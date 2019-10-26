選購碟盤四要點：固定碟、浮動碟差在哪？為什麼要劃線設計？

對於改裝迷而言，制動系統絕對是必改項目，而車輛出廠時搭載的原廠碟盤亦或是改裝碟盤，在功能上都有所不同，這些差別在實際騎乘上會有什麼樣不同的感受？這次Moto7為各位整理出選購碟盤的四個要點，讓我們在選購碟盤時能更有觀念，而不再是為了改而改喔！

各式碟盤分類 固定碟、浮動碟差在哪 碟盤材質的差異 為什麼碟盤要劃線

1. 碟盤種類

我們看到碟盤種類這四個字，肯定會最先聯想到固定式以及浮動式碟盤，當然除了這樣的分法外，還能依據外型設計分為：圓碟、浪花碟以及通風碟三種，圓碟、浪花碟從外觀上就能夠輕易分辨出來，通風碟則是採用兩片式設計，購過中央夾層帶來散熱的效果，汽車上常見這樣的設計，而GOLDWING後煞車也採用這樣的配置。除了外型的三個種類之外，也有針對材質進行分類，最常見的不外乎是鑄鐵材質以及鋼質，近年來則漸漸有市售複合材質碟盤，擁有更輕量、散熱更佳的特性。

Photo Credit: MOTO7 圓碟能夠讓卡鉗咬合的更加完整，透過打洞設計也能提升散熱性能。

2. 固定式碟盤與浮動式碟盤，傻傻分不清楚？

常聽到車友們在討論改裝的碟盤為浮動式設計，這樣的設計到底與固定式碟盤有什麼差異呢？

固定式碟盤：

固定式碟盤會因卡鉗活塞擠壓而使來令片無法完全咬合，造成煞車力道下降的狀況發生，因此在安裝時就必須盡可能讓碟盤在兩片來令片之間置中，才能夠減少這樣的情形。

浮動式碟盤：

浮動式的碟盤顧名思義，當卡鉗活塞擠壓時，透過碟盤內外層的浮動扣，允許碟盤些微的橫向偏移，使得來令片能夠完全咬合碟盤，達到最大力道的煞車表現。

Photo Credit: MOTO7 浮動式碟盤的內外盤為分離設計，並且允許兩者有些微的橫向偏差。

3. 碟盤材質有什麼差？

市面上最為常見的碟盤材質主要分為三大種類：鑄鐵、鋼質以及複合材質。

鑄鐵：

鑄鐵材質的成本最為低廉，在制動表現方面由於質地較軟也有相當不錯的表現，深受廠商們的喜愛，不過也是三大材質當中，最容易產生生鏽材質。

鋼質：

鋼質則是最為常見的碟盤材質，在材料取得來說是最為容易的，同時也解決了鑄鐵材質容易生鏽的問題，不過相較之下，制動力也較鑄鐵材質差了一點，另外更有著加工彈性較大的特性，能夠有效利用金屬處理改變其特性。

複合材質：

至於複合材質，為了達到耐高溫以及輕量化的特性，會將陶瓷或是碳纖維作為碟盤的基底材質，一方面能夠減輕簧下重量利於車輛操控，但因加工難度也較高，使得複合材質的碟盤售價也相當驚人。通常複合材質碟盤僅用在廠車或是頂級跑車上，比如MotoGP上常搭載碳纖維碟盤，能夠承受高達1000℃以上的工作溫度，不過也有一個相當致命的問題，那就是在達到工作溫度之前，並不具備任何制動能力，因此不適合用於一般道路使用。

Photo Credit: MOTO7 碳纖維碟盤能夠承受高達1000℃以上的工作溫度。

4. 劃線到底有什麼用？

近來許多改裝廠所推出的碟盤，會特別標明具備劃線設計，但這劃線到底對於碟盤有什麼幫助呢？當車輛在行駛中，會捲起道路的塵土，當你煞車時，來令片也會因為磨損產生粉塵，更別提大雨過後噴濺到碟盤上的泥水，這些髒污都會使得制動力道減弱，而劃線的碟盤能夠透過溝槽有效地排除粉塵。另外劃線碟盤擁有著排除粉塵的效果，不過其最初的目的，則是為了增加碟盤與空氣的接觸面積，進一步加強散熱的效果。

Photo Credit: MOTO7 碟盤劃線的設計能夠有效排除粉塵，讓煞車力道保持在最佳狀態。

碟盤是煞車系統改裝的要點之一，若要強化制動力道也能透過加大碟盤的直徑，增加煞車的力矩來達到強化制動性能，各位在改裝制動系統時，可以透過這篇文章充分的瞭解，並準確地選購出適合自己的改裝碟盤！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航