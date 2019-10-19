地鐵票價調漲引發暴動，智利首都聖地牙哥進入緊急狀態
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智利政府10月6日調漲地鐵票價，尖峰時段搭乘地鐵費用高達1.17美元（約合台幣36元），此後高中生和大學生展開抗議，政府則把漲價歸咎於能源成本上漲與披索（peso）匯率疲軟。
（中央社）智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）今（19）天凌晨宣布首都聖地牙哥進入緊急狀態。此時擁有600萬人口的聖地牙哥一片混亂，因不滿地鐵票價調漲的暴動導致市區一棟建築陷入火海，地鐵系統也停擺。
根據目擊者、社群媒體與電視台畫面，不滿近來地鐵票價調漲的抗議人士頭戴黑色風帽，他們趁著昨天下午通勤時段，縱火焚燒數座地鐵站、搶劫商家、燒毀一輛公共巴士。
緊急狀態可持續15天，軍隊自2010年後首度重回街頭
路透社報導，皮涅拉今天凌晨向全國人民發表演說，宣布首都聖地牙哥（Santiago）進入緊急封鎖狀態。同時，警報聲響徹市區夜空，警消人員趕赴各地控制破壞事件。
政治立場中間偏右的皮涅拉表示，將援引特殊國家安全法，以起訴該為市區各地破壞行為負責的「罪犯」。皮涅拉也說，他同情受交通費調漲衝擊的那些人。皮涅拉在電視轉播演講中說：「未來幾天政府將號召進行對話……以減緩受費用調漲影響者的痛苦。」
《自由時報》報導，聖地亞哥地鐵為全南美最大、最現代的地鐵站，全長約有140公里，每天要運送300萬人次的乘客。智利政府痛批，此次暴力衝突是有組織的暴力團體犯下有計畫的暴力破壞行為。
根據《衛報》報導，依照智利軍事獨裁政府留下的憲法相關條文規定，緊急狀態可持續15天，在這15天中賦予政府額外權力限制公民行動及集會自由，破壞公眾秩序有罪者最高可判20年有期徒刑。這也是自智利2010年大地震後，軍隊將首度重回街頭。
首都136座地鐵站全數關閉，週末兩天無法營運
義大利國家電力公司（Enel）子公司Enel Chile則指出，位於首都市中心的企業總部大樓遭滋事份子縱火。電視台畫面顯示，火焰沿建築物側面往上竄，群眾卻愈聚愈多，讓消防人員難以通行。Enel Chile在推特（Twitter）發布聲明說，現場員工已安全疏散。
智利政府10月6日調漲地鐵票價，尖峰時段搭乘地鐵費用高達1.17美元（約合台幣36元），此後高中生和大學生展開抗議，政府則把漲價歸咎於能源成本上漲與披索（peso）匯率疲軟。然而相關抗議活動在昨天下午轉趨暴力，傍晚以前官員已將首都136座地鐵站全數關閉。當局官員表示，由於地鐵系統「嚴重毀損」，列車無法安全行駛，本週末地鐵系統將維持關閉。
《衛報》報導引述一名精神科醫師的意見，認為日前這場暴動源自於民眾對生活成本的不滿，尤其是對醫療保健、教育與公共設施。既2011年教育改革所引發的抗議，此次票價調漲又再度燃起學生群體的不滿。
依據《BBC》報導，地鐵系統因此的損失預估為70萬美元（約合台幣2,138萬元），包含遭到破壞的監視攝影機以及其他設備。
智利是拉丁美洲最富裕國家之一，但也名列拉美貧富最不均的國家之林。聖地牙哥生活費高昂重挫人心，已成為一觸即發的政治問題，並促使民眾呼籲政府進行國家稅制、勞動法規、退休金體制等多層面改革。
新聞來源
- 公共運輸漲價釀暴動 智利總統宣布首都緊急狀態（中央社）
- 智利示威失控！首都大樓陷火海 總統宣布進入緊急狀態（自由時報）
- Chile protests: Unrest in Santiago over metro fare increase（BBC）
- Chile protests: state of emergency declared in Santiago as violence escalates（Guardian）
核稿編輯：翁世航