專訪《陽光普照》導演鍾孟宏（上）：談創作、談攝影，獨樹一格的鍾式美學

距離上一部作品《一路順風》過了3年，鍾孟宏以自己的節奏拍想說的故事，揮別計程車司機、運毒小弟的台灣公路之旅後，這次第5部劇情長片聚焦於台灣家庭小人物的故事《陽光普照》，入選多個國際影展，如多倫多、釜山、東京後，終究回到金馬影展和台灣的觀眾見面。日前金馬獎公布入圍時，此片也不負眾望，提名了包含最佳劇情長片、最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角等11項大獎，緊追在入圍12項金馬獎的話題國片《返校》之後。

身為中生代台灣最重要的導演之一，鍾孟宏強勢入圍金馬獎恐怕已經不是什麼話題，這位金馬常客其實在開始拍電影前，就已經以廣告導演的身份遊走在各個影像作品間，最廣為人知的作品應該是陳綺貞的〈躺在你的衣櫃〉，也獲得該年金曲獎最佳音樂錄影帶的提名，這些都成為日後鍾孟宏的電影養分，也奠定了鍾孟宏影像風格的基礎。

但鍾孟宏開始拿起攝影機拍電影長片至今其實也不過13年的時光，2006年他以首部紀錄長片《醫生》打響名號，《醫生》誠懇地紀錄一位腫瘤科醫生，在治療病童時回望自身的喪子之痛，當時作為2005年唯一獲得新聞局輔導金獎助的紀錄片企劃案，鍾孟宏最終交出的成績也不負期望，以冷靜的鏡頭語言，壓抑的敘事風格拍出對生命的熱忱以及家庭的羈絆，沈澱後洗鍊出的人生哲思令人動容，也順利在拿下第8屆台北電影獎的最佳紀錄片，並首度入圍金馬最佳紀錄片，《醫生》也是鍾導於2002年成立「甜蜜生活」製作公司後推出的第一部電影作品，就此開啟鍾孟宏的大銀幕生涯。

Photo Credit: 甲上娛樂

到了2019年，13年的積累、要談為夫為父的鍾孟宏新作《陽光普照》，得先從攝影的概念切入， 在此作中，陽光貫串全片，但同時反面的陰影亦然，有陽光便有陰影，兩者相輔相成，構築出世界的運行法則，呼應劇中角色，有好人更有壞人，但許多時候在片子中看見的又並非為二元對立，在「光底下，影之中」角色會有擺盪，立場也會偏移，在電影中透過光影形成不斷交錯辯證的敘事結構與影像風格，「這世界最公平的是太陽，不論緯度高低，每個地方白天與黑暗都各佔一半，但炙熱的太陽其實沒那麼容易擁抱，你會發現所有人都躲在陰影底下。」這是此片的宣傳文案，正好點出全片核心。

鍾孟宏自己表示：「人就是生活在光影裡面，這同時是我對攝影的一種執念，我們拍照是拍人在光影下的狀態，而離開了拍照，人仍舊生活於光影的世界，如果將這概念延伸到劇情片，會是什麼樣子？那是我非常好奇的，而且也非常執著的，因為我本身就非常喜歡攝影，我非常在乎這些東西。」

就從這個概念延伸，鍾孟宏在寫劇本前就將片名定為《陽光普照》，但卻是拍完片子後才發現自己有用光影說故事的企圖心，「拍片的時候並沒有想到用影像表達光影，可是拍完後才發現，我不自覺的真的在用光在講故事，人與天氣的連結與衝突很有趣，這是我後來才想的東西，但一切都是很本能式的，也不自覺。」鍾孟宏補充道。

Photo Credit: 王祖鵬攝影

鍾孟宏熱愛攝影，應該是眾所皆知，拍片時不只擔綱導演的身份，甚至化名為「中島長雄」兼任攝影師，更在第54屆金馬獎上，以黑白影像的《大佛普拉斯》拿到第一座金馬獎最佳攝影，鍾孟宏從日積月累的攝影經驗中，內化成自己的底蘊，進而有了《陽光普照》，電影是以影像說故事的載體，攝影的重要性不言而喻，拍片的當下攝影師就像是現場指揮，導演則像將軍般在後場指揮調度，但是對於影像的要求這兩者往往需要反覆來回溝通，才能拍出需要的畫面，而身兼導演、攝影師，將兩者功能合一，成為鍾孟宏的另一項優勢，少一個溝通，少一個繁冗的過程，就多了一點時間能專心捕捉影像，也能精準抓到演員意想之外的反應。

對此，鍾孟宏說：「當我在攝影時，看見很棒的東西的時候（不管是景或演員），我不用等導演Cue，也不用跟攝影說要Pan哪（水平運鏡），當下我就能判斷，也可以知道拍完這場戲後還缺哪顆鏡頭，是缺特寫還是缺遠景，馬上能反映，也包含後期的剪接，都在我的掌控，以前我會覺得滿辛苦的，現在對我來講，這個東西就真的是我比別人多一個機會，我有無窮的武器與力氣做這件事。」

攝影是一項技術工，但透過攝影想傳遞背後的哲學思考以及要訴說的故事應該更為重要，鍾孟宏在《陽光普照》中，在接近結尾時的七星山上完成了精彩的逆光拍攝，陳以文與柯淑勤這對夫妻在逆光中道出改變全片的重要意旨，而光與影也體現了夫妻倆在對話與身份上的意義，大膽地利用特寫以「光影」喻情並將之立體具象化，正是《陽光普照》中無法忽視的，鍾孟宏一隻眼睛看技術，一隻眼睛看情感，就此在華語影壇中創造出獨一無二的「鍾式」美學。

