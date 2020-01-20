《吳作棟傳：新加坡的政壇傳奇》：中學時代一次政變，是他第一次嘗到「政治的滋味」

文：白勝暉

第一章：政變

我可從沒想過他也會當上總理。——陳清木，吳作棟的少年好友

一切始於一場政變——發生在校園內的一次政變。當時，新加坡數一數二的名校萊佛士書院的歷史學會正逢一年一度推選新一屆執委的時候。按照慣例，新一屆執委總會由主修歷史的高班生出任。但是就有這麼一群年紀較小的理科生——當中誰也沒選修歷史這一科——突發奇想。他們這一屆總共有五班，而學長那一屆不過才三班。光看人數，他們很清楚自己能以多數票壓過學長。「一人一票，我們知道自己能贏。」參與一九五八年這場「奪權大計」的其中一個策謀人林日波回憶道。他們當真這麼做了，並非懷抱著什麼崇高的大志，純粹只是為了惡作劇。結果他們當選了，讓老師和學長錯愕不已；學長當中就有一位名叫賈古瑪的男生，此人後來當上了國家副總理。

這些初生之犢有個祕密武器：一個文靜、親切、友善，卻又高得不得了的男孩，名字叫做「吳作棟」。這位吳同學對這場「奪權大計」一無所知，就是在一旁看熱鬧。到了推舉學會新主席的時候，有人高呼：「我提名吳作棟。」被點名的人嚇了一跳。「我說：『什麼？什麼？』」他笑著憶述。「接著又有人說：『我附議！』我沒有抗議，就這樣當選了。那是第一次政變，我只不過是代罪羔羊。」

同班同學們倒是很清楚他們自己在做些什麼。林日波說：「我們只要想幹什麼調皮事，就一定會把作棟推到前面當擋箭牌。老師們一見到他就放心了。大家都知道他是個負責任的好孩子。」也同在萊佛士書院念書的吳作棟少時摯友李喬松說，老師們可喜歡吳作棟了：「他是乖孩子，好學生。」其中一位維傑辛哈（Eugene Wijeysingha）老師就形容吳作棟是「老師和同學們心目中一個非常正直可靠的人」。老師憶起印象中的吳作棟：「他雖然長著一副居高臨下的高大體格，但待人處事溫良敦厚，而且非常平易近人。」

這場「政變」讓吳作棟留下了深刻印象。一九八八年他重返母校萊佛士書院，在校友返校日活動上致辭時打趣地說，那是他「第一次嘗到政治的滋味」。但更為重要的卻是那場「政變」後續發生的事，讓他遇上了一位不單在多年後成為他的導師，還將改變他一生的人。歷史學會新上任的執委團決定舉辦兩場講座，請來當時在政壇上最重要的兩位政治人物：時任首席部長馬紹爾（David Marshall），以及當時在野的人民行動黨黨魁李光耀。「我們就去見了馬紹爾，他答應了。」吳作棟回憶道。「我們再到麻六甲街去找李光耀，當時他的辦公室就在那裡。我們沒有預約，學生哪會知道什麼預約的。我們就這樣貿然走去，爬上樓，說我們是來找李光耀的。他也很好，從房裡出來時正好看見了我們。我們向他說明想邀請他去給萊佛士書院的學生演講，他問要談些什麼。我們說『民主的坐標』。他說好！」

兩位政治人物答應得爽快，反倒讓吳作棟開始擔心起來—因為自己也得致辭，害怕口才不好，也為應該怎麼著裝而苦惱。那種場合應該怎麼穿，他毫無概念。他說：「我一條長褲都沒有，所以只能在家裡到處翻找，發現父親留下的一些舊衣褲。我找到了一條白色長褲，或者應該說，是發黃了的白色長褲。試穿後，我請嬸嬸幫我把褲腳稍微加長。所以我穿上一件白色有領上衣，那是學校制服，搭配父親的舊長褲。」兩場講座都爆滿，至於李光耀和馬紹爾在演講中說了些什麼，吳作棟已記不清了。

「我一直在苦惱自己要說些什麼，因為不只是要做開場白，還得在講座結束後做一番總結。」他憶述著。「不過可以告訴你，我當時是相當緊張的。先是，得在全校那麼多人面前發言。然後呢，嘉賓又是李光耀和馬紹爾。」不過，真正讓他印象深刻的卻是李光耀那令人折服的演說口才和風範。「完全脫稿即興發揮，同學們都聽得如痴如醉。單看他那一次的表現，我們好多人就認定他會成為我們的未來總理。」那一刻，這位少年吳主席絲毫沒料到他往後幾十年的事業與人生，竟會和李光耀如此緊密相繫。吳作棟說，兩人從沒提起當年的第一次見面。「我從來沒問過他。他發表過那麼多場演說，我想他應該是不會記得了。」

