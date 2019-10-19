港女命案凶嫌願來台投案，陸委會指港府推卸責任、別具用心

（中央社）在具有北京政協委員身分的牧師勸說下，港女命案兇嫌陳同佳致函香港特首，表示願意來台投案，並獲港府允諾協助。這名掀起「反送中」風波的兇嫌，將再掀台港司法互助波瀾。

陳同佳2018年2月涉嫌在台殺害同為港人的女友潘曉穎，並潛逃回港。由於台港間未簽署引渡協議、缺乏司法互助機制，無法引渡陳同佳到台接受調查。最終，香港法院僅以盜竊及處理贓物罪，判處陳同佳29個月有期徒刑，且由於認罪獲減刑，陳同佳可望在本月23日出獄。

為了引渡陳同佳赴台接受調查，港府今年初提出修訂「逃犯條例」，以便以個案方式與台方進行引渡安排，但有關修訂同時適用於中國大陸和澳門，結果引起大規模「反送中」運動。

據港媒報導，在陳同佳服刑期間，香港建制派政黨民建聯立法會議員蔣麗芸，與身兼北京巿政協委員的香港聖公會教省秘書長、牧師管浩鳴多次前往獄中勸說，希望他刑滿出獄後，赴台灣投案。

牧師多次探望說服赴台自首，陳同佳希望不會在台被判死刑

報導引述消息人士指出，陳同佳知道自己犯下大錯，但勇於承擔罪責，希望外界給他改過機會；他並對死者家屬表示最大歉意，同時對案件引發社會風波感到內疚。近月有牧師多次以神職人員身分到壁屋監獄探望陳同佳，建議他考慮到台灣自首，最終成功勸服對方原則上同意赴台自首，但希望不會被台灣方面判處死刑。

報導指出，陳同佳出獄後會留港一段短時間，與家人相聚，之後赴台，但仍要視乎台灣方面如何處理。

傳陳同佳有意赴台自首 港警：他有出入境自由

對於涉嫌在台灣殺人的香港嫌犯陳同佳有意赴台自首，香港警方高層昨（18）日回應說，出獄人士有出入境的自由。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華下午在例行記者會上作了以上表示；他並說警方沒有特別事情可以做，但如果有關人士認為出獄後自身安全有問題，可以聯絡警方，警方可提供適合措施。

香港行政長官林鄭月娥今（19）日上午在商業電台節目中表示，港女命案兇嫌陳同佳決定赴台灣投案，對社會來說是正面訊息。港府會提供陳同佳協助，希望令整個社會釋懷。

香港明報19日分析認為，這起事件背後隱含兩岸高層政治角力，台灣方面擔心陳同佳會成為2020年大選的不確定因素；北京則不想留陳同佳在香港，再埋下政治上的「計時炸彈」。

事實上，為了引渡陳同佳，士林地檢署去年曾透過法務部國際及兩岸法律司，向港方提出3次司法互助請求，並於去年12月對陳同佳發布通緝，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌來台。

然而，港府至今未回應司法互助請求，反而在年初提出修訂逃犯條例，宣稱藉此引渡陳同佳，但條例卻同時適用於中國大陸和澳門，結果引起大規模「反送中」抗爭。歷時3個月後，林鄭月娥於9月4日宣布撤回逃犯條例，一切打回原形。

Photo Credit: 中央社 香港行政長官林鄭月娥19日表示，港女命案兇嫌陳同佳決定赴台灣投案，對社會來說是正面訊息，港府會提供協助。

陸委會：港方迄今未提供此案在港證據，在在顯示別具用心

大陸委員會今天下午以書面形式回覆媒體提問，表示政府對本案自始至終立場一貫，司法單位已盡最大努力積極偵辦，但港方迄未提供本案任何在港證據，更漠視應追訴殺人犯罪的執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會並重申，針對本案香港並非無管轄權，港府應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦。只要港府提出請求，政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，進行司法合作，讓本案司法公義。

士林地檢署：因已遭通緝，不符自首要件僅算「投案」

士檢今天亦指出，陳同佳入境台灣，由警方逮捕並移送士檢歸案，因陳同佳已遭通緝，不符自首要件，僅能稱為「投案」。

士林地檢署指出，有收到刑事局陳報此事，檢方部分，僅能依刑事訴訟法處理人犯歸案及偵查案件，也就是陳同佳如果入境台灣，警方將他逮捕並移送士檢歸案，承辦檢察官將開偵查庭訊問他，訊後做出聲押或交保等強制處分；檢方後續依陳同佳陳述內容及相關證據進行調查。

上述過程顯示，對港府而言，不論是修訂逃犯條例，或促使陳同佳主動投案，都必須在不涉及與台灣司法互助的大前提下，而其中的北京因素，不言而喻。

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核稿編輯：翁世航