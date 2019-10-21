你上台撐警，但警察水炮車照射你

編按︰昨日警方在尖沙咀出動水炮車驅散示威者期間，途經清真寺，雖然當時該處並無示威者，水炮車仍停下噴射藍色催淚水劑，在場信徒、市民及記者遭射中，有部分人需送院，包括印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani）。晚上行政會議成員、立法會議員及新民黨主席葉劉淑儀在Facebook發文，帖文如下︰

葉劉淑儀講嘅呢位朋友毛漢（Mohan Chugani）係印度協會前主席，之前西環吹大雞嘅7.20撐警集會佢有份上台講嘢。大家應該仲記得7.20撐警集會石鏡泉發言呼籲用水喉通「教仔」，第二日就發生7.21元朗恐襲。

毛漢俾佢撐過嘅警察處決式射到要入院，都可以話係戲劇性過杜其峰作品《大隻佬》，即係講「萬般帶不走，唯有業隨身」嗰套。

今次佢俾警察射傷，佢嘅忿怒、佢對警察嘅批評可以更有力說明警察有幾橫行霸道。佢係最新而且有代表性嘅警暴受害者，最適合用來向中間或淺藍人士說明現在警隊失控到什麼地步。所以，我哋唔需要對佢幸災樂禍。

點解警察會處決式射傷呢位撐警印度人中嘅重量級人物，兼用污水褻瀆清真寺？

我比較傾向相信係因為控制水炮車嘅警察唔讀書，完全冇宗教同族裔敏感度，佢哋眼中南亞裔就係唔駛尊重，亦唔知道清真寺有幾敏感，起勢就射，咁就出事。

咁你可能會問，乜唔係有白衫指揮嘅咩（其實我都想知架咁重要嘅水炮車上面係邊個in-charge）？白衫點會唔知？我只能相信今時今日，員佐級散仔受西環直接指揮，可以公開批評高十幾級嘅政務司司長、可以公開批評法官、可以公開指示林鄭月娥點做嘢，可見佢哋已經唔受文官系統同白衫控制。

呢個時勢有三萬個唔讀書、冇人制衡到、作威作福到上晒癮、情緒成日失控，但就擁有致命武力嘅人通街亂嚟。隨時出街都會俾警察打同濫捕，你話香港社會仲點能夠安居樂業？

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