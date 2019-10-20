要讓台灣「重開機」，民眾黨第二波再提10立委候選人多為「藍綠背景」

台灣民眾黨今（20）日在高雄推出第二波區域立委共10位候選人，加計第一波已提出共18席，平均年齡不超過45歲。黨主席柯文哲表示還會繼續提名，不分區名單也會提滿34席，目標是「國會三黨不過半」。

此次提名包括新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市與台東縣共10人，提名原則以增強全台各區域的平衡為考量，以中南東部為主。加計第一波提名的8人，目前縣市選區分佈包含台北市4位、新北市2位、桃園縣1位、新竹縣1位、苗栗縣1位、台中市3位、台南市1位、高雄市4位、台東縣1位共18席。值得注意的是，民眾黨目前提名名單中，13位本身或親屬過去就曾任國民兩黨公職、候選人或政治幕僚。

柯文哲表示，民眾黨的成立是希望能扛起改變政治文化的責任，他從2014年脫下醫師白袍，走入政壇，因為有很多人在背後支持，他才能在藍綠夾殺之下，非常不容易才走到今天，2020民眾黨以「進軍國會」當重點，透過這場選舉來達成目標，因為選舉就是一種社會運動，民眾黨公布的兩波候選人，也都是認同並能代表民眾黨的核心精神，即「開放政府、公開透明、全民參與」這就是他所認為的台灣價值，盼2020台灣可以「重開機」。

前議員、國大代表、政治幕僚入陣

高雄第一選區（旗山、美濃、內門等14區）的羅鼎城出身美濃大家庭，父親則是國民黨員，先前為了他參選市議員，首次投票給民進黨，他在2014年當選高雄市議員但2018年競選連任失敗，日前宣布退出加入超過10年的民進黨，他認為台灣民主政治還未到理想境界，當一個政黨完全執政時，立法機關會淪為行政機關的背書主張 ，台灣需要有更多政黨，小黨能夠負責監督制衡大黨，希望大家能給民眾黨一個機會。他在此區將對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌，另有無黨團結聯盟現任議員朱信強加入戰局。

將參選高雄第三選區（楠梓、左營區）的莊貽量，過去則是民進黨立委林岱樺、前立委陳其邁辦公室的組織部主任，2018年地方選舉時，曾是被台灣團聯結盟提名參選左楠區議員選舉但落敗，他自我介紹時強調自己並沒有政治背景，他認為台灣需要像是民眾黨這樣的政黨，因為過去他看到中央和地方的資源分配都並不公平，他希望能透過參選，以民眾為本，實踐人民真正需要的方向。

高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）敖博勝則是前國民黨黨代表，也曾任現任立委黃昭順的國會助理，不過他批評這20年來，不管藍綠政黨都沒把人民放在心中，民進黨推了一堆政策，他質疑是在選前「騙票」，韓國瑜也是欺騙高雄市民，當選三個月就落跑，他期待大家可以一起「漂白藍綠」，政治人物應該講真話、做正事，終止藍綠惡鬥，未來規劃台灣發展藍圖，也能夠高雄優先。他將挑戰民進黨現任立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。

台南第一選區（新營、後壁等11區）顏耀星，過去也曾任國大代表和台南縣國民黨黨部副主委，他表示台灣的藍綠惡鬥大家應該都能都能深深體會到，這次他毅然決然出來參選，是因為很認同公開透明、全民參與的民眾黨理念，這點是台灣很欠缺的。另外他還強調，他相當肯定鴻海創辦人郭台銘日前在國民黨黨內初選時曾提出的政見，他自己也會提出「零到六歲國家養」以及「老農年金提升到8500元」的政見，此區他將對上民進黨賴惠員及國民黨蔡育輝。

台中第五選區（北區、北屯區）謝文卿，目前是國際獅子會的分會總監，有豐富社團經驗外，更曾在2014年、2016年曾幫蔡英文、林佳龍競選團隊擔任聯誼會總召及競選委員會顧問，他表示自己出生於台中清水的小漁村，在普通小康家庭長大，後到美國讀書，回台後目前經營兩家人力仲介公司。

他表示，台灣過去因產業關係引進大量外勞，造成失業率提升，台灣每年要花數千萬的就業安定費，他期望台灣人都可以安居樂業，人人有錢賺、並有安定的生活空間。因郭台銘本要在同區推「郭家軍」郭昕宜，外界解讀雙方合作破局，後來郭昕宜表示會和民眾黨協調，只推1人。

桃園第一選區(蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里)陳泓維，陳為民進黨前鄉代陳秋喜兒子，目前則是桃園市民進黨籍議員林俐玲的秘書，他表示自己是土生土長桃園人，一路走來他看到台灣在教育改革、高房價、地方經費不足的等問題，決定投入選舉，盼選民放下藍綠包袱和偏見，支持第三勢力，他表示將會提出居住正義相關政策，推出「政府產權住宅」，讓有結婚生子的青年可以優先用300萬就買房子。他與尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德呈現三腳督態勢。

新北第三選區（三重區）的李旻蔚則是是民進黨籍新北市議員李余典女兒，將對上尋求連任的民進黨立委余天，以及與國民黨合作的無黨籍市議員李翁月娥，他表示自己從小就跟著爸媽一起在地方服務基層，到現在已經有8年的經歷協助父親提案、做基礎建設的監督等，三重過去是工業重鎮，他期待中央有更多資源注入，自己這次加入民眾黨，是主動想參選。

3名政治素人出戰台中、新竹和台東

台中第四選區（西屯、南屯區）的張渝江自稱「章魚哥」，為土木營造業背景，但近年也針對人工智慧、電動車、區塊鏈和比特幣等出版著作，更曾經從事高鐵設計，他也對台中的建設提出自己的看法，並強調如果能順利當選，他的居住政策是要讓三代同堂的青年能夠有房住，並同時解決育兒和養老的問題。

新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）林碩彥則是電機資訊的工程師背景，曾在2018年參選鄉鎮市民代表，並也經營藥局、餐飲業等，他認為，除了「政治型立委」，也應該有「專業型立委」，呼籲選民支持新竹的「白色力量」。

台東縣提的候選人陳允萍，過去曾曾參選台東縣長，是著名的彼得與伊梅沙事件主角，成立「台灣司法通譯協會」，長期致力於外配外籍看護的法律服務。他表示，自己是台東土生土長客家人，曾在移民署服務超過20年，與民進黨劉櫂豪、國民黨張志明上演三腳督局面。

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核稿編輯：楊之瑜