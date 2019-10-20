普悠瑪事故一週年：台鐵強制換車立即停駛共81件，10月底向日列車商求償

台鐵第6432次普悠瑪自強號列車去（2018）年10月21日在行經宜蘭新馬站時過彎出軌翻覆，造成18人死亡、267人受傷。事故將滿週年，一年來台鐵對行政院總體檢報告提出144項改善項目，逐一擬定行動計畫，今（20）日在事故週年前夕，公開總體檢報告改善項目的執行情形，統計強制換車、行駛中立即停駛事件共81件。不過運安會和民間的鐵道學會都認為，台鐵安全管理跨出一步，但改革目前仍停在「表格數字」易流於形式，需在觀念上落實改革。

何種情況不能出車、需強制停車「標準明確化」

（中央社）報導，根據行政院的調查報告，普悠瑪事故直接原因指向超速，但列車主風泵故障仍出車、駕駛與調度員對故障列車何時該停車及是否關閉列車自防護系統ATP，沒有一套共同遵循標準，總體檢報告要求台鐵在安全管理上，應將營運列車不能行駛的條件明確化。

台鐵去年12月成立營運安全處，處長陳仕其說，台鐵現在車輛出庫時及行駛中的異常處置，都強化標準作業程序，何種情況下要強制換車或立即停駛，都有清楚的分級規定。

根據台鐵新訂定的「列車出庫機車車輛異常影響程度分級處理」，列了近40種列車出庫時若出現的異常情形及處置，若處置仍無法排除就要更換機車或編組；包括：主風泵出現異常、軔機不鬆軔（無法鬆開煞車）、電器設備冒煙等，如果是列車ATP故障，處置方式除更換機車或編組外，也可加派助理。

台鐵規定，列車出庫異常處置都要有段長、副段長、檢查主任、督導的簽章。

根據新的列車出庫作業標準，普悠瑪事故後到現在，有列車出庫發現異常而強制換車共有14件；其中主風泵故障2件，與煞車異常有關4件中，4件是軔機不鬆軔，其他還包括：變流器故障、電瓶電壓不足、電動馬達故障等。

台鐵也新訂了「行駛中機車車輛異常影響程度分級處理」，有9種情況必須立即停車處理，例如：集電弓損壞、ATP故障、列車動力未達1/2且不可行降速行駛至最近車站或最近機務段、列車編組首尾車軔缸壓力無作用。台鐵統計，今年至今，主風泵故障有7件，ATP故障有37件，但台鐵出車及行車都更小心。

台鐵特別規定，行駛中列車若發現ATP故障，處置方式為通報後，經原地重開一次，通報行車調度員且以不超過時速60公里的速度，將列車行駛至可加派助理或更換機車編組的地點。

台鐵統計，根據新的行駛中列車異常處理規定，今年1到10月，共有67件行駛中列車因發現異常，採取立即停車處理。

台鐵局副局長馮輝昇說，台鐵要重拾民眾對台鐵的信心，一定要自我反省檢視，精進改善，把安全做到最好，現在列車從出庫到行駛，採取層層把關。台鐵統計，總體檢報告144項改善建議，有126項已擬妥行動計畫，並有具體目標及成果，優先改善事項33項已完成16項。

運安會、民間認為：改革流於表象還不夠

運安會認為台鐵在建立安全管理文化上，已向前跨了一步，仍缺乏透過科學大數據的監控分析，易讓安全管理只流於表象。運安會主委楊宏智說，台鐵在安全管理上向前跨了一步，但還不夠，因台鐵仍缺乏透過科學大數據的監控分析，這很容易讓安全管理只流於表象，卻無法發現真正的問題，更難及早排除潛在的風險。

楊宏智舉例，

如果台鐵要求某個路段限速80公里，如果有列車超速，但未發生事故，如果行控中心無即時監控系統，也不下載列車監視控制系統（TCMS）在列車啟動後記錄的所有資訊，超速的事就像沒有發生，更無從探究超速原因。

楊宏智說，台鐵強化標準作業程序是對的，但一趟看似合規範的列車出庫或行駛，如果仍有人為操作不當或列車運轉瑕疵，無論是制度面或系統面，不經由科學數據監控，很難即時被發現，安全的核心價值就不易建立，不經由監控到的數據分析，潛在的風險往往就一點一點的累積。

台鐵努力提高各項安全標準，今年8月6日，仍發生駕駛因過站未停，自行關閉ATP後倒退回站的事情，台鐵遲至9月底才經由檢舉得知，就是台鐵安全管理缺乏科學數據監控的例子。楊宏智認為，台鐵的安全管理再提升需要時間，政府應在設備提升及人員訓練上，全力協助。

台鐵也坦言，體檢報告要求每一列次列車的TCMS資料應下載分析，現在還做不到。台鐵營運安全處長陳仕其說，台鐵每天有超過1000次列車營運，以現有人力及設備，若每一列次都要下載，會耗費太多時間，且下載後也要有足夠人力分析，原則上，會針對有故障的列車，下載TCMS資料並分析，他認同要透過下載TCMS的資料，建立列車安全管理大數據，未來勢必往這個方向走，目前也正研議每班列車TCMS有效傳輸下載的方式。

行車異常增加，事故減少

根據立法院預算中心報告，台鐵行車異常事件，2018年較2017年增加34%。台鐵說明，主要是去年普悠瑪事件後，列車自動保護系統ATP故障也納入計算，實際上行車事故大幅減少。

以往ATP故障，若列車採降速行駛，並不會列為異常事件，普悠瑪事故後，ATP的故障都算是行車異常，加上車輛及運轉保安裝置老舊，行車異常事件也增加，但實際上行車事故已大幅下降。

台鐵統計，今年1至8月重大行車事故為2件，比去年同期6件，已大為減少；1至8月，一般行車事故為28件，比去年36件，也有明顯改善。ATP月平均故障件數，也從原先51件降為目前41件，減少約20%，顯示過去一年的相關改善措施與作為已逐步有成效。

台鐵表示，將持續強化車輛、號誌、軌道等維修措施，並規劃老舊設備更新，進一步提升設備可靠度，降低事故發生率。

主風泵問題預計向日商提告求償

台鐵今年4月底向普悠瑪列車採購案得標商日本住友商社究責求償，遭打回票。台鐵今天表示，10月底前會具狀提告住友商社並求償。

普悠瑪事故除了顯示台鐵的管理疏失外，也暴露出列車主風泵異常卻未能改善的問題，台鐵認為，普悠瑪列車還有很多主風泵問題，日商卻未協助解決，台鐵已扣住新台幣4.3億元保固保證金。

不過，台鐵4月向日商提出的究責求償，遭日商回覆普悠瑪列車問題是台鐵未做好保養。台鐵無法接受日商將責任全推給台鐵，交通部也支持台鐵要向日商求償。

台鐵表示，已委任具國際訴訟經驗的律師事務所撰擬訴狀，並委請公正第三方提供專業技術意見報告作證，期望能在10月底前具狀提告住友商社並求償。台鐵不透露求償金額，只說預計就事故車輛編組、軌道與土建、電訊、號誌及電力、營業損失等，向日商提損害求償。

台鐵向日本共購買19列、152輛普悠瑪列車，2012年10月起陸續交車，2013年2月起陸續投入營運，其中一列2018年10月21日在宜蘭新馬站出軌翻車，造成18人罹難、200多人輕重傷。

日本住友商社是台鐵普悠瑪列車採購案的得標商，列車是由日本車輛公司製造，勞氏公司負責第三方獨立驗證，台鐵究責求償對象是住友商社。

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核稿編輯：楊之瑜