水炮車唔係「誤中」清真寺，而係刻意射擊

是日（20日），水炮放題，警方用「顏色水」射向尖沙咀清真寺外默默站立守護的市民，「顏色水」沾滿大閘與清真寺前階梯。

警方自知闖了大禍，晚上立刻出稿回應，一句解釋，充滿誤導與謊言。

警方說：驅散暴徒過程中，「顏色水誤中九龍清真寺的正門及大閘」。

第一，不是「誤中」，是刻意發射，有片為證，高角度看得清楚，水炮車來到清真寺門前，減速，打側開水炮射向清真寺門外的人群，射完一下，人群走避，水炮追着人群繼續射。

第二，驅散「暴徒」？那些不是「暴徒」，是守護清真寺的穆斯林和熱心市民，他們一直站在門外，舉牌守護；片段所見，水炮車駛近時，他們沒有大動作，仍然默默站著。筆者在水炮車開炮前約二十分鐘，拍攝過門外的人群，他們都在呼籲群眾不要影響清真寺，和平理性之極。

第三，「驅散」，什麼驅散？他們都站在行人路上，沒有佔路堵路，沒有參加集會；今天沒有戒嚴沒有宵禁，為什麼不能站在行人路上，警察憑什麼「驅散」？

第四，「顏色水」，什麼顏色水？明明是混合了刺激性化學物品的類似胡椒催淚水，接觸後會令人灼熱刺痛，為何警察一直用「顏色水」一詞掩飾，扮作溫文爾雅？

難免再一提，那部是水炮車，水炮車就是水炮車，警方所用的技術性名字「人群管理特別用途車輛」亦是語言偽術。如果真的是「人群管理」，警方要好好問一問自己，用刺激水劑噴射清真寺大門，是什麼理由的人群管理？他們平和地站在行人路上為何要你來管理？

警察將要繼續解釋為何是「誤中」，不要再講大話，說那位水炮射擊手不懂得那位置的巨型白色建築物叫清真寺，不要告訴香港人那水炮射擊手不知道那是本地穆斯林的精神重地。全香港只有三部水炮車，能擔當開水炮重任的，想必是警隊精英，不要告訴香港人這些警隊精英的常識就是如此低水平。

另一役在深水埗，水炮車毫無預告射向站在路中心的記者，究竟開水炮有何準則，是否行人路照射？是否記者照射？水炮車一出，就可以橫掃一切？就如噴殺蟲水，可以殺無赦？

文章獲作者授權轉載，作者網誌。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