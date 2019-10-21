全美超過1萬件「石綿官司」，美國FDA首度宣布嬌生產品裡含有石綿

嬌生集團（Johnson & Johnson）明星品牌嬌生嬰兒爽身粉，早期因為含有致癌物石綿，全美目前有超過1萬5000件控告嬌生的「石綿官司」。18日，美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）首度宣布，在嬌生嬰兒爽身粉中發現微量石綿，嬌生集團也首度回收3萬3000瓶嬰兒爽身粉。不過我國食藥署表示，台灣沒有進口該問題批號。

（中央社）美國衛生監管單位在網路上購買的一瓶嬌生集團嬰兒爽身粉樣本中發現微量石綿後，嬌生集團18日宣布在美國回收約3萬3000瓶嬰兒爽身粉。

《路透社》報導，嬌生集團股價應聲下挫超過6%，以127.70美元作收。

這是嬌生集團首度因石綿汙染疑慮回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石綿。石綿是已知的致癌物質，與致命的間皮瘤（mesothelioma）有關。

本次回收行動對於擁有130多年歷史的美國醫療保健集團嬌生來說是最新打擊，嬌生正面臨成千上萬起產品訴訟，包括嬰兒爽身粉、鴉片類藥物、醫療設備和抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）。

嬌生集團醫療安全機構Women’s Health負責人尼柯森博士（Susan Nicholson）18日天在電話會議告訴記者，發現石綿一事「極不尋常」，並表示這與「我們迄今測試結果不一致」。

嬌生集團表示，今天宣布的自願回收行動僅限2018年在美國生產和運送的一批嬰兒爽身粉。嬌生集團在新聞稿指出，FDA最近在一個月前的檢測結果，並未在他們的滑石粉中發現石綿。

FDA發聲明表示，最新樣本是在今年開始通報的嬌生集團含滑石粉化妝品石綿檢測期間所取樣。FDA指出，另一批嬌生嬰兒爽身粉樣本的石綿檢測呈陰性反應。

嬌生集團在電話會議表示，17日收到FDA有關發現石綿的警示報告。嬌生表示已展開調查，正在檢視生產紀錄並蒐集銷售分布數據，以判定這些產品運往何處。

《紐約時報》報導，嬌生 主管18日指出，檢測到的石綿含量非常低，僅為其中1%樣本的一小部分。但是，美國衛生監管機構表示，目前美國還沒有訂定接觸石綿的安全標準。

根據美國法規，FDA不需要再護理產品或化妝品上市前，進行安全檢測，只有消費者或倡議團體投訴後，才偶爾對產品進行測試，FDA在2018年和10年前都曾對嬌生爽身粉進行測試，這兩次都沒有檢測出任何石綿。

而嬌生目前正面臨超過1萬5000起與石綿、爽身粉有關的訴訟案件，密西根大學（University of Michigan）商業研究公司治理的埃瑞克・戈登（Erik Gordon）表示，這次召回可能使嬌生公司不得不支付更多賠償金以解決案件。

《中國時報》報導，而我國食藥署表示，該問題批號僅在美國銷售，台灣沒有進口。為確保國內化粧品的安全，食藥署年初已展開抽檢計劃，針對市面上使用滑石粉的彩妝產品、爽身粉進行檢驗，檢驗結果預計年底前出爐。

《中央社》報導，石綿被國際癌症研究署（IARC）列為一級人類致癌物質，WHO指出長期暴露石綿（例如石綿工人）可能會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤。但石綿礦物被廣泛運用在像是建材（建築波浪板）、摩擦類製品（汽車離合器、煞車及傳動套件等），有些滑石產品也可能含有石綿。美國環保署從1989年開始禁止使用或製造新的石綿產品。台灣自2018年1月1日起全面禁止使用石綿製造煞車襯墊。

Photo Credit: 社團法人台灣職業安全健康連線 台灣老公寓常見的波浪形浪板，就是由石綿製成。

而爽身粉中的之所以出現石綿，是因為爽身分的重要材料「滑石粉」。滑石粉具有有吸濕、減少摩揀的作用，但在自然界中，滑石附近常有石綿，開採時容易混在一起。在1970年代以前，美國滑石粉未過濾石綿成份，但此後的滑石粉產品都已經不含石綿。

根據《台灣職業安全健康連線》的資料，美國自1970年代以來，有關於石綿引發疾病的相關訴訟案就不斷，當中以嬌生公司面對數千起官司最為知名。

《中央社》報導，2018年5月，《路透社》更揭露，1976年，FDA對滑石產品中的石綿進行檢驗，嬌生當時向監管單位保證，在1972年12月至1973年10月期間，沒有在任何滑石粉樣品中檢測到石綿，但嬌生卻沒有告訴FDA， 從1972年到1975年，3個不同的實驗室至少進行了3次試驗，在一個案例中滑石粉中發現石綿，其含量「相當高」。而嬌生駁斥《路透社》的說法，指控《路透社》報導不實。

《中央社》報導，今年3月，才有一名罹患卵巢癌的美國63歲婦人，指控嬌生爽身粉可能引含致癌物石綿，並指控嬌生沒有警告使用者相關風險，最後加州陪審團裁定嬌生須賠償賠2900萬美元。

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核稿編輯：楊之瑜