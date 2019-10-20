「我兒子有自閉症，他也想過萬聖節」美國媽媽盼民眾善待「藍色南瓜」

（中央社）西洋鬼節的腳步近了，美國小孩期待在萬聖節出門討糖果。社群媒體上一張照片提醒大眾，看到提藍色南瓜桶的小孩記得多一點耐心，代表他們是自閉症的孩童。

這個網路上發起的活動源於去年，一名自閉症孩童的家長貼文，告訴網友「如果你看到一個精心打扮的大人，拿著藍色的萬聖節南瓜桶，他是我的兒子，他有自閉症。他雖然有21歲的體型，但他愛萬聖節」。

今年10月31日萬聖節還沒到，另一名自閉兒的家長提前貼文，幾天已有十多萬次分享、近4萬人按讚。這名媽媽說，去年她帶著3歲的孩子上街要糖，每一家都等著孩子開口講「不給糖，就搗蛋」。

但這名家長的孩子是低口語自閉症，無法開口要糖，她去年陪著孩子走了5個街區，幫忙喊「不給糖，就搗蛋」。她希望今年孩子拿著藍色桶子上門要糖時，知道的人可以體諒，幫孩子在這一天同樂。

藍色南瓜桶的照片在網路上帶起風潮，呼籲大眾關注自閉症。《新聞週刊》（Newsweek）訪問到全美自閉症協會（National Autism Association）主席福尼耶（Wendy Fournier），她樂見這樣的趨勢。

福尼耶說：「隨著一般大眾更認識自閉症，我們認為這是一個很棒的方式，讓自閉症的大孩子、小孩子們，能夠參與萬聖節活動，不用擔心異樣的眼光。」

福尼耶說：

「使用藍色桶子是用一種比較巧妙而有尊嚴的方式告知人們，這個孩子或是年輕人可能無法與人眼神接觸、不喜歡戴面具、或是無法說出謝謝你，但他們跟其他人一樣，同樣有資格可以享受萬聖節的樂趣。」

綜合《WPRI》和《CBS News》報導， 在2018年，美國疾病預防控制中心（CDC）指出，每59名兒童中就有1 名被診斷出患有自閉症障礙（ASD），新澤西州（ State of New Jersey ）的自閉症患者協會的Suzanne Buchanan表示，重要的是要意識到並非每個孩子都會說語言，並可能不會以典型的方式與人互動。

「在新澤西州，患病率最高，每34個兒童就有1名是自閉症患者，因此萬聖節很可能會為大家召來一些有自閉症搗蛋者，您可能會在門口看到自閉症的青少年或年輕人，希望大家對他們同樣展現出熱情好客的一面。」Buchanan表示。

除了「藍色南瓜」，還有過敏兒專用的「藍綠色南瓜」

《Newsweek》報導，藍色南瓜的發起人表示，他是在「蒂爾南瓜」計畫（Teal Pumpkin Project）獲得了靈感，這個項目是2014年起， 由一個食品過敏研究與教育相關的非營利組織（FARE）發起的，目的是為了提高群眾對食品過敏的認識，並使萬聖節的討糖果活動「對所有人更安全，更具包容性」。

計畫鼓勵民眾向來討糖的孩子發放非糖類及不含堅果的零嘴、甚至是小玩具等，取代一般的糖果，因為有些小孩會對糖或某些堅果過敏。《CBS News》報導，FARE的南希・格雷格里（Nancy Gregory）表示，「在美國，每13個孩子中，就有1個食物過敏者，這些孩子中就住在您的街區附近。 」

這個計畫鼓勵人們把南瓜塗成一種藍綠色，或印出「藍綠色南瓜」的標誌貼在家門口，讓討糖的過敏兒童們在街上參加萬聖節搗蛋活動時，就會知道他們可以在這裡拿到安全的禮物，例如貼紙、螢光棒、手環等小玩具。 這樣簡單的行為可促進對食物過敏或其他情況的兒童的包容。

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核稿編輯：楊之瑜