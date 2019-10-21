5個QA看陳同佳案爭議：港府有什麼政治考量？此案為何被港、台政府「踢皮球」？

香港人陳同佳來台灣殺害同行的香港籍女友潘曉穎後，逃回香港，香港政府18日表示，陳同佳願意就涉嫌殺人案到台灣投案。但我國陸委會認為港府「政治操作」、法務部則以「港府有權審理」為由，「拒收」陳同佳，前總統馬英九、高雄市長韓國瑜都對此發表看法，引起討論。到底，台灣跟香港，誰有權審理陳同佳？香港政府把陳同佳「送過來」的方式，又出了什麼問題？

《中央社》報導，陳同佳2018年2月涉嫌在台殺害同為港人的女友潘曉穎，並潛逃回港。由於台港間未簽署引渡協議、缺乏司法互助機制，無法引渡陳同佳到台接受調查。

陳同佳案也成為香港政府2月推行「引渡條例」的理由，並間接引發從6月延燒至今的「反送中運動」。

最終，香港法院僅以盜竊及處理贓物罪（陳同佳盜刷潘曉穎的卡、使用她的物品），判處陳同佳29個月有期徒刑，且由於認罪獲減刑，陳同佳可望在本月23日出獄。

據港媒報導，在陳同佳服刑期間，香港建制派政黨民建聯立法會議員蔣麗芸，與身兼北京巿政協委員的香港聖公會教省秘書長、牧師管浩鳴多次前往獄中勸說，希望他刑滿出獄後，赴台灣投案。

Q1：台灣跟香港，哪方才有權審理陳同佳？

自從港府18日轉達陳同佳「想到台灣投案」後，港府與我國法務部，都積極表示「對方」才有權審理陳同佳案。

香港特區政府18日聲明強調，香港律政司證據不足，無法控告陳同佳在台灣涉嫌殺人，因此對於陳同佳在台灣涉嫌的罪行，香港法庭並無管轄權。

《中央社》報導，對此，台灣法務部19日則指出，去年6月間，香港就向台灣表示，香港檢警等機關在調查陳同佳是否在香港就「預謀犯案」。法務部官員指出，依香港現行刑法，雖以「屬地原則」為基礎，但有很多跨境犯罪行為，如果罪行一部分發生在香港，其他部分發生在香港境外，香港法律管轄此類犯罪，仍符合屬地原則。

法務部也表示，以香港現行法律為例，「刑事司法管轄權條例」、「侵害人身罪條例」、「官方機密條例」、「防止賄賂條例」等，均有類似域外管轄的規定。因此，法務部重申，香港並非沒有管轄權，港方應積極追訴陳同佳涉犯殺人罪。

對此，香港特區政府20日則發布聲明表示，香港律政司已全面考慮所有調查及證據，確認港府沒有足夠證據控告他企圖謀殺或所謂蓄意計劃殺人罪。港府表示，加上台方於去年12月3日就向嫌犯發出通緝令，香港政府基於此，才向台灣轉達嫌犯自首意願。

兩岸政策協會秘書長王智盛投書《蘋果日報》指出，根據有關條約的規定，有權請求引渡的國家包括，罪犯國籍所屬國、犯罪行為發生地國、受害國。若以陳同佳案來看，陳同佳本身是香港籍、受害人潘曉穎也是香港籍，但犯罪行為發生地在台灣，因此台、港都具有本案的司法管轄權。

但王智盛進一步指出，因為香港法制尚不承認所謂的「境外罪案」，因此若依當前沒有任何修訂的台港相關法制，目前台灣應是唯一可以審理陳同佳案的法域。

總結而言，台灣法務部認為，香港檢警曾懷疑陳同佳在香港就「預謀犯案」，如果罪行一部分發生在香港，香港管轄此類犯罪，仍符合香港的「屬地原則」。但香港政府認為，香港檢警取得的證據不足以控告陳同佳預謀犯案或殺人，王智盛也認為在香港法制尚不承認所謂的「境外罪案」的狀況下，台灣應是唯一可以審理陳同佳案的法域。

Q2：香港政府把陳同佳「送過來」的方式，出了什麼問題？

除了誰可以審理陳同佳，另一個問題還有，港府把陳同佳「送來台灣」的方式很特別。

香港特區政府20日的聲明表示，台方早於去年12月3日已向疑犯發出通緝令。而香港目前沒有法律容許移送嫌犯到台灣，也沒有法律與台進行刑事司法協作。而嫌犯這次是「自願自首」，港府表示呼籲台方應按「一般自願自首」情況處理。

