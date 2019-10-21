2019/10/21, 政治

你上台撐警，但警察水炮車照射你

你上台撐警，但警察水炮車照射你
Now直播影片截圖及譚文豪Facebook影片截圖
我們想讓你知道的是

曾經撐警的Mohan Chugani俾警察射傷，佢嘅忿怒、佢對警察嘅批評可以更有力說明警察有幾橫行霸道。

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編按︰昨日警方在尖沙咀出動水炮車驅散示威者期間，途經清真寺，雖然當時該處並無示威者，水炮車仍停下噴射藍色催淚水劑，在場信徒、市民及記者遭射中，有部分人需送院，包括印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani）。晚上行政會議成員、立法會議員及新民黨主席葉劉淑儀在Facebook發文，帖文如下︰

葉劉淑儀講嘅呢位朋友毛漢（Mohan Chugani）係印度協會前主席，之前西環吹大雞嘅7.20撐警集會佢有份上台講嘢。大家應該仲記得7.20撐警集會石鏡泉發言呼籲用水喉通「教仔」，第二日就發生7.21元朗恐襲。

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Now直播影片截圖
毛漢（圖中持咪者）於7月20日「守護香港集會」上發言。

毛漢俾佢撐過嘅警察處決式射到要入院，都可以話係戲劇性過杜其峰作品《大隻佬》，即係講「萬般帶不走，唯有業隨身」嗰套。

今次佢俾警察射傷，佢嘅忿怒、佢對警察嘅批評可以更有力說明警察有幾橫行霸道。佢係最新而且有代表性嘅警暴受害者，最適合用來向中間或淺藍人士說明現在警隊失控到什麼地步。所以，我哋唔需要對佢幸災樂禍。

點解警察會處決式射傷呢位撐警印度人中嘅重量級人物，兼用污水褻瀆清真寺？

我比較傾向相信係因為控制水炮車嘅警察唔讀書，完全冇宗教同族裔敏感度，佢哋眼中南亞裔就係唔駛尊重，亦唔知道清真寺有幾敏感，起勢就射，咁就出事。

咁你可能會問，乜唔係有白衫指揮嘅咩（其實我都想知架咁重要嘅水炮車上面係邊個in-charge）？白衫點會唔知？我只能相信今時今日，員佐級散仔受西環直接指揮，可以公開批評高十幾級嘅政務司司長可以公開批評法官可以公開指示林鄭月娥點做嘢，可見佢哋已經唔受文官系統同白衫控制。

呢個時勢有三萬個唔讀書、冇人制衡到、作威作福到上晒癮、情緒成日失控，但就擁有致命武力嘅人通街亂嚟。隨時出街都會俾警察打同濫捕，你話香港社會仲點能夠安居樂業？

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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰黎家樂

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