從這場校園政變和之後的講座，吳作棟性格中的不同層面初見端倪；而在往後的三十年裡，當他在看似不太可能的情況下，一路攀上新加坡最高領導人的位置，這種性格特質也愈見顯著。雖然有著充滿威懾力的一米八九身高，吳作棟卻從未有過高人一等的野心，更別說是為了成功而不惜一切代價策謀算計的欲望或心機。策劃那一場校園政變的同學們所展現的那股出奇制勝的狠勁，在吳同學身上卻是不曾具備，或者他也不希望擁有。後來也加入政壇的陳清木是他在萊佛士書院的老朋友，談起吳作棟時，說他從不激進好勝也不咄咄逼人。「他太善良，心太軟，太過謙謙君子了。」然而，只要委以重任，他總有能力可靠而漂亮地完成任務。這些是吳作棟所擁有的強大特質。

可是在一九五八年的新加坡，處在一個政局動盪不安、風起雲湧的年代，擁有這類性格特質的年輕人怎麼看都跟政治扯不上關係。他自己也坦言當年的那個小夥子確實對政治毫無興趣。一九八八年在萊佛士書院校友回校日活動上致辭時，他是這麼說的：「三十年前，我根本無法想像自己會從政。我還沒想好自己的志向，想過當記者，但從來不是政治家。完全沒有這個念頭。我敢肯定各位也沒料到我會走上這條路吧。」他說得沒錯，李喬松說：「他是那麼地含蓄靦腆，我真的很驚訝這麼一個靦腆的人居然會從政，而且還成為如此高效能幹的政治家。」問起他吳作棟當年在學校可曾流露出對政治的任何興趣，他斷然回答：「零。」

戰後民不聊生的社會，處處充斥著殖民主義、社會主義、資本主義等各種政治勢力的酣鬥，可吳作棟偏偏就少了投身這股政治漩渦的脾性和傾向。在一個連自己一家子都得在生存線上掙扎求存的年代裡，爭取獨立自主建國這些更為宏大的鬥爭，是他所負擔不起的奢侈。金錢是何其重要，他一而再地重複說著。在巴西班讓英文小學和萊佛士書院都教過他的陳輝福老師還記得，這個學生當年連買一套童子軍制服都成問題。吳父在一九五一年驟然而逝，讓吳家生活陷入困境，這也是吳作棟的童年記憶中，最揮之不去的一段痛苦經歷。

那一年他才十歲，就在新加坡西部郊區巴西班讓一間他們租來的小房子裡，親眼看著二叔把父親吳佳昆從二樓臥室背到樓下一個小房間裡。肺癆摧殘了父親，被抬到樓下意味著「等死」。家人都知道父親時日無多了，但長輩們沒讓他的五個年幼子女知道。吳作棟身為長子，自然較懂事。他回憶道：「父親向來清瘦，所以我們也沒察覺有什麼不對勁。」吳佳昆起初表示全身疼痛無力，但家人都不知道該怎麼辦。吳佳昆的妹妹吳素娥以福建話說：「彼個年代人人攏是真『拌當』，破病了也莫入『四排埔』；人講：『一入去就出袂來。』醫生嘛是真少，真是想欲看醫生嘛毋知去佗落找。」最後奄奄一息的吳父在臨終前渴望見長子最後一面，吳作棟從學校被緊急召回家。吳佳昆用福建話對兒子說：「阿爸去了，好好照顧你阿母，好好照顧小弟小妹，骨力讀冊。」當天晚上，一九五一年七月十八日，吳父與世長辭；那一年他才三十六歲。

父親的離世在吳作棟心裡留下很深的烙印。「看到父親這個樣子，我哭了。長大後我才明白他所說的話有多重要，我不能讓他失望。那番話嵌入我心中，形塑了我此後的人生。我在很小的年紀就學會了負責任。」好友李喬松透露，父親英年早逝，對小作棟而言是一次沉重的打擊。他說：「他簡直被徹底摧毀了。那段日子，對他和家人都非常難熬。可是他很快就振作起來。」父親的遭遇也讓吳作棟終身關注教育和醫療課題，在他日後從政生涯裡，這兩方面也始終是他心之所繫的領域。與他同樣年幼喪父的內閣同僚林子安就觀察到，經歷過如此沉重的打擊，反而會讓同理心根植心中。他說：「每一次有人告訴我他父親失業了，我都感同身受。我和作棟都出身貧寒，很清楚那是一種什麼滋味。你如果未曾親身經歷過，你當然還是可以試著想像，卻無法真正體會那種感受。」

