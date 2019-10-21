細數香港國粹派前世今生，親共政府修例一役全露底

香港建制派不是中共直接派人到港組成，除了少數極高層人員，均由舊日香港大專院校的「國粹派」學生轉化過來，可以說，六七十年代大專學界「火紅年代」的國粹派學生領袖群，基本形成今天特區親北京勢力主要人才庫；了解這些國粹派由來以及培育模式，可掌握主導香港政壇的精英「產地來源」特點，有助拆解香港親共政治勢力版圖的密碼。

本文通過歷史梳理、個人經歷以及政治脈絡解讀，試圖整理四十年來香港國粹派學生如何由狂熱民族主義分子，廁身政經決策階層，以致影響特區管治方向。目下國粹派主導的特府管治團隊，在反送中一役招架乏力，中共苦心經營九七後接管力量，與抗爭者較量後全面露底，角力上頗不濟事。

香港學運界的「社會派」領軍人物曾澍基，於2001年自述文章中寫道：「『國粹派』一詞，發自七十年代香港學運，泛指當時大專學界的親中分子；源起頗為偶然。我是它的『始創者』，亦料不到如此稱號，竟會廣泛流傳，並具有持久的生命力。」

原來曾澍基1973年在一次同學茶餐廳聚會上，為著跟親中「毛派」同學「劃清界線」，他「建議稱自己等人為『社會派』，對方為『國粹派』」。

與其說國粹派思想左傾，更準確應該形容他們親北京，認同中國社會主義，並以回歸社會主義中國為長遠目標。最興旺時期約在1971至76年間，同大陸「四人幫」的政治勢力成正比，皆因國粹派都依附當權派，主張維持現狀；毛澤東死後「四人幫」垮台，國粹派如喪考妣，有人思想搞不通手足無措，有人覺得所謂路線鬥爭不過派系傾軋工具；所嚮往的政治路線和理想全被否定，先前的「欣欣向榮」換來到處貧窮落後景象，大受打擊。後經重整，國粹派拾起愛國主義和改革開放作為自我「轉軚」的支撐點。這時候，他們更樂於被稱為「建制派」。

圖片來源：AP IMAGES/達志影像

我在1974年入讀香港中文大學。那時候，參加「回國觀光團」、舉辦「中國週」是國粹派主旋律，各大專院校紛紛成立國事學會，既討論中國形勢發展，同時吸收關心國情的同學，進而影響他們思想左傾。

我在大一時，中大的學生會、學生報由國粹派主政，很多同學對老毛帶著封建式個人崇拜心態。1975年3月，專上學生聯會（學聯）大會上首度提出「放、認、關、爭」（放眼世界、認識祖國、關心香港、爭取權益）學運路向，並重新確定香港為中國不可分裂的領土立場，學界「江山一片紅」，其他非「毛派」同學的政見備受壓抑，甚至在民主牆被貼上大字報攻擊、在學生會議上遭言文圍攻；那些政見上的少數派常給國粹派標籤為「反革命」、「反華反共反人民」，加以邊緣化、歧視，包容氛圍付諸闕如。

國粹派同學北望神州，把家國情懷押寶於偉大領袖的英明神武，主體精神是愛國反霸不反殖；他們的對立面，正如曾澍基所言，就是立足香港、強調發揚本土精神並投入建設社區以扶助弱勢社群的社會派。社會派支取社會主義平等理念，重視解決香港社會問題，主調是反殖，直面針對共產中國提出批判言論。

當時學界尚有第三勢力：自由派，以何俊仁等人領導的大專同學會成員為主，曾於1976年5月4日派代表向新華社遞信，抗議中共在「罷黜鄧小平擢升華國鋒」程序上違憲。

可是國粹派對北京當權者一面倒支持，在中共黨爭嚴重、派系傾軋常態化的現實下經常「押錯注」。毛澤東去世、「四人幫」被捕後，馬上給這幫同學帶來莫大窘境，在北京「走馬燈」式政局變動下，這些同學難以自圓其說。

香港大學國事學會第一屆主席（1972-73年）、《香港經濟日報》其中一位創辦者現任社長麥華章，九十年代初作出自我批評：「當時熱情有餘，理智不足，如今回想，不免心有餘痛。」他在港大國事學會紀念特刊《叄拾而立》中寫道：「他們（指國粹派同學）在走馬看花、浮光掠影式的旅程裏，大多只看到美好的一面，對當時存在於中國的許多黑暗面、落後面，不是看不到，便是接觸甚少。這種片面的認識，使他們當中一些人從一個極端走到另一個極端……」

