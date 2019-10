「身體不舒服」、「藥效退了」，八個跟生病相關的英文怎麼說？

文:Lian Xiao

人在國外生病了卻不知道該怎麼開口說?出差、旅遊必備的句子與單字,現在就馬上作筆記,讓你看到醫生不再赧於開口,你的辛苦,小 V 最懂!

我不舒服(我生病了)

I feel uncomfortable.(X)

I am not feeling well.(O)

要注意的是,雖然uncomfortable的中文的確翻譯成「不舒服的」,但是通常用在對話中指的是心中不愉快、不自在的感受,所以當你說I feel uncomfortable.的時候,其實對方理解的意思是「我心裡覺得不太舒服」,因此不能用來表達身體不舒服的感覺。比較正確的說法是I am not feeling well.,簡單的英文就能表達出自己身體不舒服的狀況,大家趕快手刀筆記下來!

After spending a whole week in London on business, I am not feeling well now. I might have caught a cold there. 在去倫敦出差一個星期後,我現在身體不太舒服。我可能在那裡染上感冒了。

補充一下,I am sick. 雖然可以用來表達「我生病了」,但因為sick也有「想吐」的意思,因此使用時要特別注意前後語境與語氣的表達,以免造成對方理解錯誤喔!

你生病了?

Are you sick?(X)

How are you feeling? / Are you not feeling well? / Do you feel ill? / Are you feeling ill?(O)

這句話的問法跟表示「我生病了;我不舒服」是一樣的道理,必須注意sick這個字的用法,當你問別人 Are you sick? 除了可能在問「你生病了嗎?」之外,更有可能被解讀成「你瘋了嗎?」這是種譴責別人行為舉止不合理的負面表達。如果真的要關心對方的身體狀況,可以用 Are you not feeling well? 來詢問「你不舒服嗎?」或比較委婉的How are you feeling? 來表示「你現在感覺如何?」另外,在英國也常用Do you feel ill? 或Are you feeling ill? 來表示相同意思。

Hey, dear, you look so pale today. Are you not feeling well? 嘿,親愛的,你今天臉色看起來好蒼白,你生病了嗎?

藥效退了

The drug effect disappeared.(X)

The drug wore off.(O)

雖然因為disappear有「消失」的意思,所以我們可能會把「藥效退了」直接聯想成「藥效消失了」,進而使用disappear這個字,但實際上,英文母語者並不會將disappear這個動詞搭配drug effect 一起使用。在講到某個事物的「效果」或帶來的「感覺」逐漸消退的時候,會用片語wear off。

The effect of the anesthesia would wear off after three hours. 麻醉藥的藥效會在三小時後退掉。

好痛!

It’s so hurt!(X)

That hurts! / It hurts!(O)

這句話是非英語母語者很常見的錯誤,大家要注意hurt的用法並沒有像中文那麼直覺。這是因為hurt的動詞三態同形 (hurt-hurt-hurt),而且除了當動詞之外還可以當形容詞。當hurt作為形容詞使用,指身體或心理感到「受傷的」,通常都是以人為主詞,例如:She got hurt. (她受傷了);但hurt作為動詞使用時,則通常以受傷或疼痛的部位為主詞,例如:My head hurts. (我頭很痛)。而沒有指明部位、單純要說好痛的時候,就可以說It hurts. 或That hurts.。

After the anesthesia wore off, it hurt a lot!

麻醉藥效退後真的好痛!

吃藥

eat medicine(X)

take medicine / pills(O)

這句話一樣常因為中式英文的邏輯而被誤用,跟吃午餐時要用have lunch而非eat lunch一樣,外國人在表達吃藥、服用藥物時,使用的動詞是take。

補充:medicine指的是「用來治療、預防各式疾病的藥物」,是藥物的統稱,而pill則是指「藥丸、藥片」,為medicine的一種。

I have an important meeting tomorrow. To sleep faster, I’ll take the sleeping pills before bed. 我明天有個重要會議,為了更快入睡,我會在睡前吃安眠藥。

看醫生

go to see the doctor(X)

go to the doctor / see a doctor(O)

在中文的邏輯裡都會把「要去看醫生」直接翻成go to see the doctor,但實際上在口語時多半只會go或see擇一使用,直接說go to the doctor或see a / the doctor就可以囉!

I am not feeling well now; I will see a doctor as soon as possible after work. 我現在覺得身體不太舒服,下班後我會盡快去看醫生。

白吐司

toast(X)

white bread(O)

聽到吐司兩個字,我們就會直覺地想到toast這個單字,但是toast 指的其實是烤過的吐司,而不是所謂的白吐司。而一般我們常說的沒有烤過的白吐司則是white bread,而一條白吐司就是a loaf of bread,下次不要再說錯囉!

My grandma’s homemade white bread is the softest and most delicious bread in the world. 我奶奶自製的白吐司是世界上最柔軟和可口的麵包。

看看以下影片了解到底什麼是toast:

白開水

water(X)

boiled water(O)

世界上的水千奇百種,到國外時又常因為生飲和開水分不清楚而肚子痛嗎?通常在會喝生水的地區,說water tap water都是指水龍頭裡直接流出來、沒有煮過的水;如果在國外餐廳想喝煮過的白開水的話,可以說boiled water(開水),如果沒有煮過的開水也可以喝瓶裝水(bottled water) 比較安全。

補充:如果還要加上溫度的條件,則可以說room-temperature water(冷開水)、ice water(冰開水)、hot water (滾熱水),而溫開水可不是warm water,而是lukewarm water喔。

I would like a cup of boiled water, served at room temperature. 我想要一杯冷的白開水。

以上這些用法你都學會了嗎?我們即將推出更多【中式英文特輯】,快來跟我們一起繼續學習道地的英文吧!