而吳作棟家中境況非但沒有好轉，反而愈發艱難。父親病故，緊接在吳作棟祖父吳文繡逝世五年之後，家中兩個經濟支柱相繼倒下，對這一家子來說無疑是個雙重打擊。「我阿母一直哭一直哭。」吳素娥用福建話說著：「先是死翁，之後囝又走了。」家人甚至沒錢幫吳佳昆料理後事。吳素娥補充說：「阮是真窮，自己都吃不飽。」多虧吳佳昆的兩位好友胡埔（音譯）和清飄（音譯）鼎力相助，吳佳昆才得以順利安葬。

吳家的日子並非一直都如此清苦。二十世紀初中國移民紛紛過番下南洋尋找更好的生活，吳文繡也離開了華南福建省東南部永春縣的家鄉南來新加坡。他很快攢了些本錢，在新加坡賭館和私會黨聚集的市中心中國街開了一家小雜貨店。雜貨店商號取名「源發」，寓意財源廣進發大財。名字確實帶來好兆頭，哪怕只是稍縱即逝。那陣子，生意迅速上了軌道，讓吳文繡可以在永春家鄉娶妻，還可以經常回鄉去與家人相聚，不久後就添了個男丁吳佳昆。再過幾年，吳文繡把妻兒接到新加坡來定居。吳作棟回敘道：「聽我二叔說，當時土匪在永春鄉下到處拐帶小孩以換取贖金，我父親就躲在屋頂的椽子間。他當時七歲，與另一個小男孩一起藏在椽子間。土匪來了，搜遍整個村子，也沒發現我父親。從那以後，他的父親，也就是我爺爺，馬上決定把他帶過來這裡。」

可惜好景不長。先後兩次世界大戰的數十年裡烽火連天，吳家的生活也和國際局勢一樣動盪不安。一次生意失敗後，吳文繡賠掉了「源發」，就連一家大小居住的房子也保不住。吳素娥說：「我們一夜間什麼都沒有了。之後租了一間小亞答屋住進去，沒有電，也沒有水。」吳文繡開始充當仲介，代表新加坡公司到馬來亞採購橡膠、藤、小脈夾竹桃，每一宗買賣可抽傭百分之二；故這種工作也稱為「九八行」。但是單靠這份傭金不足以養活一家大小。於是，才剛步入少年的吳佳昆為了幫補家用，不得不獨自離家到馬來亞首都吉隆坡去賣鞋子。他回星後，跟隨父親當起仲介，成立了新商號「昆源」。

吳佳昆在媒人的撮合下，認識了南馬柔佛州一位教書的姑娘柯桂華。柯桂華起初對相親很抗拒，但最終還是順從了這樁婚事。這對新人很快就傳出喜訊。一九四一年五月二十日，就在東陵一帶吳文繡改裝成租賃住宅的廢棄工廠裡，吳佳昆、柯桂華夫婦的第一個男嬰誕生了。按照那個年代的華人傳統慣例，為孩子取名必須參照族譜。吳家族譜規定，這一輩是「作」字輩，名字中的第一個字是「作」，而這對夫婦為自己的新生兒選了「棟」字搭配；並依照當時流行的做法，為孩子另起表字：「振梁」。兩個名字結合起來，寓意著「振興家國之棟樑」。吳佳昆與柯桂華夫婦當年應該沒想到，他們給孩子取的這對蘊涵著遠大志向的名字竟然成真。說起這個孩子，吳素娥滿臉笑意地說：「他是個好可愛的寶寶。」用這種形容詞來談論後來的總理，讓她暗自竊喜。「大家都把他當成心肝寶貝，只要他一哭，阿嬤就會罵我們的。」

