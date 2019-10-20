郭台銘合體王金平推薦第二位「郭家軍」，是曾被韓粉圍攻的國民黨候選人黃韻涵

參與藍營總統初選落敗的鴻海創辦人郭台銘今（20）日下午到高雄辦感恩見面會，嘉賓是前立法院長王金平，繼新北市第十選區參選人李縉穎後，郭台銘下午也在高雄公布第二位「正牌郭家軍」，是由國民黨提名的高雄市第二選區立委參選人黃韻涵，也是郭台銘公開力挺的第一位國民黨立委參選人。黃韻涵日前曾因在黨內初選時，其擔任高雄市議員的母親陸淑美支持郭台銘被「韓粉」圍攻。

黃韻涵今年35歲，是高雄市副議長陸淑美的女兒，2016年時，以國民黨籍參選高雄市第9屆立法委員，當時輸給民進黨的邱志偉。2019年5月她再次贏得黨內初選，將再戰競選連任的邱志偉，《聯合報》報導，黃韻涵下午在郭台銘面會中露臉，她認為國民黨失去郭台銘覺得很可惜，目前郭台銘已是無黨籍身分，又是世界和名企業家，能獲郭的支持「覺得非常榮幸！」並希望未來和郭台銘有機會為台灣拚經濟。

她表示有跟黨中央報告，但今天出席郭見面會沒報備，因為上次吳敦義主席有說過，現在郭董願意幫忙站台都是加分的，沒有不支持，希望不分派系支持。但如遇到韓粉及郭粉不同立場怎麼辦？黃說，如郭粉願意支持她，「相對也給我很大的力量」，能得到郭董的認同，就是能為中華民國、台灣，甚至高雄拚經濟，希望大家理性去判斷，為地方做出好的選擇。

《自由時報》報導，至於黃自己是挺郭還是挺韓？黃韻涵則回應「這蠻有趣的」，現在郭台銘沒有要選總統，她是國民黨提名的立委候選人，當然要挺國民黨提名的總統候選人韓國瑜。

黃韻涵在臉書上列出自己的政見，包括推動韓國瑜之前多次提到的「自由經濟示範區」，帶動地方產業，吸引國外資金投資國內產業，讓在地公司根留本土佈局全球，使地方共享經濟成長效益，另外還有活化高雄的海岸線港口，打造高雄特色水產，輔導周邊攤商轉型，發展魚市場觀光，爭取農漁補助及教育訓練，協助產業升級，增加在地民眾的觀光收益等。

《ETtoday》報導，對於「郭家軍」佈局，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜強調秉持「重質不重量」，現在有「北縉穎、南韻涵」至於中台灣或其他地區有在地推件優秀人選加入，要加入郭家軍要蠻嚴格篩選的，除形象符合外，年輕有理想、有未來性都會考量，重點是要認同郭台銘的理念。蔡沁瑜表示，除了黃韻涵，陸續有聽說藍營的立委要接觸，但到目前為止沒接收到訊息。

郭台銘則在見面會上表示，他支持立委候選人有三個條件，首先要認同他的政治為經濟服務理念，不是為私利或政黨；第二是支持創新，致力縮短貧富差距；第三是務實中道理性，不操弄族群、意識形態；郭說，他不選總統，將力量擺在國會，支持第三方中道力量，任何政黨偏太右、太左，都要拉回來，讓福國利民的政策優先立法，支持他理念的候選人，都願意幫他們站台，讓台灣未來取得富國利民的價值。

黃韻涵和媽媽陸淑美曾因「挺郭」遭韓粉圍攻

黃韻涵媽媽是高雄市議員陸淑美，《中國時報》報導，隸屬高雄白派、前立法院長王金平子弟兵陸淑美，日前曾在國民黨總統黨內初選時，拋出「挺郭反韓」立場，指地方反對高雄市長韓國瑜參選2020總統的聲浪很大，韓對高雄市民的承諾還沒實現，若由郭台銘代表藍軍角逐總統大選，而韓留在高雄市，對中華民國、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。

黃韻涵日前接受港媒《中評社》專訪時，也表示自己未選擇跟韓合掛看板。藍營選將跟高人氣的韓市長合掛看板很正常，但所有選將都跟韓合掛就很奇怪。黃認為，在地候選人應該要凸顯自己的風格，至少要先思考如何在鄉親面前呈現自己，而不是大家都想借力使力去蹭韓。

《自由時報》報導，結果表態後陸淑美臉書立刻遭韓粉洗版，怒嗆「我家都是高雄韓家軍，下次選舉就不投妳」、「有種妳女兒選立委不要找韓市長站台助選」。而黃韻涵的臉書也遭殃，被眾多韓粉進攻怒嗆「很抱歉！！！我會號召親朋好友拒投！」、「去年我投了妳媽媽陸淑美 但明年我們家4票不會投妳了」，黃後來還在臉書上發聲明澄清自己一定會支持國民黨推出的總統候選人，盼能平息韓粉怒氣。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