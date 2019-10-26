《小丑》：一把左輪手槍完成戲劇效果，兼具黑暗與深度的藝術電影

（內文有劇透，請斟酌閱讀）

DC電影系列的《小丑》一出，舉世轟動。它不但一如DC影業預告的「要拍出漫威影業拍不出來的電影」，也一掃過去華納影業在電影風格策略上進退失據的狀況（特別是重開機的超人系列），也在口碑不如預期的《自殺突擊隊》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等大片之後，終於交出一部揚眉吐氣的電影。

但綜觀《小丑》本身，它是以DC漫畫《蝙蝠俠》的大反派小丑為單一主角的小品電影，並非大製作。但也就是非大製作的模式，反而讓製作團隊得以發揮出最大的自主權，讓本片成了一部重心明確的電影。

《小丑》厲害的地方，在於它貫徹了華納影業操作DC文本的精神：有別於漫威的純娛樂性，要求黑暗與深度。電影不但完成這個目標，同時也達到了相當的藝術性。更出人意料的是，一部深沉、缺乏大場面的英雄電影，不但拍成了藝術電影，還獲得全球票房的佳績。

其中的原因有二。

一、《小丑》是講述蝙蝠俠反派人物小丑的起源電影，主軸瞄準美漫迷與英雄電影的基本觀眾，以索尼影業《猛毒》的前例來看，即使電影再爛，被漫畫迷與一般觀眾罵到臭頭，都保證有破億美金的票房。而《小丑》一開始在製作上便確定不會虧本，而目前全球票房已衝過七億美金，是藝術片史上難以想像的紀錄，這得歸功於漫畫原始人物的助威。特別就DC迷來說，在《神力女超人》外的接連幾部DC爛作，竟然出了一部好片，自然會激起廣泛支持，也帶起了票房效應。

二、《小丑》上片的時間，正好接續商業大片的淡季，是觀眾皆已從暑期的大片獲得滿足後，各家藝術片接連上市的時機。而一個講述社會革命、個人精神問題，又狂飆演技的藝術好片，觀眾群即跨越了單純的英雄電影觀眾，連追求人文精神的知識份子影迷也會買單。特別是在資訊霸炸的多元世代，跨界的類型結合對不同族群，本來就有一定的吸引力，加上掌握輿論發聲權的知識份子，也給予普遍好評的情況下，口碑與媒體的加成效應，就讓本片一飛沖天。

Photo Credit: IMDb

就《小丑》這部片來說，它突破了英雄電影問世以來的幾個鐵則。

一、它無視漫畫邏輯，把漫畫人物設定的角色元素，淡化到僅存「小丑」、「高譚市」、「蝙蝠俠的家世」幾個元素。這讓編導有極大發揮的空間。

二、電影採藝術片的風格，把英雄電影中必有的動作元素降到最低。即使是藝術性、口碑、娛樂性俱全的布萊恩辛格《X戰警》系列，雖然也讓動作戲的部分簡化不少，但每部片的前後也還是有固定節奏的對戰。但《小丑》無視於這樣的原則，嚴格說全片真正的動作戲只有四場：地鐵的殺人事件、虐殺小丑同事、逃避警方追捕，以及最後槍殺喜劇節目主持人。而每一場的衝突都是以藝術片的邏輯，讓動作戲成了鋪陳角色心境的動作，而非是英雄電影中「因為角色職業而非得有的戰鬥」。

這兩點讓《小丑》成了很特別的電影。而它的電影敘事，也頗有可觀之處。

《小丑》的劇本可說精雕細琢，以心理分析的方式，把一個失意的小丑、脫口秀演員，從他的社會環境背景著手，以各類情節的推進，逐漸惡化其精神狀況，讓他在電影結束後，成了肆虐高潭市的大魔頭。而這些情節推進，以「社會改革」、「個人精神狀況」的核心，來完成小丑誕生的理由。這讓《小丑》獲得影史上罕見的成功，但相對來說，也讓《小丑》偏離了《蝙蝠俠》原作的意涵。

在電影中，小丑是一個靠扮演小丑維生的詩意脫口秀演員，他因為童年的家暴影響了精神狀態，與人群格格不入，自以為有病。在罹患思覺失調與妄想症的母親的教養下，他以為只要能逗人笑，或自己能笑，就可以解決一切的問題。但生命中人群的冷漠、對弱勢的歧視，卻讓他更逼近瘋狂。

劇本巧妙的層層推進，從高譚市充滿惡意的街道，到沒有人情味的職場、出賣自己的同事（誣賴說他買手槍）、被刪減的社福諮商預算，累積到小丑在地鐵上被華爾街經紀人找麻煩時，讓他掏槍一舉擊斃三人。這是全片第一個爆點，讓小丑開始意識到，只有打破社會加諸於自己的無形壓榨，他才可能獲得自由。

第二層推進，來自於他的身世。當小丑意外知道，自己母親是即將競選市長的湯瑪士韋恩（蝙蝠俠之父）的情人，他是韋恩的私生子時，他長期以來自社會的受挫有了情感上的出口。但當他發現母親有妄想症，是精神病患者，加上韋恩不認這段情時，然後他又發現自己是養子，真正的私生子早就死了（從小丑最後揉掉的母親與湯瑪士合照背後的字跡，暗示著是湯瑪士始亂終棄，逼瘋小丑母親，讓她殺死自己生的小孩），他所有可依靠的希望瞬間毀了。社會早就排擠他，他的母親早已是精神失常的無能力者，父親的存在又是一場空，這讓他想在另一個「父親」面前，結束自己的生命。