然而，家裡添了新成員所帶來的喜悅何其短暫。吳作棟出生不過七個月，日軍就在同年十二月開始空襲新加坡，為入侵馬來亞和新加坡的行動拉開了戰幔。當時，其中一顆炸彈就落在亞歷山大路吳家住宅不遠處。這次空襲讓吳文繡非常擔心，他唯恐新加坡會缺糧，更憂心家中男丁——尤其是長子佳昆——會遭來犯的敵軍擄殺。他思忖著馬來亞鄉村腹地可能更便於藏身避禍，於是決定舉家搬遷至柔佛南部峇株巴轄（Batu Pahat）去投靠一個親戚。吳素娥憶起往事時說：「他也怕孩子沒飯吃，他說，『在馬來亞，就算真的沒東西吃，至少還可以自己種點什麼。』」不久，吳家一家大小，抱著作棟寶寶再一路北上彭亨（Pahang），就在彭亨河一條支流邊上的瓜拉吉撓小村落裡度過了那段日據時期。雖然日軍不時會深入鄉村搜查，但吳家都安然無恙，小作棟可說居功不小。吳素娥說：「日軍一來搜查，我們就把他抱到舢舨內躲起來。他真的很乖，我們讓他別動、別說話，他就真的安安靜靜地待著。」

二戰結束後，吳家返回新加坡，住進了巴西班讓一個租來的房子裡，沒有電力供應，也沒有衛生設施，並與另一家姓林的家庭合租。吳文繡在一年後離世。五年後，這個家庭的第二任當家吳佳昆也病逝。其他家庭成員倉促間被迫挑起擔子。後來，林姓一家人搬走了，吳作棟的祖母便把房子分隔成幾個小隔間租出去，再將屋後的空地改成小農場，飼養雞鴨鵝豬。他的二叔到餅乾廠打工，三叔當上了報販。母親則重執教鞭，到西海岸一所華語學校教書。為了省去來回奔波的麻煩，她乾脆住進學校裡。

就這樣，照顧吳作棟的責任就託付給了祖母。談起這段往事，吳作棟說：「我從來不覺得缺少了愛。阿嬤是一家之主。二嬸把我當自己兒子看待，每天給我們做飯，大家吃的都一樣。所以我們從不覺得家庭不完整或有什麼缺憾。」但這也意味著他課業上少了嚴厲的督促，或甚至是壓力，迫使他認真學習。當地小孩大多不怎麼愛讀書，但吳作棟自小在學校很自律，在住家附近的巴西班讓小學上學時成績很好，後來還考上萊佛士書院。「沒人叫我讀書。我就是自動自發地做作業、溫習功課。我的成績也不是頂尖的，算是中上而已，頂多是十名上下。表現最好的是小學最後一年，我從第十名躍升到第三名，獲頒最大進步獎。可能是爸爸臨終前的遺言：『骨力讀冊』，我照做了。鄰居的小孩全讀不來。他們不是壞孩子，就是不愛讀書。」

書籍介紹

本文摘錄自《吳作棟傳（1941-1990）：新加坡的政壇傳奇》，天下文化出版

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作者：白勝暉

譯者：林琬緋

新加坡如何走向一流國家？

誰說「好人難出頭」？

一個年幼喪父、出身貧寒的木訥少年，

如何在逆境中成長，昂首挺胸走出自己的路？

他為何能繼強人李光耀之後擔起國家重任，

帶領新加坡完成轉型的「高難任務」？

一部非比尋常、振奮人心的傳記。

對新加坡內閣作業與政府決策過程，有深入的見解和洞察，

想了解新加坡近代歷史、政治傳承、人才培育和政府決策過程的人都不容錯過。

吳作棟自小喪父，歷經貧寒的童年，靠著政府助學金念完大學。沒有任何背景、人脈、關係，也毫無攀上大位的心機，卻在無心插柳的情況下踏入政壇……

1941年生於新加坡，祖籍福建，中學就讀萊佛士書院。新加坡大學經濟學系文學士，美國威廉斯學院發展經濟學碩士。

1976年獲人民行動黨推薦參選馬林百列選區國會議員並當選，之後陸續接任人民行動黨中執委、祕書長等職，帶領行動黨贏得兩次大選勝利。曾任職於新加坡海皇輪船公司和政府機構，歷任新加坡財政部高級政務部長、貿工部長、衛生部長和第一副總理兼國防部長等重要職務。

1990年新加坡總理李光耀卸任後，全體閣員投票選出吳作棟接任第二任新加坡總理。2004年起，李顯龍接任總理，吳作棟擔任國務資政，與內閣資政李光耀共同輔助政府決策，直到2011年新加坡大選後，和李光耀同時宣布辭去資政職務。同年獲頒日本旭日大綬章。

在擔任新加坡總理期間，與李光耀在政治上有如師徒般的信任關係，為新加坡的社會、經濟完成重大轉型，共同締造了新加坡在一九八○年代後的輝煌奇蹟。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航