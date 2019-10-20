【東南亞週報】中國不滿泰反對黨黨魁塔納通與黃之鋒會面｜中美合制動畫片「壞壞萌雪怪」九段線惹越南眾怒｜馬哈迪：新柔地鐵將重啟

編譯：柯昀伶、黎柏君、荊柏鈞（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第36期，為讀者挑選2019年10月12日至10月18日期間，有關泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、寮國、及柬埔寨等六則東協區域大事。

泰國｜泰反對黨黨魁塔納通與港學運領袖黃之鋒會面，引中大使館批評

泰國未來前進黨黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）與香港學運領袖黃之鋒於10月5日在香港舉行的經濟學人Open Future 論壇中晤會交流 。 黃之鋒於其Facebook貼文中指出 ，塔納通主張泰國政治去軍事化、回歸文人政府統治，而他和塔納通交流時提及其遭泰國列入黑名單及遣返的經歷，希望「在保守勢力或威權主義在亞太地區擴張之際，我們可以繼續促進東亞地區的交流，推動民主進步價值。」

中國駐泰國大使館於10月10日 發佈使館新聞消息表示 ，「當前港獨份子極力與國外勢力勾連⋯⋯泰國個別政客公然與港獨份子接觸，為其張目，這是極其錯誤和不負責任的。」根據 路透社報導 ，塔納通於其 Facebook貼文 中說，他一直都支持人民和平表達的權利，希望香港現在的狀況能夠解決。他表示，該次與黃之鋒會面是第一次也是唯一一次，他從未幫助香港的任何政治團體，且未來也不會有意圖這樣做。

另根據中央社報導 ，泰國陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）則在10月11日中的一場演講中提到，有些極左學者和共產政治份子欲透過社群媒體洗腦年輕人，如同香港的情況中多是年輕人發起抗議一樣。在演講中，阿皮拉並未指名，但其秀出的剪影可明顯看出是塔納通。

Photo Credit: AP/達志影像 他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）帶領的未來前進黨在泰國大選中繳出亮眼成績，用532萬餘票擠下老牌民主黨。

越南｜動畫片「壞壞萌雪怪」九段線畫面惹議，當局已下架

美國夢工廠與中國東方夢工廠聯合製作的動畫片「壞壞萌雪怪」（Abominable），因 片中出現南海「九段線」地圖畫面 ，引發越南影迷不滿，在社群媒體上引起激烈討論，越南電影局已於10月13日 下令停播這部動畫 。

壞壞萌雪怪在10月4日於越南上映，電影內容講述一名中國小女孩小宜與喜馬拉雅山雪怪的冒險故事。對於九段線畫面引起越南民眾的氣憤與抗議，越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）表示，將會 吊銷該片執照 ，目前此片在越南已全面禁播。越南電影局局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）亦表示，未來在電影內容的控管上會更加注意。

越南大型連鎖電影院CGV Cinemas則發出聲明，公司至13日才發現電影中的爭議畫面，承認在此方面的疏失，誠摯地向越南觀眾道歉，並會遵守政府的規範， 預告片也已從Youtube頻道或其他社群媒體下架 。而美國夢工廠、中國東方夢工廠及中國外交部目前則尚未回應。

另外，菲律賓於在10月2日就上映壞壞萌雪怪，針對這起風波，府方發言人帕內洛（Salvador Panelo）指出該片目前 在影視分級董事會（MTRCB）審查中 ；外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）則在16日於 個人推特上指出 ，應該全面杯葛夢工廠以示抗議。陸辛的另一則推文則表示，或許剪掉片中的爭議性畫面，會是比全面禁播還來得更為理想的作法。 馬來西亞政府則於17日下令 將畫面剪掉 ，動畫預計如期於11月7日上映。

動畫片《壞壞萌雪怪》被越南當局下架後，原在河內市區上的電影海報也被換走，留下了空白位置。

馬來西亞＆新加坡｜馬哈迪：新柔地鐵RTS將重新啟動

馬來西亞首相馬哈迪10月17日公開表示， 暫緩中的新柔地鐵計畫（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System, “RTS”）將重新啟動 。不過馬哈迪並未多說細節，只強調新柔地鐵案重啟將需要一段時間。

連結新加坡與馬來西亞柔佛州的新柔地鐵案，是星馬兩國於2018年初簽訂的基礎建設計畫，不過由於馬方多次以考量更換馬方新柔地鐵的合資企業夥伴為由，延誤與星方成立合資公司的進度，使得該計畫一延再延。今年5月，雙方簽署協定，將該建設案暫緩半年至今年9月30日，馬來西亞並同意賠償新加坡約60萬新幣之延期費用。但就在9月底，雙方交通部再次同意延期1個月， 將暫緩期再延至本月底10月31日 。

上週大馬政府宣布新的財政預算計畫時，財政部長林冠英即釋出政府將傾向重啟新柔地鐵案，而本週稍早，大馬交通部長陸兆福即表示 將在兩週內針對該案做出政策決定 ，並將聯繫星國交通部長許文遠進行磋商。

