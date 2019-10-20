韓國瑜取消赴美「面試」，等同國民黨放棄跟隨美國外交政策

＊本文由美國國會台灣觀測站團隊共同討論而成

國民黨總統候選人韓國瑜，於10月18日與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時，親自告知將取消赴美訪問行程。這對台灣來說（或說，對國民黨來說），是史無前例的大新聞。

歷任「所有」在台灣政壇想要更上一層樓的人，以及所有參選總統的人，不分朝野，每一位都必須要到美國拜會政策圈以及官方單位的人。人們常會說這樣的行程叫做「面試」。先前已有消息曝光說美國很想知道韓國瑜在幾個重要議題的想法，我們把這些「面試題目」列在後面。

為什麼一定要到美國面試呢？道理顯而易見，台灣自從1950年代以來就是靠美國的經濟與軍事援助而存活，1970年代開始靠著美國的技術分享、市場開放，以及代工事業而發大財（是真的發大財，不是嘴巴上講講的）；在中華民國歷經雪崩斷交、中共贏得全世界大多數國家邦交後，台灣仍然是經由美國的屏障，而能夠在軍事裝備上保持對等競爭力，因而可以嚇阻中共的侵略意圖。先前維基解密所透露出的資料也顯示，台灣的許多政治人物會定期到AIT去和美方官員會面，讓雙方進行溝通以及了解（先前被爆料者是朱立倫，但這其實很尋常）。

也就是說，台灣從1950年代開始就一直是在美國這一陣營的，在國際政治上和美國的盟邦關係是國家安全最基本的要素，這是客觀事實。所以，簡單來說，政治人物必須向台灣的民眾證明自己可以取得美國的信任，如此才能保證台灣的國際安全地位可以繼續有所保障；同時，政治人物也必須向美國的政策圈以及涉台事務人士說明自己的政策立場，如此才能保證當選後可以維持和美國同步的路線，而繼續獲得美方支持。

再換個角度來想，現在台灣的人們絕大多數都認為要「維持現狀」。那麼我們可以想想，要維持現狀的話，最重要的事情是要與美國合作，還是要指望中國？尤其，中國明明白白要求我們要開始談判統一、而且必要時會用武力侵略的一方喔！這點已經由習近平再三確認，尤其在今年一月初的那個告台灣同胞書週年談話。

然而，這次的大選對台灣來說，或者說對國民黨來說真的非常不一樣。這會是首次台灣主要大黨候選人不到美國去進行拜會，簡單來說就是放棄面試機會。這也會是首次，國民黨公開地放棄跟隨美方外交政策大原則。

這其實並不意外，但仍然是非常重大的事件。美國對中國的政策在這兩三年來是進行了超大轉彎，從以往的合作關係轉向為「競爭關係」（注意，競爭關係不見得是「敵對」關係），但國民黨很清楚地是站在美國的不同邊。如果大家看一下國民黨華府智庫的網站，上面列出來的文章標題與內容隨意舉例：「美國不應該把台灣當成抗中前線」、「美中衝突讓台灣失去邦交國」、「美國軍艦航行台灣海峽讓兩岸緊張情勢維持高檔」、「中美貿易戰讓台灣經濟損失」、「台北不應該依靠美國」。再搭配韓國瑜國政顧問群們的發言，例如「美國若與中國開戰，美國100％會輸」「台灣外交政策應和中美競逐脫勾，和兩岸關係掛勾」，這些發言幾乎是站在美國外交政策的對立面，並且還提倡台灣要「親中遠美」。即使表面上國民黨一直說自己是親美的，但公開發言完全不是這麼一回事。

Photo Credit: 中央社 高雄市長韓國瑜（前右）18日與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（前左）會面。莫健表示 ，美台關係是「台灣關係法」40年前設立以來最強健的時期。 中央社記者陳朝福攝 108年10月18日

其實，過去一段時間以來，國民黨有許多人投書呼籲要盡快建立華府的聯繫管道，顯然也是有很多人重視台美關係。但另一方面，我們也常看到有人投書指責「民進黨收買美國智庫」、「華府都是民進黨聲音」，在這次韓國瑜取消訪美的相關討論，也有人跳出來說「擔心民進黨阻擋美方人士與韓會面」。但這些人似乎不覺得國民黨的論述方向出現了很危險的問題。

憑常識來看，台灣的任何政黨和官方人士實在不可能有能力收買美國智庫，更不可能有影響力去改變美國行政部門的決策（如果有這個能力的話，我們還需要搞什麼台美關係嗎？台美人社團還要辛苦地去遊說嗎？）。

根據新聞報導，由國民黨方面傳出的消息（並形容這是友善的「洩題」），說美國人想要知道以下幾個重點：

若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否會過度依賴中國？ 如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？ 若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？ 對於中共介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？ 是否繼續配合與美對台軍購政策？

這些顯而易見又完全不拐彎抹角的題目，到底是有何答不出來的呢？

我們認為，史上首次國民黨公開地反對貼近美國外交政策，對台灣來說其實是一大危機，這代表了過去半世紀以來的國家安全結構受到了挑戰。先前在馬英九時期，即使台灣對中國親近，但那非常符合美國的政策。現在美國的政策已經大轉彎了，但國民黨的人們還在九二共識，顯然是時間軸還停在好幾年前。而且更嚴重的是，除了國民黨主要政治人物之外，還有很多政客先後表達過台灣要回答中共的考卷這類的話，例如台北市長柯文哲也一直強調自己回答中共的考卷分數很好。或許，韓國瑜陣營在建議取消赴美行程時，也考慮到了中共的意見，因為這些題目一旦認真回答，必定會有很多人感到不開心。今年初韓國瑜（當時還沒成為總統候選人）在美國的行程時就曾提到「國防靠美國」，結果被中共官媒和網軍們炮轟一頓。

大家如果有在關注相關新聞就可以發現，從過去到現在有很多偏統的媒體、名嘴，甚至許多來自中國的內容農場以及新興媒體，不斷在鼓吹「台灣不需要理會美國」「去美國面試等於是一種羞辱」這類的言論，其中有一些會用中立的方式包裝說台灣應該要取得中國方面的平衡（直白來說，必須要獲中國同意的意思）。現在各大韓粉社團也在傳消息說是川普來找韓國瑜，以及韓國瑜很英明神武所以不再需要靠美國。看來，中共的資訊戰及宣傳戰真的很成功。

從這個史上首次台灣主要政黨政治人物轉向不理會美國的事件來看，接下來的大選真的是中華民國／台灣（不管稱呼的排列組合怎麼樣，不是本文重點）所面臨非常重大的路線抉擇。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航