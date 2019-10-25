《北國性騷擾》：集體訴訟的背後，是14年的漫長煎熬

《北國性騷擾》（North Country）是2005年上映的一部美國電影，改編自原著小說《Class Action》。故事以1988年發生在美國明尼蘇達州的性騷擾集體訴訟案為主軸，描述女主角裘絲在當地鐵礦公司工作，遭受眾多男性礦工與上司的言語、肢體性騷擾。離職後的裘絲決定為自己爭取權利，該案也成為美國史上第一件性騷擾集體訴訟。

工作場合頻傳性騷擾，卻無人出面反抗

女主角裘絲是一位單親媽媽，為了扶養兩位子女，在朋友葛洛莉的介紹下，選擇時薪高、環境不佳、且以男性為主的礦場工作。在裘絲上工的第一天，就被男礦工以「妓女」、「婊子」稱呼，之後面對男礦工接二連三的性騷擾，其他的女同事都選擇隱忍下來。面對這種場面，裘絲曾向她上司反應，但卻得到要她「乖乖閉嘴做事」的回答。

隨著性騷擾情況日漸嚴重，無法坐視不管的裘絲，以為直接向鐵礦公司的老闆投訴，能得到正面的回應。然而，公司老闆不僅逼迫裘絲辭職，還威脅她不准再煽動其他女工人。除此之外，同礦場的女同事也多不支持裘絲的作為，因為這份工作是許多人唯一的生計來源，她們反而希望裘絲不要再製造爭端。

承受家人的不諒解和同事們排山倒海的壓力，裘絲仍決定挺身而出，找上曾在紐約執業的比爾律師協助。面對當地最大的鐵礦公司，裘絲的這場官司無疑是小蝦米對抗大鯨魚，於是比爾律師決定以集體訴訟的形式起訴。在裘絲的堅持下，原本孤立無援的她，得到越來越多人的支持並加入訴訟，一同爭取她們該有的權利。

集體起訴的背後，是兩小時片長無法完整表達的煎熬

這部電影以裘絲在法庭的答辯作為開頭，倒敘出裘絲在礦場工作的種種遭遇。片中所安排的性騷擾場景，無論是以言語、圖畫或是行為方式呈現，都會讓觀眾感受到不舒服的惡意。可怕的是，在礦場的氛圍下，多數男礦工覺得這些只是無傷大雅的玩笑，甚至認為女礦工們理當該隱忍。

除了敘述礦場不友善的環境外，電影也將許多篇幅放在裘絲與家人之間的矛盾，在法庭的攻防上並未多加著墨。但真實的這起案件（Lois E. Jenson v. Eveleth Taconite Co.），實際上一打就是14年之久，而且在1988年起訴時，因為人數不足的關係，一直到1991年才達成集體訴訟的條件，並得到法院受理，這是僅從兩小時的片長所無法想像的煎熬。

而集體訴訟制度，指的是為眾多當事人的共同利益所進行的訴訟，且判決的效力會及於所有當事人。這種訴訟方式，通常會出現在消費者損害、污染公害等受害者眾多的案件，有降低訴訟成本的優點，個別受害者也能透過集體訴訟獲得賠償。以我國來說，雖然制度不盡相同，但最有名的當屬RCA案，其中RCA員工關懷協會就是代表眾多受害員工提起訴訟。

建立制度法規，對不公平發聲

這起案件最終女員工與鐵礦公司達成和解，法院並要求鐵礦公司制定防止性騷擾政策，與建立申訴管道。而我國對於這個議題的立法，從2002年施行的《性別工作平等法》（舊稱兩性工作平等法），以及2005年上路的《性騷擾防治法》，分別使在工作場所與其他場合受到性騷擾的受害者能得到保障。

法律的保障固然重要，但很多隱性的不平等不能只靠法律解決，誠如這部電影中女主角的父親所說：「當你帶著妻子和女兒聚餐時，平常不會說這些性騷擾的話，為什麼到了礦場卻全說了？」明明知道是不對的事，卻因為站在多數的一方，而放任甚至助長它發生，只會導致更多受害者產生。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航