小丑一直想成為知名脫口秀主持人莫瑞那樣的喜劇明星。他在母親的影響下，也產生妄想，希望他的人生可以如夢一般真實。但莫瑞卻以小丑在自己脫口秀大笑病發作時（其實那是他從小發展出來的自我防衛機制，他根本沒有這種病），被眾人恥笑的影像為笑點，並邀他上節目。這讓他決定自己要死在視同如父的人面前，離開這個世界。

Photo Credit: IMDb

在這裡，劇本有個絕佳的設計。因為地鐵殺人事件，激化了高譚市隱藏的階級對立與貧富差距的危機，小丑成為了社會革命的象徵。在小丑殺死自己母親後，把手槍嫁禍給小丑的同事去慰問他，激起了小丑內在的報復感。他動手殺了嫁禍的同事，並把一直都對他和善的侏儒同事放走（在這裡，侏儒成了高譚市「善」的象徵）。此時他想要自殺的想法就已經動搖。

而當他逃避警方追捕，發現小丑已經成了社會改革的象徵時，加上在上節目時，發現莫瑞對自己根本毫無善意，他心理所期望的，最後真正能成為「父親」般的象徵與寄託也破滅時，他看著原本讓他想自殺的手寫文字，整個人就轉化了。

電影的高潮就是小丑在電視面前承認自己是地鐵殺人犯，並在口角之後槍殺莫瑞。而當他被逮捕移送時，小丑的追隨者把他救了出來，並在街頭暴動的末日景象中，擁他為主。而這應該是結局的最後場景，就讓小丑真正產生了轉化，成為一個未來對蝙蝠俠造成極大威脅的大魔頭。

《小丑》的劇本層層推進，把一個本來只是精神障礙的社會弱勢者，在個人處境與社會壓迫的狀態下，透過一連串的意外，轉變為一個受罪犯崇拜的大魔頭。編劇構思嚴謹連貫，實在高明。在英雄電影中，全片竟然只用一把左輪手槍就完成戲劇效果，是足以成為編劇教科書的偉大成就。但反過來說，這也成為了《小丑》難以傳達《蝙蝠俠》原作的包袱。

為什麼？因為小丑是來自漫畫的人物，他有其角色性格與讀者印象。

在《蝙蝠俠》原作當中，小丑是一個絕對惡的象徵。小丑象徵無序、混亂、邪惡、無同理心。可以說電影版的歷任小丑，都詮釋了原作的這個精神。小丑的惡行根本不需理由，不用童年創傷，也不用精神疾病，他就是純粹的邪惡而已。而且在漫畫中讓蝙蝠俠吃盡苦頭的小丑，是個高智商的超級罪犯。但以本片的劇情來說，小丑的出身與他所有的行為反應，顯示不出他有任何高智商的成分。當然如果電影拍攝續集，可以透過編劇技巧讓他脫胎換骨。但電影本身的所有資訊，都只顯示出《小丑》的小丑不是蝙蝠俠的小丑。如要比較，《黑暗騎士》的小丑才真正符合原作該有的樣子。

所以許多外國影迷紛紛提出此點，認為《小丑》中的小丑可能只是替身，或是被誤以為是小丑的「獨立存在」。這純粹是源於跟原著的比較。但因為《小丑》就是一部講述DC漫畫角色的電影，文本間的比較就不能忽略。

如果不談小丑在漫畫跟電影的差異，本片可說幾無缺點。如果真的要挑毛病，大概只有劇情扣得過於緊密，每個動作都太理所當然，而少了想像空間。如果今天飾演小丑的演員，演技不夠好，觀眾可能比較能看出劇本緊密的窒息感。偏偏瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）展現了可謂出神入化的演技，全片以藝術片式的近景深，讓他展現各種情緒表情的獨角戲，可說左右了全片的靈魂。

Photo Credit: 華納兄弟提供

許多觀眾把《小丑》視為瓦昆菲尼克斯的生涯巔峰。但其實，瓦昆在本片的演出可能還不如他的前作《世紀教主》。瓦昆在《世紀教主》飾演一個邪教教主的朋友，一樣有童年陰影，也有精神疾病，他加入教團以為可以治好自己，卻活在一個混沌的騙局中，就這樣活著。片中，瓦昆面對教主的心理諮商的獨角戲，可說超越《小丑》片中的多數片段。但《世紀教主》是相當冷門的藝術片，背後並無DC漫畫的背景加持，自然關注者少，大家也就以為瓦昆最好的演出，就是在《小丑》裡面。

總的來說，《小丑》從編劇、美術、演員，甚至是導演，都作出了經典的詮釋。這讓本片成為今年幾乎是最受人讚賞的電影，也一舉以英雄電影的身分，拿下了威尼斯金獅獎。雖然暑假創下影史票房紀錄的《復仇者聯盟4》，是更進一步橫掃全球的大片。但《小丑》目前的聲望，卻也表示人們並不只想獲得漫威電影那樣，純粹精緻的娛樂片，還想要多一點內在的昇華或其他。而《小丑》結合DC漫畫的娛樂背景，加上心理分析的藝術手段，就填補了觀眾的心理期待。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航