Photo Credit: 甲上娛樂

然而，近年來，電影攝影從傳統的底片拍攝轉為數位，底片時代慢慢過去，近乎變成僅能追憶的懷舊過往，但是數位的影像質感並無法像底片那般細緻、那般深具厚度，不過，數位化後，在拍片現場就能直接看成果，也能一直重拍直到完美，利用數位拍攝能解決更多可能會出的差錯，也就能發現更多延展性與可能性。兩項媒材各有各的支持者，也各有優缺，鍾孟宏對此說：「我是拍底片出身，技術上轉數位後駕輕就熟，也比較容易，而現在數位攝影後期製作時也已經能做到接近底片的質感，而且假設用底片拍，但拍完後轉數位檔，再送到影廳做數位放映，以前從底片拍攝到完成放映，底片那種原汁原味的整個過程已經沒有了，且預算上也相差不遠，至此我並不覺得用底片或數位會有很大差別。」

但有機會，鍾孟宏表示仍舊想拍底片，想回到最初「做電影的感覺」，這對每個導演或影像工作者來說，就是一種老派的浪漫。 但做「電影的感覺」對鍾孟宏來說不僅止於底片拍攝與否，更重要的仍舊是人與人的關係，「當然不是用底片拍就有做電影的感覺，做電影最重要的，還是與你一起工作的夥伴，可以每天跟喜歡的人一起工作，結束後一起吃美食，如果附近有好吃的我絕對不會放過，這個當然是最開心的。」鍾孟宏笑著說。

Photo Credit: 王祖鵬攝影

再從影像美學上拉開談鍾孟宏的監製，熟稔鍾孟宏的影迷，一定都會發現鍾孟宏過往的電影作品中，監製的職位上總是能看見「曾少千」的名字，曾少千和鍾孟宏從情侶走到夫妻，到現在已然是心靈伴侶，許多劇本上的建議與看法都會互相討論，這次《陽光普照》入圍金馬最佳原創歌曲的〈遠行〉中，雖是由鍾孟宏填詞，但仍然有曾少千修飾過的痕跡，《醫生》中，主角溫醫師就是曾少千的朋友，當時也是曾少千力挺鍾孟宏放手去拍，就好比國際大導李安身後總有個林惠嘉一路支持他做電影，沒有曾少千，鍾孟宏的電影路可能就會再顛簸一點。

兩人的合作模式一直到2013年的《失魂》，才加入了另一位台灣金牌監製葉如芬，激起另一道漣漪。葉如芬當時監製過如《赤壁》的跨國商業大片，也有像《九降風》、《女朋友。男朋友》等「台灣小清新」的作品，更有和蔡明亮合作《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》的經驗，風格類型觸角之廣，深厚人脈也早已打通，儼然是台灣不可或缺的資深製片，和鍾孟宏因緣際會在某一次聚會中認識，鍾孟宏立刻被葉如芬豪爽、不拖泥帶水的性格吸引，之後就請葉如芬來看片，開啟了兩人的合作之路。

過程中，葉如芬始終讓鍾孟宏做自己，同時在找資金、喬演員、發行上都能進行統籌，讓鍾孟宏專心拍片，談起葉如芬，鍾孟宏笑著說：「如果葉如芬對我沒有幫助，我早就把她踢開了，我喜歡不囉唆沒廢話的人，且更重要的是，葉如芬會一直給我建議，我需要有一個能跟我講話的人，合作至今彼此都有個信任感，對發行團隊甲上娛樂也是一樣，從《一路順風》把片子交給他們，就是因為相信。」

Photo Credit: 甲上娛樂

要當鍾孟宏的製片也是份「苦工」，這次《陽光普照》中，鍾孟宏以光影和氣候喻情，相對於「陽光」的溫暖和善，電影中也有「暴雨」成災的時刻，一開場巫建和以及劉冠廷在暴風雨中顯露凶光，劍指尋仇，而後砍殺傷人，成為此作中最重要的引子。這場戲是在去年7月拍成，當大家驚訝片中風雨場面的逼真時，鍾孟宏透露這場戲就是在颱風夜中完成拍攝，「其實原本9月才要開鏡，但7月真的有颱風登陸，為了這場戲就算颱風假也要召集團隊，眾人臨時在市民大道下搶拍，才完成開場，當我的製片是不容易，但幸好有他們，要不然我應該沒法拍電影了。」鍾孟宏感激著說。

Photo Credit: 甲上娛樂

在片長方面，也是監製該去拿捏以及建議導演的面向，以院線電影排片量多寡獲取票房最大值的角度來看，片長越長的電影會限制單日排片量，排片量少就會直接影響票房收益，鍾孟宏選擇在《陽光普照》交出自己最長的片長2小時30分鐘，是和監製以及眾多工作人員看片後的共識，尤其在台灣做聲音的名家杜篤之看完片後也心服口服，「當時很多人，包含杜哥在內都勸我修剪片長，但是大家看完片後都跟我說真的不能剪，每場戲隨便缺哪顆鏡頭，可能就會有情緒說不清的時候，大家都是被片子本身說服。」此刻監製能做的，也只能力挺並相信片子本身。

鍾孟宏選擇在今年用150分鐘的《陽光普照》述說、刻劃一則家庭詩篇，故事中的每個人都有心事，都有難解之情，若即若離中卻又互相牽絆，交織成一張綿密的生命之網，從導演、監製、演員、後期製作等等，每一環結彼此緊扣，道盡人心，看透人性，或許，少了點疏離、多了點情深，觀眾看見的是更溫柔的鍾孟宏。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航