益所在，還有它們對不知情的公民擁有怎麼樣的巨大力量。

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Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航