但王智盛表示，在國際刑事司法互助的實務操作上中，只有「正式引渡」和「事實引渡」等兩種樣態。前者指兩國之間基於彼此的「引渡條約」引渡嫌犯，後者則是指，沒有引渡條約的狀況下，各國之間基於國際睦誼（comity）或互惠（reciprocity）行為，會以個案的形式，改採其他手段（最常見的就是透過該國的移民署遣返嫌犯），協助有引渡需求國的國家。

由於台港之間並無任何刑事司法互助或引渡協議，因此若要來台受審，只能採取「事實引渡」的方式。但是，在國際實務上，「事實引渡」的程序應該是，台灣向香港要求引渡陳同佳，香港政府會先要求台灣方面提供相關資料，由香港法院進行審理，然後才決定要不要以事實引渡方式處置。

但這次，香港特區政府卻在沒有台灣方面溝通的狀況下，單方面、大張旗鼓地告知社會大眾宣布「陳同佳自願來台投案」，直接跳脫出雙方刑事司法互助的對等互惠原則，不符合前述一般國際司法互助「事實引渡」的基本運作法則。

Q3：不和台灣溝通就把嫌犯送來，可能會發生什麼事？

王智盛認為，港府此舉是將陳同佳案的司法責任單方面轉嫁給台灣政府。

《端傳媒》總編李志德在個人臉書上表示，現在香港政府台面上沒有交出任何證據，也不承諾任何未來的合作。如果未來台灣警方有關鍵證據必須要香港方面提供、有些證據因為港方的耽誤而滅失、有關鍵證人在香港需要傳訊，就可能會造成就算把嫌犯引渡來台，也因為證據不足，法官必須判無罪的情況。

陸委會20日的聲明也呈現了類似的的擔憂，陸委會表示，港府說，如我方在處理陳自首中提出有關證據的請求，港方會積極依法配合，卻又稱沒有法律與我進行刑事司法協作。陸委會透過聲明質問：「我方擬請教港府，依據此一自相矛盾的說法，港方究要如何提供我方協助？或又只是再一次卸責的託詞？」

Q4：港府為什麼不以「正常方式」，跟台灣司法互助？

《中央社》報導，《香港明報》19日分析認為，這起事件背後隱含兩岸高層政治角力，台灣方面擔心陳同佳會成為2020大選的不確定因素；北京則不想留陳同佳在香港，再埋下政治上的「計時炸彈」。

事實上，為了引渡陳同佳，士林地檢署去年曾透過法務部國際及兩岸法律司，向港方提出3次司法互助請求，並於去年12月對陳同佳發布通緝，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌來台。然而，港府至今未回應司法互助請求，反而在年初提出修訂逃犯條例，宣稱藉此引渡陳同佳。

上述過程顯示，對港府而言，不論是修訂《逃犯條例》，或促使陳同佳主動投案，都必須在不涉及與台灣司法互助的大前提下，而其中的北京因素，不言而喻。

陸委會20日晚間發布的聲明，也顯現出其中的政治意義。陸委會表示，港府在本案上的政治操作，根本處心積慮地凸顯港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理。

陸委會表示，同時港府也用相同的邏輯，企圖將台灣納入所謂的「一個中國」政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，因為把台灣視為中國的一部分，所以台港之間不能進行司法互助協商。陸委會認為，這樣的政治操作無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化台灣主權。

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌今日也表示，過去政府一再要求司法互助處理此案，林鄭月娥理都不理，現在突然態度丕變說要送來台灣，這非常詭異。另外，蘇貞昌也說，陳同佳在香港如果出獄，就自由自在，怎麼不在香港過好日子，突然之間要來台灣面對殺人罪審判，這不符合人性、不符合常情，從國家安全、國家主權都會嚴格把關，守住台灣安全。

Q5：港府不跟台灣司法互助，但台灣有理由拒絕接收陳同佳嗎？

《聯合報》報導，目前陳同佳及勸說他投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，都被移民署註記管制為「不核發登機證」，也不能以網簽、落地簽來台，因此兩人都無法進入台灣。

但是，前外交官、黑潮顧問公司國際公共事務總監劉仕傑在臉書表示，陳同佳案，雖然港府方提議的政治操作鑿痕斑斑，但以互惠原則觀之，也很難反駁。

劉仕傑認為，陳已遭台灣政府通緝，不管他是不是「被迫投案」，實務上來說，通緝犯一但到了桃園機場卻不准入境，台灣政府實在很難合理化予以拒絕的理由。試想，台灣政府跟英國政府周旋那麼久（我們跟英國亦無簽署司法互助協定），為了要讓林克穎來台審判卻未果，今天倘林克穎主動來台，我們的國境執法單位有拒絕他入境的理由嗎？

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核稿編輯：楊之瑜