圖片來源：香港經濟日報 麥華章是香港大學國事學會第一屆主席（1972-73年）、《香港經濟日報》其中一位創辦者及現任社長。

麥華章是港大學生第一個回國旅行團成員，也是香港大專學界首個回國參訪團，而1971年領隊的是時任港大學生會會長、《香港經濟日報》另一創辦者兼社長馮紹波。馮紹波與伙伴畢業後成立雅式出版社，賺到「第一桶金」後擴展業務，到八十年代末，與中大及港大國粹派同學如麥華章、朱裕倫、石鏡泉、周安橋等合辦《香港經濟日報》，圖與當時財經報紙「一哥」《信報》分庭抗禮。

國粹派當時大都認為，香港是資本主義社會，資本主義社會本來就是醜惡，種種不平等不合理的社會問題將來隨著祖國強大，日後回到祖國懷抱後，各種社會問題自然解決。但在同時，同學畢業後也要在不同行業奮鬥向上，爭取壯大自己，好讓日後報效國家。

不少火紅年代的校園「紅」人，後也成為開放改革後首批香港「學而優則商」受益者，例如周安橋，赴上海搞房地產成為上海大亨；又如九七前後加入為香港政府成立的土地發展公司總經理、從事舊區重新開發的鍾瑞明，傳於當時被吸收入黨；也有成為《文匯報》編輯部骨幹，如陳南，1989年「六四」事件發生後，《文匯報》編輯部集體辭職抗議，留下的陳南升為副總編輯。這三個人，為七十年代初保釣期間港大學生會活躍分子。

當然談到港大校園，絕不能漏掉七十年代末其中一個國粹派同學鄭月娥，對了，現任特首林鄭月娥，當時就讀社會科學院，1980年畢業，獲二級榮譽甲等成績。2012年9月她接受有線新聞採訪，憶述大學時期參加過「金禧事件」、油麻地艇戶事件，以及牛池灣小販爭議等社會運動。

圖片由作者提供 1978年金禧中學學生抗議校方高層涉斂財事件中，當時港大社科院學生鄭月娥連同其他院校同學，加入聲援示威者行列。圖中前排左二為本文作者。

據1979年擔任港大學生會副會長的泛民成員李永達年前向傳媒透露，鄭月娥當時是港大社會科學系委員會秘書，形容鄭「當年已經好出名，搞好多扶貧、探訪等社會活動、調查」。李當年與鄭月娥等人組團到北京清華大學等地方交流，鄭是副團長，同行的還有單仲偕。李指出，當時的團長、學生會會長文海亮「只是掛名，大多數工作都是林鄭負責」。

圖片由作者提供 1979年港大社科院同學組團參觀北京清華大學，前排左三為副團長鄭月娥。

最近盛傳林鄭月娥於1998年秘密加入為中共黨員，她在1979年率學生團訪京，曾與接待的清大社科院領導、清大黨務書記袁永熙合照；又稱她信仰基督教是作為掩飾云（編按︰林鄭月娥於電台節目上否認）。同時被重提的是，香港前教育統籌委員會主席梁錦松、前特首梁振英都疑似中共地下黨員。梁錦松1973年畢業於港大社會科學院，在學時參加回國旅行團，上過井崗山考察，直言自己熟讀《毛澤東選集》。

另一方面，與我同期就讀新亞書院的國粹派領袖戴希立，和我同屬宿友，七十年代中後期多次主導學生組織的工作，例如曾任中大學生會代表會主席。縱使畢業了，他仍不時回校與同道開會，當時已知他是軍師級人馬，影響力不可小覷。他是香港優質教育基金督導委員會主席，仁愛堂田家炳中學首任校長、田家炳基金會董事局副主席、基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校其中一位獨立校董、香港教育大學校長特别顧問以及港區全國政協委員。2000年擔任教育統籌委員會成員，與時任教統會主席梁錦松、成員程介明共同公布教改藍圖，促成發表《終身學習，全人發展──香港教育制度改革建議》，三人被喻為香港教育改革的「三頭馬車」。[註]

圖片來源：香港中文大學網站 七十年代中活躍中大校園的國粹派領袖戴希立（右一），去年以田家炳基金會董事局副主席身分在中大出席一項儀式，右二為中大校長段崇智。

過去四十多年來，中共在香港大專學界未停過向國粹派陣營搞統戰，從中物色可付託重任的精英，從九七過渡前後迄今特區管治班子一些決策人物的表現檢視，數十年前起培養的國粹派領袖，目下大致分據香港政商學等領域要津，包括民建聯。

問題在於，這些老共悉心栽培的人才上位多時，能否全面駕馭香港複雜局面？縱觀持續半年逃犯修例事件政府處理效果，以嬰兒潮世代為主體的特府「話事人」恐正節節敗退中。因為依附權力中心，必須服從中共政治需要，如此飽受掣肘下，與自由思想薰陶出來的香港本土抗爭者硬撼，肯定有縛手縛腳之憾……

註：香港學界國粹派一些知名人士名單（維基百科）

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