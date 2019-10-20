連段崇智的聲明都看不順眼，正是香港的悲哀

（編按：下文討論中大校長段崇智開注學生遭受警暴的聲明，及前特首梁振英的相關回應）

讀「梁姓退休界KOL」（下稱「梁姓KOL」）的言論，你就明白香港衰敗的由來。

從施壓質疑會否開除學籍，到批評中大校長段崇智聲明的言論，你就明白，這個「梁姓KOL」，或他所代表背後的一幫權貴圈，眼中的「教育」，就是強權訓斥，他們情感淡薄、麻木不仁；他們愛摧毀、不愛培育；他們眼中只有暴徒，沒有學生。

他們痛恨教育界，認為洗腦不力，他們批評學生不「尊師重道」。權貴圈一向誤以為位高權重，就要受尊重，其實「尊師重道」與「愛國」一樣，要有理由，值得尊重的老師就尊重，尊重不是必然，一如愛國，有值得愛的東西才能愛。黨媒沒有提到，中大學生在對談過程中，由稱呼校長做「段狗」到最後大團圓結局改稱「段爸」並道歉，就是因為從校長的真心關懷中，找到尊重的理由。

由特區政府一手泡製的亂局，官方之口，宣揚為「顏色革命」，政策口徑是「止暴制亂」。權貴圈心盲目盲，上綱上線，把一切反對聲音打為港獨，一概漠視任何和平表達的訴求，眼中只見暴力卻不見暴力激化背後政府的不作為，眼中只見平民的暴力而不見無制約警暴激發的憤怒，更看不見自己這幫權貴圈的存在本身就是制度暴力最直接受益者。

「梁姓KOL」批評段崇智的聲明，與其一幫權貴圈一樣，看不見拘捕過程濫權、看不見檢控準則雙重標準、看不見監管機制失信有冤無路訴，反而段崇智聲明說希望「受影響同學得到最公平處理」，都被質疑干預司法。

段校長建議用「機制以外」去跟進，正正是現有機制已完全失信，這回事，民意調查中八成以上香港人都知道，獨是「梁姓KOL」與其一幫權貴圈不知道、或不願知道、或不願承認。

段崇智也沒有譴責警察暴力，只是說了一句「部分警察涉不當使用暴力經查證後須譴責」，形同「阿媽係女人」，迹近空話，意義不大，難道不查證就譴責？或是查證了也要維護到底？這一句，只是正常不過的「人話」，只可惜這時勢，講一句「人話」，都要冒着極高風險，如此一句「人話」，幾乎已是大學校長中走得最前。你說，我們這個社會與權貴圈已腐朽到什麼地步？

還記得只是大半年前，和中學老師討論年輕人文化新現象：很多年輕人喜歡到深圳消費、大排長龍為一杯北方的「喜茶」、追陸劇陸星、玩內地手機遊戲、玩抖音、用wechat、迷淘寶，他們接受內地新事物，視之為潮流。我們研判，是否「無力感」令本土思潮急退，於是沉醉逸樂？長年國民教育，終於透過吃喝玩樂修成正果？

今天，所有人都大跌眼鏡。林鄭月娥與一幫權貴圈毀滅香港之效率，無疑驚天地泣鬼神。香港年輕人由迷戀中國新奇事物，到初中生都上街抗爭，林鄭月娥與一幫權貴圈只需數月，培養了幾代人的反抗意志。

在「梁姓KOL」與權貴圈眼中，教育界是重點打擊對象，問題是，中學老師如何抗衡學生每天在手機讀到的新聞、每天親身經歷與在朋輩中知道的真人真事？例如，國泰事件，讓學生明白操控之手滲透各行各業；內地海關嚴查過境香港年輕人手機，代表國家宣布與香港年輕人割席，明白大灣區共榮圈都是謊言；官媒扭曲香港示威，讓年輕人看見國家喉舌帶頭講大話；愛國者與黑社會如影隨形令人恥與為伍，當愛國者等同何君堯，學校國慶升旗找不到同學自願做，就不要怪人。

教育局一眾權貴最大的決策錯誤，在宣布禁蒙面當日，下旨威嚇學生，連校內都不容戴口罩，任何有一丁點常識的人都知道，禁蒙面法根本管不到學校，結果長假期前夕激起學生義憤。為何隨後幾天中學生被捕人數大增？那是政府逼出來的憤怨，令很多沒有抗爭經驗的年輕人也走上前線，同學被濫捕被警察暴打，手足情更令人感同身受，仇恨螺旋由教育局引火燃點。

當老師忙於安撫同學時，「梁姓KOL」與黨媒卻向學校施壓，質疑為何不開除被槍傷的學生。少年們也許思想單純，但黑白倒是分明。這年夏天，一點一滴皆是成長烙印，伴隨一生。

有權力的人要踏出和解第一步，不應不斷做出各種大小動作，激化情緒，

段崇智校長的聲明，看來只是從這一點卑微的願望出發，校長關愛身心受創學生，不應再刺激學生情緒，這是自然而然的教者責任；從大局而言，也是希望不為「仇恨螺旋」再添柴添火，而且已經說得太遲。可惜，這一幫權貴圈，卻連這些溫和言論，皆不容見，要發動輿論追殺，誓不停手。

香港體制之殤，在有心人無機會做好事，有權的人不斷做壞事，站在中間的人不敢做任何事。

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