新柔地鐵原預定於今年初動工、2024年12月31日前營運，規劃的路線為連結新加坡的兀蘭（Woodlands）以及馬國柔佛州新山的武吉查卡（Bukit Chagar），全長約4公里。 運載量為單向每小時1萬名乘客 。未來如順利重啟並建成，將有助於舒緩新柔長堤的交通壅塞問題。

印尼｜總統就職登場，軍警為加強防備已拘40嫌

印尼第八任總統佐科威與副總統安明 於10月20日宣誓就職 ，新加坡總理李顯龍、大馬首相馬哈迪、澳洲首相莫里森等各國領導人已受邀出席。為因應就職典禮，官方大量部屬軍警以加強安全防備。

印尼許多大城市於九月底因修法爭議爆發示威抗議，規模為1998年蘇哈托倒台以來最大，並引發武力衝突。10月10日時政治、法律與安全事務統籌部長維蘭托（Wiranto）在萬丹省（Banten）遭到男子持刀突襲刺傷腹部，警方當場逮捕一男一女的嫌犯，初步調查該嫌與ISIS組織有所接觸。

因近期的陳抗與刺殺事件，印尼政府在就職典禮前加強警備，已於雅加達部署3萬名軍警，相較2014年部署的2萬4000名，防備來得更加森嚴。除了雅加達之外，特種安全部隊亦會部署在佐科威的故鄉，中爪哇的梭羅市。

此外，反恐特警隊（Densus 88）在本週於全國八個省份逮 捕了至少40名武裝嫌疑犯 ，這些嫌犯持有刀械、槍枝，以及自製的炸彈。警察總部發言人德迪（Dedi Prasetyo）表示，武裝份子 計畫對警方進行武力攻擊 ，而目前嫌犯身分仍在調查當中。

Photo Credit: 中央社 印尼總統佐科威（中）與副總統安明（右二）出席。

新加坡｜9月星國非石油出口衰退8.1% 連7個月負成長

新加坡企業發展局（Enterprise Singapore） 10 月17日公佈最新出口數據，9月份非石油國內出口（NODX）比起去年同期下滑8.1%， 連續7個月負成長 。外界普遍認為，美中貿易戰為高度依賴外貿的獅城所帶來的挑戰與不確定性，是星國出口衰退的主因。

雖然比起8月非石油出口數值下滑的9%來得好，但9月的出口衰退幅度仍大於路透社預測的7% ， 以及彭博社的7.2% 。導致9月份非石油出口數字疲軟的產業主要為電子產品，比起去年同期負成長24.8%，延續8月衰退25.9%的下跌態勢。其中積體電路、個人電腦、硬碟出口下滑，皆導致電子產品出口難以復甦。

星國10大出口市場中，9月份僅在對中國與台灣的出口有所增長，分別比去年同期成長20.8%與2.3%。至於對其他主要出口市場皆下滑，對歐盟、美國與日本分別衰退17.3%、10.9%、與19.2%。

根據新加坡聯合早報報導， 華僑銀行經濟師林秀心認為 ，由於美中貿易戰持續進行，兩大國應不會在11中的亞太經合會（APEC）前簽署任何協定。此外美國眾院通過關於香港法案可能遭到北京報復，以及華為事件等因素，都代表全球電子業者面對高度不確定性。她認為星國第四季的經濟情勢仍會低迷，全年經濟增能將落在0至1%的較低範圍。

Photo Credit: a.canvas.of.light @Flickr CC BY-SA 2.0 新加坡港口鳥瞰

柬埔寨&寮國｜寮火力發電輸柬協議 引環團關注

根據金邊郵報於10月15日報導指出 ，隨著跨境電力運輸網絡的發展，寮國已在水力發電上投入資金，以期能夠出口電力獲利。上個月，柬埔寨國有的「柬埔寨電力公司」（Electricite Du Cambodge）更和寮國塞公火力發電公司（Xekong Thermal Power Plant）及TSBP Sekong Power and Mineral 有限公司簽訂30年火力發電協議以購買 2400萬瓦發電容量。

柬埔寨發電的裝機容量（installed capacity）為2208萬瓦，對國內電力穩定供應帶來極大挑戰。去年，柬埔寨總共使用約9308吉瓦時的電能，其中有14.5%電力來自泰國、越南、以及寮國，有約三分之一來自國內火力發電廠，另有約二分之一來自水力發電，而再生能源僅佔不到1%。

柬埔寨能礦部官員Victor Jona 向海峽時報表示 ，寮國提供每千瓦小時7.7美分的價格予柬埔寨，比泰國和越南的10美分還低。此外，為確保能源安全，柬埔寨還將多元化電力來源，包括火力、天然氣、太陽能、生質能、水力發電，或者向他國進口電力等等。

澳洲環保組織執行長Julien Vincent對此則指出，就能源安全、健康、成本、氣候變遷、及其他環境風險等的角度而言，再生能源都已經是個比大規模使用火力發電跨境運輸還來得有吸引力的選擇。

Photo Credit： Chaoborus CC BY SA 3.0 寮國水力發電廠寮國水力發電廠Nam Ngum Dam。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