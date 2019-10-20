「土地共享」：政府向地產商交出管治權？

「土地供應控制權」和房屋緊密聯繫，百多年來土地供應控制權和房屋政策是香港政府管治香港的關鍵。

近代香港政府不只一次於存在社會動蕩危機時，以「廣庇天下寒士」的房屋政策穩定局面，曾蔭權時代香港政府的「土地供應控制權」，被地產商利用勾地表制度奪走，造成樓房供應減半，樓價飇升[註]，梁振英時代取消勾地表把權奪回，可惜造地建樓需時未能即時解決住屋問題，現在地產商不知用甚麼方法說服林鄭月娥政府，借「土地共享」名義越俎代廚奪取政府的「土地規劃權」，以另外一條路奪取「土地供應控制權」，削弱香港政府的公權力，篡奪香港政府的管治權。

香港過去新市鎮的成功全頼「先規劃後興建」的高階全盤計劃，現在所謂「土地共享」則由地產商代行政府的決策權，指定在甚麼地方「發展」，完全沒有全局觀，沒有管治指導思想，不經科學客觀的城市規劃，沒有全盤配套，沒有居民就業構想，沒有交通運輸策略，總之地產商「我地在此」便是「發展」的「原因」，政府反過來被地產商指揮，政府部門被動地做配合的工作，政府不再是市民的公僕，變成地產商的「私僕」。

「土地共享」是暗渡陳倉的「土地供應控制權政變」，政府必須清楚認識「土地共享」代表香港管治權向地產商拱手相讓的重大政治意義，事關重大，千萬不能以為是市民誤會政府的好意，多點溝通就解決得了的小事。

香港市民也必須緊密注意，以防香港不知不覺間走上這條不通的政治岔路。

註：《草雲居》 2017年3月5日：住屋是社會安定之本，房屋政策必須重歸正軌

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

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